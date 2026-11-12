Det kan skilja över nio miljoner kronor mellan två lika stora lägenheter i Stockholm. En ny tunnelbanekarta visar var du får mest bostad för pengarna och vilka områden som har blivit dyrare respektive billigare det senaste året.
Röda, gröna eller blå linjen – här bor du billigast: "Stor skillnad"
En lägenhet på 60 kvadratmeter för drygt en miljon kronor kan förstås låta osannolikt i dyr-Stockholm. Men vid vissa tunnelbanestationer ligger kvadratmeterpriserna faktiskt så lågt.
Vid Kungsträdgården skulle en lika stor bostad kosta drygt tio miljoner kronor.
Det visar bostadssajten Boolis årliga kartläggning av bostadspriserna längs Stockholms tunnelbana. Prisskillnaderna har vuxit sedan förra året, framför allt eftersom priserna stiger i innerstaden medan de sjunker i flera ytterområden.
Blå linjen billigast – röda dyrast
Av de tre tunnelbanelinjerna är det den blå som har de lägsta bostadspriserna. Här ligger det genomsnittliga slutpriset på 68 000 kronor per kvadratmeter.
På gröna linjen är snittet 72 000 kronor, medan den röda linjen är dyrast med sina 79 000 kronor per kvadratmeter.
Skillnaden mellan den billigaste och dyraste linjen är alltså 11 000 kronor per kvadratmeter. För en lägenhet på 60 kvadratmeter motsvarar det 660 000 kronor.
Tunnelbanenätets dyraste och billigaste station ligger dock båda längs den blå linjen.
”Läget har blivit ännu viktigare. Köpare är beredda att betala mer för att bo centralt, och det märks även mellan stationer på samma linje”, kommenterar Jennie Leffler, bostadsmarknadsexpert på Booli.
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Billigast att köpa bostad i Tensta
Allra billigast är det kring Tensta, där bostadsrätterna i genomsnitt kostar 19 151 kronor per kvadratmeter. För en lägenhet på 60 kvadratmeter motsvarar det omkring 1,15 miljoner kronor.
Även Hallunda och Husby hör till de billigaste stationerna, med kvadratmeterpriser på 22 815 respektive 23 145 kronor.
I andra änden av tunnelbanenätet ligger Kungsträdgården. Där kostar en kvadratmeter hela 172 833 kronor, vilket ger ett pris på omkring 10,4 miljoner kronor för en lika stor lägenhet.
Skillnaden mellan Tensta och Kungsträdgården är alltså drygt nio miljoner kronor. Förra året var den dyraste stationen knappt åtta gånger så dyr som den billigaste. Nu är skillnaden drygt nio gånger.
Priserna rusar i innerstaden
Kungsträdgården toppar listan över Stockholms dyraste tunnelbanestationer, följt av Östermalmstorg och Karlaplan.
I centrala Stockholm har priserna dessutom stigit med tio procent under 12 månader, enligt Svensk Mäklarstatistik. En kvadratmeter i innerstaden kostar nu i genomsnitt drygt 125 000 kronor.
Därtill finns det numera färre lägenheter att välja mellan. Utbudet i innerstaden har minskat med nio procent jämfört med förra året, och bostäderna säljs betydligt snabbare.
Rinkeby går åt motsatt håll
Medan priserna stiger i centrala Stockholm har bostadsrätterna i Rinkeby blivit 16 procent billigare det senaste året.
På andra håll i förorterna har priserna däremot stigit. Mälarhöjden är ett sådant exempel. Här har kvadratmeterpriset stigit med över tio procent, från omkring 68 000 till 75 000 kronor.
Några extra stationer kan löna sig
Boolis karta bygger på försäljningar av bostadsrätter inom en kilometers avstånd från varje tunnelbanestation mellan september 2025 och september 2026.
För förstagångsköpare som har svårt att få ihop pengarna till en lägenhet i innerstaden rekommenderar Jennie Leffler att vidga sökandet.
”Med en ränta som kan stiga är det klokt att ha koll på boendekostnaden. Mitt tips till den som ska köpa sin första bostad är att titta på bostäder lite längre ut från innerstan. Några minuter extra på tunnelbanan kan göra stor skillnad för plånboken”, säger hon.
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