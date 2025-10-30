Drömmer du om att köpa din första bostad? Då känner du säkert till den ökända kontantinsatsen – men vet du hur lång tid det faktiskt tar att spara ihop till den?
Så lång tid tar det att nå handpenningen – om du börjar nu
Nordeas privatekonom Anders Stenkrona har räknat på saken, och siffrorna visar att det krävs både tid och disciplin för att nå bostadsdrömmen.
Kravet som stoppar många
Att spara ihop till rätt summa tar tid, och för många unga vuxna känns bostadsdrömmen långt borta.
De höga trösklarna på bostadsmarknaden har gjort att vissa lockas av blancolån, alltså lån utan säkerhet, för att kunna ta sig in. Men samtidigt visar siffror att viljan att spara är stark, även om vägen dit är lång.
Enligt Nordea sparar 53 procent av svenskar mellan 18 och 34 år just för att köpa sitt första hem – fler än i någon annan åldersgrupp.
I sin analys visar Stenkrona hur lång tid det tar att spara ihop till kontantinsatsen, baserat på dagens bolånetak.
I dag får du låna högst 4,5 gånger din årsinkomst och måste lägga minst 15 procent i kontantinsats.
Tre år till drömmen – för den som sparar hårt
Med en månadslön på 30 000 kronor före skatt kan du enligt Nordea låna omkring 1,62 miljoner kronor och köpa en bostad värd cirka 1,9 miljoner kronor. Det kräver en handpenning på 286 000 kronor.
Så lång tid tar det att nå dit, beroende på hur mycket du sparar av lönen efter skatt:
- 2 år – vid 50 procents sparande
- 3 år – vid 33 procents sparande
- 4 år – vid 25 procents sparande
- 5 år – vid 20 procents sparande
Den som sparar runt 7 950 kronor i månaden, en tredjedel av nettolönen, kan alltså nå målet på tre år.
Eftersom skattesatsen varierar med inkomst och bostadsort gäller uträkningen som en tumregel för löner mellan 30 000 och 50 000 kronor i månaden.
En etta kräver runt 240 000 i kontantinsats
För den som siktar på en mindre lägenhet är tröskeln ändå hög, och varierar kraftigt beroende på var i landet du bor.
Stenkronas uträkning bygger på ett typfall där köparen utifrån inkomst kan köpa en bostad för cirka 1,9 miljoner kronor, vilket kräver en kontantinsats på 286 000 kronor.
Enligt Svensk Mäklarstatistik (september 2025) ligger snittpriset i riket på 53 388 kronor per kvadratmeter.
Det betyder att en etta på 30 kvadrat kostar runt 1,6 miljoner kronor, något lägre än i Nordeas exempel – och kräver en insats på cirka 240 000 kronor.
I Stockholm är prisläget däremot betydligt tuffare: med ett kvadratmeterpris på 95 530 kronor kostar en etta i samma storlek omkring 2,9 miljoner kronor, vilket kräver en kontantinsats på runt 430 000 kronor.
Tre steg till bostadsdrömmen
För den som planerar att köpa sin första bostad handlar mycket om att skapa struktur i sparandet.
Nordea lyfter tre grundläggande steg som gör vägen till handpenningen tydligare:
- Tänk långsiktigt
Ett bostadsköp är en av livets största investeringar. Det kan ta tid att spara ihop tillräckligt, särskilt i storstäderna – men med framförhållning och en tydlig plan ökar chanserna att nå målet.
- Räkna på hur mycket du kan låna
Ta reda på hur mycket du kan låna och hur stor kontantinsats som krävs. Dagens bolånetak innebär att du kan låna högst 4,5 gånger din årsinkomst.
- Lägg upp en sparplan
När du vet hur mycket du behöver spara varje månad blir det lättare att hålla sig till planen. Ett regelbundet sparande – oavsett storlek – gör störst skillnad över tid.
Stenkrona tipsar också om att bo så billigt du kan medan du sparar och att ge dig själv en tydlig tidsram.
Tjänar du 30 000 kronor före skatt får du ungefär 24 400 kronor efter skatt. Sparar du en tredjedel av lönen, cirka 7 950 kronor i månaden, når du målet på 286 000 kronor på tre år. Kanske snabbare om du väljer att investera en del av pengarna under tiden.
Stenkrona betonar att målmedvetet sparande är avgörande. Det kräver tid, tålamod och struktur – men det går.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Så lång tid tar det att nå handpenningen – om du börjar nu
