Lista: Här kostar 80 kvadrat 6,6 miljoner mindre än i Stockholm

Nära 20 miljoner i Zürich

Allra dyrast är Zürich. Där ligger kvadratmeterpriset på 22 910 euro, vilket ger ett pris på drygt 1,83 miljoner euro för 80 kvadratmeter. Det motsvarar omkring 20 miljoner kronor.

Genève kommer tvåa, följt av London och Paris. Det är endast i dessa fyra städer som en lägenhet på 80 kvadratmeter passerar en miljon euro.

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London är dessutom omkring 35 procent dyrare än Paris.

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Prag dyrare än Berlin och Madrid

Prag är dyrare än både Madrid och Berlin, medan Bryssel hör till de billigaste städerna i jämförelsen.

I EU:s politiska huvudstad kostar 80 kvadratmeter omkring 350 000 euro. Endast Aten och Istanbul har lägre priser.

Genomsnittet för de 28 europeiska städerna är 9 090 euro per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 727 000 euro.

Hela listan: Priset för 80 kvadratmeter

Zürich: 1 832 813 euro Genève: 1 555 083 euro London: 1 379 256 euro Paris: 1 021 704 euro Wien: 998 663 euro München: 914 795 euro Luxemburg: 880 850 euro Köpenhamn: 815 292 euro Stockholm: 802 949 euro Oslo: 782 788 euro Milano: 750 214 euro Amsterdam: 741 848 euro Helsingfors: 674 507 euro Prag: 668 198 euro Madrid: 626 504 euro Berlin: 609 018 euro Rom: 586 251 euro Dublin: 574 799 euro Frankfurt: 572 947 euro Lissabon: 530 842 euro Barcelona: 518 773 euro Edinburgh: 456 643 euro Warszawa: 435 453 euro Budapest: 419 407 euro Birmingham: 373 667 euro Bryssel: 350 420 euro Aten: 275 398 euro Istanbul: 211 682 euro

Källa: Euronews

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Underlaget bygger på uppgifter från Numbeo och Deutsche Bank. Beloppen har räknats om till euro med Europeiska centralbankens genomsnittliga växelkurser under första halvåret 2026.

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