Dagens PS har tidigare beskrivit hur USA:s inreseregler har skärpts. Nu varnar myndigheter i flera länder för nästa fälla, som slår till före avresan. Det handlar om att betala för falska inresetillstånd, eller så kallade ESTA.
Nya resebluffen: 28 600 kronor för falska inresetillstånd
Brittiska tv-profilen Lisa Riley, känd som Mandy Dingle i Emmerdale, lämnade för två år sedan sina personuppgifter till en falsk hemsida för ESTA, som är USA:s inresetillstånd. Bedragare har riktat in sig på henne två gånger, berättar hon för This is Money.
Hon anade oråd först när svarsmejlet dröjde. Hon säger att:
Svaret brukar komma inom en timme, nu tog det över ett dygn. Mejladressen var bara en bokstavsröra, ingen officiell adress.
Med uppgifterna kan bedragare sedan ringa och utge sig för banken, och säga sig vilja ha betalt eller uppgifter från dig då ditt konto blivit hackat. Med vissa uppgifter kan bedragarna ta ut små summor pengar kontinuerligt utan att ringa först. Summorna är så små att resenären, som oftast betalat flera tusen kronor för resan, inte märker dessa dragningar. Snittförlusten vid sådana bedrägerier är knappt 2 200 pund, omkring 28 600 kronor, enligt Nationwide.
Var femte har lämnat personuppgifter till en bedragare, enligt banken. Realtid beskrev samma mönster i mars, när bedragare kopierade Skatteverkets webbplats.
Vad en svensk bör betala för ett ESTA
Svenskar reser visumfritt till USA i upp till 90 dagar, men behöver ett giltigt ESTA, enligt utrikesdepartementet. Avgiften är 40,27 dollar sedan 1 januari, efter en inflationsuppräkning publicerad i Federal Register. Det blir knappt 400 kronor.
Beloppet består av 17 dollar till turistfrämjande, 13 dollar för tillståndet och 10,27 dollar för driften. Nekas ansökan betalar du bara den sista delen, drygt 100 kronor.
Det finns mellanhänder som sköter ESTA-ansökningar åt en, men man bör vara medveten om att det även finns bedragare som satt detta i system.
Storbritannien kräver normalt ett ETA av resenärer från Europa. Det kostar 20 pund, drygt 260 kronor, och söks på gov.uk, som varnar för sajter som tar mer betalt.
Så skyddar du dig
Amerikanska gränsmyndigheten CBP varnade redan 2021 för bedragare och uppmanar resenärer att bara ansöka via den officiella sajten, alltså esta.cbp.dhs.gov eller appen ESTA Mobile. Kontrollera att adressen slutar på .gov.
Har du använt en mellanhand bör du kontrollera ansökan med ditt referensnummer där. Fel uppgifter kan stoppa dig vid gränsen. Pengar till obehöriga sajter betalas inte per automatik tillbaka, utan det blir en process med banken och försäkringsbolaget som i slutändan kan resultera i noll kronor tillbaka.
Polisen varnar för samma mönster inför EU:s Etias, som gäller resenärer utanför EU. Falska webbplatser utger sig redan för att vara officiella Etias-sidor.
Har du betalat bör du reklamera kortköpet hos banken skriftligen, råder Konsumentverket. Kreditkort ger starkare skydd, eftersom du då kan rikta samma krav mot banken som mot säljaren.
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