En garderob full av kläder kan vara värd mer än man tror. I New York drar kvinnor in tiotusentals kronor i månaden på att hyra ut sina plagg till främlingar. Och möjligheten finns faktiskt även i Sverige.
Hon tjänar 69 000 kronor i månaden – på sin egen garderob
En kamera som samlade damm hemma hos Kat Friday i New York blev startskottet för en oväntat lönsam sidoverksamhet. Hon hade upptäckt uthyrningsappen Pickle på TikTok och bestämde sig för att prova.
I november 2025 lade hon ut kameran, som kostade omkring 1 000 dollar att köpa, för uthyrning till ett pris av 150 dollar i veckan. Bokningarna kom nästan omgående.
”Jag använder aldrig den här, och folk är desperata efter att få tag på dem”, berättar hon hos Fortune.
Friday började snart hyra ut klänningar och andra plagg som hon sällan använde. När hon insåg hur stor efterfrågan var började hon också köpa in trendiga kläder enbart för uthyrning.
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Från bortglömd kamera till extrajobb
Åtta månader senare drog Friday in omkring 7 000 dollar i månaden, motsvarande ungefär 69 000 kronor, på uthyrningen.
Friday hanterar numera mellan 25 och 30 beställningar i veckan och har fått hyra ett förråd för alla kläder. Efter jobbet åker hon dit för att stryka och packa plaggen inför nästa uthyrning. Arbetsbördan har blivit så stor att hon funderar på att anställa sin första medarbetare.
”Det finns alltid saker som behöver rengöras. Det finns alltid beställningar som ska packas och godkännas”, konstaterar hon.
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En användare drog in 280 000 på en månad
Uthyrningen sker via den amerikanska appen Pickle, som grundades 2021 och fungerar ungefär som Airbnb, fast för kläder och accessoarer.
Privatpersoner lägger upp sina plagg och andra prylar, som sedan kan hyras av andra användare.
Enligt företagets vd Brian McMahon drog en användare in hela 30 000 dollar under en enda månad, närmare 300 000 kronor.
En annan användare, Martyna Wiacek, får in mellan 2 000 och 3 000 dollar i månaden på att hyra ut framför allt bröllops- och festkläder.
Enligt Pickles egna uppgifter använder var fjärde kvinna mellan 18 och 35 år på Manhattan appen. Tjänsten har även expanderat till samtliga amerikanska delstater.
I Sverige har flera företag gått omkull
Även i Sverige går det att tjäna pengar på garderoben. Via uthyrningsplattformen Hygglo kan privatpersoner hyra ut exempelvis festkläder och dyrare märkesplagg.
På svensk mark har det dock gått trögare och flera svenska företag har misslyckats med att få lönsamhet i kläduthyrningen. Både Hack Your Closet och Routine har gått i konkurs, rapporterar Svenska Dagbladet. Även H&M har avvecklat sin kläduthyrning på grund av svag efterfrågan, enligt en rapport från Handelsrådet.
En studie från Chalmers visar att kostnader för bland annat lager, tvätt och transporter har gjort det svårt för svenska uthyrningsföretag att bli lönsamma.
Men skam den som ger sig. En svensk som fortfarande tror på kläduthyrningen är influencern Freja Settergren. Hon driver tjänsten Rent Club Paris i Frankrike och tror att Paris storlek är en förklaring till att verksamheten fungerar bättre där än i Stockholm.
I en intervju med Dagens Nyheter i maj berättade Settergren att hon också arbetar med att utveckla en ny app där privatpersoner själva ska kunna hyra ut sina kläder, ungefär som på amerikanska Pickle.
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