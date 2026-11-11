Att köpa en egen bostad kan kräva ett sparande på närmare 13 000 kronor i månaden. Men det beror förstås på var i Sverige du vill bo. Nya siffror visar hur mycket du behöver spara i olika kommuner.
Nya siffror: Spara så här mycket varje månad – för att köpa bostad
I Stockholm behöver du drygt 300 000 kronor i kontantinsats om du vill köpa en etta på 30 kvadratmeter. I Sundsvall räcker det med drygt 46 000 kronor.
Det visar nya siffror från intresseorganisationen Bostadsrätternas privatekonom Claudia Wörmann. Hon har räknat på hur mycket bostadsköpare behöver spara varje månad för att få ihop kontantinsatsen på två, fem eller tio år.
Beräkningarna bygger på genomsnittliga kvadratmeterpriser från Svensk Mäklarstatistik.
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Nästan 13 000 kronor i månaden i Stockholm
I Stockholms kommun kostar en etta på 30 kvadratmeter drygt 3 miljoner kronor. Med dagens krav på 10 procents kontantinsats behöver köparen alltså ha omkring 308 000 kronor sparade.
Ska pengarna sparas ihop på två år krävs 12 826 kronor i månaden. Med fem års sparande sjunker beloppet till 5 130 kronor.
I Göteborg ligger motsvarande månadssparande på 7 653 kronor under två år, medan det i Malmö räcker med 4 710 kronor.
Billigast bland de undersökta kommunerna är Sundsvall, där en etta på 30 kvadratmeter kostar omkring 463 000 kronor. Där behövs ett månadssparande på 1 929 kronor för att klara kontantinsatsen på två år.
Det är nästan sju gånger mindre än i Stockholm.
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Föräldrar kan pusta ut
Den 1 april sänktes kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent. För Stockholmslägenheten betyder det att köparen behöver spara ihop nästan 154 000 kronor mindre än tidigare.
”Sänkt kontantinsatskrav ger nu fler unga med stabil inkomst en bättre chans att klara kontantinsatsen på egen hand”, konstaterar Wörmann.
Hon tror också att förändringen kan minska behovet av ekonomiskt stöd hemifrån.
”Med lite disciplin och några uppoffringar ser möjligheterna betydligt ljusare ut än på länge för den som vill köpa bostadsrätt”, säger hon.
Fyra och ett halvt år kortare spartid
Redan i februari räknade statliga SBAB på vad det sänkta kravet skulle betyda för bostadsköpare.
Bankens beräkningar visade att spartiden skulle förkortas med i genomsnitt ett och ett halvt år.
I Stockholm var skillnaden större. Där beräknades tiden minska från knappt tolv till drygt sju år, en förkortning med omkring fyra och ett halvt år.
SBAB utgick från ett månadssparande på 4 000 kronor, som sedan ökar med fyra procent årligen. Banken räknade också med avkastning på sparandet och stigande bostadspriser.
”Det höjda bolånetaket som nu föreslås är en fantastisk nyhet för alla förstagångsköpare. Det sänker trösklarna in på bostadsmarknaden påtagligt”, sade Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, när rapporten presenterades.
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Banken kan fortfarande säga nej
Att ha tillräckligt med pengar till kontantinsatsen är förstås ingen garanti för att få köpa bostaden.
Bankerna måste fortfarande bedöma om låntagaren har råd att betala räntor och amorteringar. Finansinspektionen har tillsyn över att kreditprövningarna sköts korrekt.
När de nya bolånereglerna infördes i april slopades också det skärpta amorteringskravet. Tidigare behövde hushåll med bolån över 4,5 gånger årsinkomsten amortera ytterligare en procent om året.
Det ordinarie amorteringskravet finns kvar. Med ett bolån på över 70 procent av bostadens värde måste du fortfarande amortera minst två procent av lånet varje år.
Så mycket behöver du spara i din kommun
Bostadsrätternas beräkningar för en etta på 30 kvadratmeter. Tabellen visar hur mycket du behöver lägga undan varje månad för att få ihop kontantinsatsen på två, fem eller tio år.
|Kommun
|Kontantinsats
|2 år/mån
|5 år/mån
|10 år/mån
|Stockholm
|307 824 kr
|12 826 kr
|5 130 kr
|2 565 kr
|Göteborg
|183 678 kr
|7 653 kr
|3 061 kr
|1 531 kr
|Malmö
|113 028 kr
|4 710 kr
|1 884 kr
|942 kr
|Uppsala
|153 261 kr
|6 386 kr
|2 554 kr
|1 277 kr
|Linköping
|124 335 kr
|5 181 kr
|2 072 kr
|1 036 kr
|Västerås
|62 928 kr
|2 622 kr
|1 049 kr
|524 kr
|Örebro
|87 330 kr
|3 639 kr
|1 456 kr
|728 kr
|Helsingborg
|80 082 kr
|3 337 kr
|1 335 kr
|667 kr
|Jönköping
|109 635 kr
|4 568 kr
|1 827 kr
|914 kr
|Norrköping
|65 811 kr
|2 742 kr
|1 097 kr
|548 kr
|Umeå
|121 899 kr
|5 079 kr
|2 032 kr
|1 016 kr
|Lund
|166 827 kr
|6 951 kr
|2 780 kr
|1 390 kr
|Borås
|51 357 kr
|2 140 kr
|856 kr
|428 kr
|Huddinge
|132 801 kr
|5 533 kr
|2 213 kr
|1 107 kr
|Nacka
|185 400 kr
|7 725 kr
|3 090 kr
|1 545 kr
|Eskilstuna
|53 601 kr
|2 233 kr
|893 kr
|447 kr
|Halmstad
|117 312 kr
|4 888 kr
|1 955 kr
|978 kr
|Södertälje
|82 005 kr
|3 417 kr
|1 367 kr
|683 kr
|Haninge
|110 166 kr
|4 590 kr
|1 836 kr
|918 kr
|Karlstad
|96 315 kr
|4 013 kr
|1 605 kr
|803 kr
|Sundsvall
|46 302 kr
|1 929 kr
|772 kr
|386 kr
|Växjö
|90 825 kr
|3 784 kr
|1 514 kr
|757 kr
|Botkyrka
|103 218 kr
|4 301 kr
|1 720 kr
|860 kr
|Järfälla
|120 144 kr
|5 006 kr
|2 002 kr
|1 001 kr
Källa: Bostadsrätterna och Svensk Mäklarstatistik, september 2026. Beräkningarna utgår från dagens genomsnittliga kvadratmeterpriser och tar inte hänsyn till avkastning på sparandet eller framtida prisförändringar.
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