Hon tjänar 69 000 kronor i månaden – på sin egen garderob

I november 2025 lade hon ut kameran, som kostade omkring 1 000 dollar att köpa, för uthyrning till ett pris av 150 dollar i veckan. Bokningarna kom nästan omgående.

”Jag använder aldrig den här, och folk är desperata efter att få tag på dem”, berättar hon hos Fortune.

Friday började snart hyra ut klänningar och andra plagg som hon sällan använde. När hon insåg hur stor efterfrågan var började hon också köpa in trendiga kläder enbart för uthyrning.

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Från bortglömd kamera till extrajobb

Åtta månader senare drog Friday in omkring 7 000 dollar i månaden, motsvarande ungefär 69 000 kronor, på uthyrningen.

Friday hanterar numera mellan 25 och 30 beställningar i veckan och har fått hyra ett förråd för alla kläder. Efter jobbet åker hon dit för att stryka och packa plaggen inför nästa uthyrning. Arbetsbördan har blivit så stor att hon funderar på att anställa sin första medarbetare.

”Det finns alltid saker som behöver rengöras. Det finns alltid beställningar som ska packas och godkännas”, konstaterar hon.

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