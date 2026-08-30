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Privatekonomi

Lista: Här kostar 80 kvadrat 6,6 miljoner mindre än i Stockholm

Bostad i Istanbul
Istanbul är bra mycket billigare än Stockholm, enligt den nya rapporten (Foto: Unsplash)

Åtta miljoner i Stockholm eller drygt två miljoner vid Bosporen. En ny jämförelse visar vad 80 kvadratmeter kostar i Europas storstäder.

Bostaden ligger mitt i staden och är 80 kvadratmeter stor. Och ungefär där upphör likheterna.

I Stockholm landar priset på omkring 803 000 euro. I Istanbul kostar motsvarande yta knappt 212 000 euro. Det skiljer alltså drygt 6,6 miljoner kronor.

Det framgår av Deutsche Banks rapport Mapping the World’s Prices 2026. Rapporten jämför kvadratmeterpriset för centralt belägna lägenheter i 69 städer, varav 28 ligger i Europa.

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Stockholm bland Europas dyraste

Stockholm placerar sig på nionde plats med ett kvadratmeterpris på 10 037 euro. En centralt belägen lägenhet på 80 kvadratmeter kostar därmed omkring 8,9 miljoner kronor.

Det är dyrare än i bland annat Oslo, Amsterdam, Milano, Helsingfors, Madrid och Berlin.

Bland de nordiska städerna är endast Köpenhamn dyrare. Där kostar samma bostad omkring 815 000 euro. Oslo hamnar strax bakom Stockholm på knappt 783 000 euro.

Nära 20 miljoner i Zürich

Allra dyrast är Zürich. Där ligger kvadratmeterpriset på 22 910 euro, vilket ger ett pris på drygt 1,83 miljoner euro för 80 kvadratmeter. Det motsvarar omkring 20 miljoner kronor.

Genève kommer tvåa, följt av London och Paris. Det är endast i dessa fyra städer som en lägenhet på 80 kvadratmeter passerar en miljon euro.

London är dessutom omkring 35 procent dyrare än Paris. 

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Prag dyrare än Berlin och Madrid

Prag är dyrare än både Madrid och Berlin, medan Bryssel hör till de billigaste städerna i jämförelsen.

I EU:s politiska huvudstad kostar 80 kvadratmeter omkring 350 000 euro. Endast Aten och Istanbul har lägre priser.

Genomsnittet för de 28 europeiska städerna är 9 090 euro per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 727 000 euro.

Hela listan: Priset för 80 kvadratmeter

  1. Zürich: 1 832 813 euro
  2. Genève: 1 555 083 euro
  3. London: 1 379 256 euro
  4. Paris: 1 021 704 euro
  5. Wien: 998 663 euro
  6. München: 914 795 euro
  7. Luxemburg: 880 850 euro
  8. Köpenhamn: 815 292 euro
  9. Stockholm: 802 949 euro
  10. Oslo: 782 788 euro
  11. Milano: 750 214 euro
  12. Amsterdam: 741 848 euro
  13. Helsingfors: 674 507 euro
  14. Prag: 668 198 euro
  15. Madrid: 626 504 euro
  16. Berlin: 609 018 euro
  17. Rom: 586 251 euro
  18. Dublin: 574 799 euro
  19. Frankfurt: 572 947 euro
  20. Lissabon: 530 842 euro
  21. Barcelona: 518 773 euro
  22. Edinburgh: 456 643 euro
  23. Warszawa: 435 453 euro
  24. Budapest: 419 407 euro
  25. Birmingham: 373 667 euro
  26. Bryssel: 350 420 euro
  27. Aten: 275 398 euro
  28. Istanbul: 211 682 euro

Källa: Euronews

Underlaget bygger på uppgifter från Numbeo och Deutsche Bank. Beloppen har räknats om till euro med Europeiska centralbankens genomsnittliga växelkurser under första halvåret 2026.

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Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

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