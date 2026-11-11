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Privatekonomi

Nya siffror: Spara så här mycket varje månad – för att köpa bostad

Hur mycket behöver du spara för att köpa en egen bostad?
Hur mycket behöver du spara för att köpa en egen bostad? Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna, har räknat på skillnaderna mellan svenska kommuner (Foto: Canva och William Leach/Bostadsrätterna)

Att köpa en egen bostad kan kräva ett sparande på närmare 13 000 kronor i månaden. Men det beror förstås på var i Sverige du vill bo. Nya siffror visar hur mycket du behöver spara i olika kommuner.

I Stockholm behöver du drygt 300 000 kronor i kontantinsats om du vill köpa en etta på 30 kvadratmeter. I Sundsvall räcker det med drygt 46 000 kronor.

Det visar nya siffror från intresseorganisationen Bostadsrätternas privatekonom Claudia Wörmann. Hon har räknat på hur mycket bostadsköpare behöver spara varje månad för att få ihop kontantinsatsen på två, fem eller tio år.

Beräkningarna bygger på genomsnittliga kvadratmeterpriser från Svensk Mäklarstatistik.

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Nästan 13 000 kronor i månaden i Stockholm

I Stockholms kommun kostar en etta på 30 kvadratmeter drygt 3 miljoner kronor. Med dagens krav på 10 procents kontantinsats behöver köparen alltså ha omkring 308 000 kronor sparade.

Ska pengarna sparas ihop på två år krävs 12 826 kronor i månaden. Med fem års sparande sjunker beloppet till 5 130 kronor.

I Göteborg ligger motsvarande månadssparande på 7 653 kronor under två år, medan det i Malmö räcker med 4 710 kronor.

Billigast bland de undersökta kommunerna är Sundsvall, där en etta på 30 kvadratmeter kostar omkring 463 000 kronor. Där behövs ett månadssparande på 1 929 kronor för att klara kontantinsatsen på två år.

Det är nästan sju gånger mindre än i Stockholm.

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Föräldrar kan pusta ut

Den 1 april sänktes kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent. För Stockholmslägenheten betyder det att köparen behöver spara ihop nästan 154 000 kronor mindre än tidigare.

”Sänkt kontantinsatskrav ger nu fler unga med stabil inkomst en bättre chans att klara kontantinsatsen på egen hand”, konstaterar Wörmann.

Hon tror också att förändringen kan minska behovet av ekonomiskt stöd hemifrån.

”Med lite disciplin och några uppoffringar ser möjligheterna betydligt ljusare ut än på länge för den som vill köpa bostadsrätt”, säger hon. 

Fyra och ett halvt år kortare spartid

Redan i februari räknade statliga SBAB på vad det sänkta kravet skulle betyda för bostadsköpare.

Bankens beräkningar visade att spartiden skulle förkortas med i genomsnitt ett och ett halvt år.

I Stockholm var skillnaden större. Där beräknades tiden minska från knappt tolv till drygt sju år, en förkortning med omkring fyra och ett halvt år.

SBAB utgick från ett månadssparande på 4 000 kronor, som sedan ökar med fyra procent årligen. Banken räknade också med avkastning på sparandet och stigande bostadspriser.

”Det höjda bolånetaket som nu föreslås är en fantastisk nyhet för alla förstagångsköpare. Det sänker trösklarna in på bostadsmarknaden påtagligt”, sade Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, när rapporten presenterades.

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Banken kan fortfarande säga nej

Att ha tillräckligt med pengar till kontantinsatsen är förstås ingen garanti för att få köpa bostaden.

Bankerna måste fortfarande bedöma om låntagaren har råd att betala räntor och amorteringar. Finansinspektionen har tillsyn över att kreditprövningarna sköts korrekt.

När de nya bolånereglerna infördes i april slopades också det skärpta amorteringskravet. Tidigare behövde hushåll med bolån över 4,5 gånger årsinkomsten amortera ytterligare en procent om året.

Det ordinarie amorteringskravet finns kvar. Med ett bolån på över 70 procent av bostadens värde måste du fortfarande amortera minst två procent av lånet varje år.

Så mycket behöver du spara i din kommun

Bostadsrätternas beräkningar för en etta på 30 kvadratmeter. Tabellen visar hur mycket du behöver lägga undan varje månad för att få ihop kontantinsatsen på två, fem eller tio år.

KommunKontantinsats2 år/mån5 år/mån10 år/mån
Stockholm307 824 kr12 826 kr5 130 kr2 565 kr
Göteborg183 678 kr7 653 kr3 061 kr1 531 kr
Malmö113 028 kr4 710 kr1 884 kr942 kr
Uppsala153 261 kr6 386 kr2 554 kr1 277 kr
Linköping124 335 kr5 181 kr2 072 kr1 036 kr
Västerås62 928 kr2 622 kr1 049 kr524 kr
Örebro87 330 kr3 639 kr1 456 kr728 kr
Helsingborg80 082 kr3 337 kr1 335 kr667 kr
Jönköping109 635 kr4 568 kr1 827 kr914 kr
Norrköping65 811 kr2 742 kr1 097 kr548 kr
Umeå121 899 kr5 079 kr2 032 kr1 016 kr
Lund166 827 kr6 951 kr2 780 kr1 390 kr
Borås51 357 kr2 140 kr856 kr428 kr
Huddinge132 801 kr5 533 kr2 213 kr1 107 kr
Nacka185 400 kr7 725 kr3 090 kr1 545 kr
Eskilstuna53 601 kr2 233 kr893 kr447 kr
Halmstad117 312 kr4 888 kr1 955 kr978 kr
Södertälje82 005 kr3 417 kr1 367 kr683 kr
Haninge110 166 kr4 590 kr1 836 kr918 kr
Karlstad96 315 kr4 013 kr1 605 kr803 kr
Sundsvall46 302 kr1 929 kr772 kr386 kr
Växjö90 825 kr3 784 kr1 514 kr757 kr
Botkyrka103 218 kr4 301 kr1 720 kr860 kr
Järfälla120 144 kr5 006 kr2 002 kr1 001 kr

Källa: Bostadsrätterna och Svensk Mäklarstatistik, september 2026. Beräkningarna utgår från dagens genomsnittliga kvadratmeterpriser och tar inte hänsyn till avkastning på sparandet eller framtida prisförändringar.

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Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

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