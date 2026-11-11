Nya siffror: Spara så här mycket varje månad – för att köpa bostad

Föräldrar kan pusta ut

Den 1 april sänktes kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent. För Stockholmslägenheten betyder det att köparen behöver spara ihop nästan 154 000 kronor mindre än tidigare.

”Sänkt kontantinsatskrav ger nu fler unga med stabil inkomst en bättre chans att klara kontantinsatsen på egen hand”, konstaterar Wörmann.

Hon tror också att förändringen kan minska behovet av ekonomiskt stöd hemifrån.

”Med lite disciplin och några uppoffringar ser möjligheterna betydligt ljusare ut än på länge för den som vill köpa bostadsrätt”, säger hon.

Fyra och ett halvt år kortare spartid

Redan i februari räknade statliga SBAB på vad det sänkta kravet skulle betyda för bostadsköpare.

Bankens beräkningar visade att spartiden skulle förkortas med i genomsnitt ett och ett halvt år.

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I Stockholm var skillnaden större. Där beräknades tiden minska från knappt tolv till drygt sju år, en förkortning med omkring fyra och ett halvt år.

SBAB utgick från ett månadssparande på 4 000 kronor, som sedan ökar med fyra procent årligen. Banken räknade också med avkastning på sparandet och stigande bostadspriser.

”Det höjda bolånetaket som nu föreslås är en fantastisk nyhet för alla förstagångsköpare. Det sänker trösklarna in på bostadsmarknaden påtagligt”, sade Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, när rapporten presenterades.

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Banken kan fortfarande säga nej

Att ha tillräckligt med pengar till kontantinsatsen är förstås ingen garanti för att få köpa bostaden.

Bankerna måste fortfarande bedöma om låntagaren har råd att betala räntor och amorteringar. Finansinspektionen har tillsyn över att kreditprövningarna sköts korrekt.

När de nya bolånereglerna infördes i april slopades också det skärpta amorteringskravet. Tidigare behövde hushåll med bolån över 4,5 gånger årsinkomsten amortera ytterligare en procent om året.

Det ordinarie amorteringskravet finns kvar. Med ett bolån på över 70 procent av bostadens värde måste du fortfarande amortera minst två procent av lånet varje år.

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Så mycket behöver du spara i din kommun

Bostadsrätternas beräkningar för en etta på 30 kvadratmeter. Tabellen visar hur mycket du behöver lägga undan varje månad för att få ihop kontantinsatsen på två, fem eller tio år.

Kommun Kontantinsats 2 år/mån 5 år/mån 10 år/mån Stockholm 307 824 kr 12 826 kr 5 130 kr 2 565 kr Göteborg 183 678 kr 7 653 kr 3 061 kr 1 531 kr Malmö 113 028 kr 4 710 kr 1 884 kr 942 kr Uppsala 153 261 kr 6 386 kr 2 554 kr 1 277 kr Linköping 124 335 kr 5 181 kr 2 072 kr 1 036 kr Västerås 62 928 kr 2 622 kr 1 049 kr 524 kr Örebro 87 330 kr 3 639 kr 1 456 kr 728 kr Helsingborg 80 082 kr 3 337 kr 1 335 kr 667 kr Jönköping 109 635 kr 4 568 kr 1 827 kr 914 kr Norrköping 65 811 kr 2 742 kr 1 097 kr 548 kr Umeå 121 899 kr 5 079 kr 2 032 kr 1 016 kr Lund 166 827 kr 6 951 kr 2 780 kr 1 390 kr Borås 51 357 kr 2 140 kr 856 kr 428 kr Huddinge 132 801 kr 5 533 kr 2 213 kr 1 107 kr Nacka 185 400 kr 7 725 kr 3 090 kr 1 545 kr Eskilstuna 53 601 kr 2 233 kr 893 kr 447 kr Halmstad 117 312 kr 4 888 kr 1 955 kr 978 kr Södertälje 82 005 kr 3 417 kr 1 367 kr 683 kr Haninge 110 166 kr 4 590 kr 1 836 kr 918 kr Karlstad 96 315 kr 4 013 kr 1 605 kr 803 kr Sundsvall 46 302 kr 1 929 kr 772 kr 386 kr Växjö 90 825 kr 3 784 kr 1 514 kr 757 kr Botkyrka 103 218 kr 4 301 kr 1 720 kr 860 kr Järfälla 120 144 kr 5 006 kr 2 002 kr 1 001 kr

Källa: Bostadsrätterna och Svensk Mäklarstatistik, september 2026. Beräkningarna utgår från dagens genomsnittliga kvadratmeterpriser och tar inte hänsyn till avkastning på sparandet eller framtida prisförändringar.

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