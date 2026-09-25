Nya resebluffen: 28 600 kronor för falska inresetillstånd

Hon anade oråd först när svarsmejlet dröjde. Hon säger att:

Svaret brukar komma inom en timme, nu tog det över ett dygn. Mejladressen var bara en bokstavsröra, ingen officiell adress.

Med uppgifterna kan bedragare sedan ringa och utge sig för banken, och säga sig vilja ha betalt eller uppgifter från dig då ditt konto blivit hackat. Med vissa uppgifter kan bedragarna ta ut små summor pengar kontinuerligt utan att ringa först. Summorna är så små att resenären, som oftast betalat flera tusen kronor för resan, inte märker dessa dragningar. Snittförlusten vid sådana bedrägerier är knappt 2 200 pund, omkring 28 600 kronor, enligt Nationwide.

Var femte har lämnat personuppgifter till en bedragare, enligt banken. Realtid beskrev samma mönster i mars, när bedragare kopierade Skatteverkets webbplats.

Vad en svensk bör betala för ett ESTA

Svenskar reser visumfritt till USA i upp till 90 dagar, men behöver ett giltigt ESTA, enligt utrikesdepartementet. Avgiften är 40,27 dollar sedan 1 januari, efter en inflationsuppräkning publicerad i Federal Register. Det blir knappt 400 kronor.

Beloppet består av 17 dollar till turistfrämjande, 13 dollar för tillståndet och 10,27 dollar för driften. Nekas ansökan betalar du bara den sista delen, drygt 100 kronor.

Det finns mellanhänder som sköter ESTA-ansökningar åt en, men man bör vara medveten om att det även finns bedragare som satt detta i system.

Storbritannien kräver normalt ett ETA av resenärer från Europa. Det kostar 20 pund, drygt 260 kronor, och söks på gov.uk, som varnar för sajter som tar mer betalt.