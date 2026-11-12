Röda, gröna eller blå linjen – här bor du billigast: "Stor skillnad"

Vid Kungsträdgården skulle en lika stor bostad kosta drygt tio miljoner kronor.

Det visar bostadssajten Boolis årliga kartläggning av bostadspriserna längs Stockholms tunnelbana. Prisskillnaderna har vuxit sedan förra året, framför allt eftersom priserna stiger i innerstaden medan de sjunker i flera ytterområden.

Blå linjen billigast – röda dyrast

Av de tre tunnelbanelinjerna är det den blå som har de lägsta bostadspriserna. Här ligger det genomsnittliga slutpriset på 68 000 kronor per kvadratmeter.

På gröna linjen är snittet 72 000 kronor, medan den röda linjen är dyrast med sina 79 000 kronor per kvadratmeter.

Skillnaden mellan den billigaste och dyraste linjen är alltså 11 000 kronor per kvadratmeter. För en lägenhet på 60 kvadratmeter motsvarar det 660 000 kronor.

Tunnelbanenätets dyraste och billigaste station ligger dock båda längs den blå linjen.

”Läget har blivit ännu viktigare. Köpare är beredda att betala mer för att bo centralt, och det märks även mellan stationer på samma linje”, kommenterar Jennie Leffler, bostadsmarknadsexpert på Booli.

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