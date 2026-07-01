Så har de nya bolånereglerna påverkat marknaden: "Högre priser"

Nu kommer mäklarnas första besked: effekten syns.

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Fler bostäder säljs

I SBAB:s Mäklarbarometer, där mäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö får bedöma marknadsläget, uppger en majoritet att regeländringarna har gett effekt. 32 procent menar att det säljs fler bostäder efter regeländringarna. Ytterligare 17 procent säger att bostäderna säljs till högre priser.

Samtidigt har optimismen dämpats något jämfört med inför förra kvartalet. Då var stämningen ovanligt positiv.

”Mäklarna är inte fullt lika optimistiska som inför det förra kvartalet, vilket i sig var en speciell period. Då visste man att bolånetaket skulle höjas och amorteringskraven sänkas. Det skapade tydliga förväntningar om stark medvind. Nu ser man fortsatt en positiv utveckling men förväntar sig mer av en måttlig bris i seglen”, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

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