Nya bolåneregler, fler affärer och stigande priser. Enligt SBAB:s nya Mäklarbarometer har lättnaderna redan börjat märkas på bostadsmarknaden.
Så har de nya bolånereglerna påverkat marknaden: "Högre priser"
Inför sommaren var förväntningarna höga. Bolånetaket skulle höjas och amorteringskraven sänkas – två förändringar som många hoppades skulle ge bostadsmarknaden ny fart.
Nu kommer mäklarnas första besked: effekten syns.
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Fler bostäder säljs
I SBAB:s Mäklarbarometer, där mäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö får bedöma marknadsläget, uppger en majoritet att regeländringarna har gett effekt. 32 procent menar att det säljs fler bostäder efter regeländringarna. Ytterligare 17 procent säger att bostäderna säljs till högre priser.
Samtidigt har optimismen dämpats något jämfört med inför förra kvartalet. Då var stämningen ovanligt positiv.
”Mäklarna är inte fullt lika optimistiska som inför det förra kvartalet, vilket i sig var en speciell period. Då visste man att bolånetaket skulle höjas och amorteringskraven sänkas. Det skapade tydliga förväntningar om stark medvind. Nu ser man fortsatt en positiv utveckling men förväntar sig mer av en måttlig bris i seglen”, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.
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Ingen prisrusning
Men den som väntar sig en rusning får dämpa förväntningarna. SBAB:s prisindex visar att bostadspriserna steg med 1 procent i april och ytterligare 1 procent i maj.
Det är förvisso uppåt, men långt ifrån någon prisrusning
”Det är alltså ingen dramatisk förändring i kölvattnet av justeringarna av bolånetaket och amorteringskravet. Däremot ser vi en ökad aktivitet på marknaden. Utbudet minskar och annonstiderna kortas”, konstaterar Linda Hasselvik.
Tror på stigande priser
Framåt tror 48 procent av mäklarna på stigande priser under tredje kvartalet. Bara 5 procent tror på sjunkande priser.
Mäklarna räknar också med större budgivningar och kortare försäljningstider.
SBAB:s egen prognos är att bostadspriserna stiger med totalt 4 procent i år. Enligt Linda Hasselvik finns flera faktorer som talar för marknaden: hushållens ekonomi har stärkts, bolånereglerna har lättats och många har skjutit upp sin flytt under de senaste årens kyligare bostadsmarknad.
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