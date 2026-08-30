Åtta miljoner i Stockholm eller drygt två miljoner vid Bosporen. En ny jämförelse visar vad 80 kvadratmeter kostar i Europas storstäder.
Lista: Här kostar 80 kvadrat 6,6 miljoner mindre än i Stockholm
Bostaden ligger mitt i staden och är 80 kvadratmeter stor. Och ungefär där upphör likheterna.
I Stockholm landar priset på omkring 803 000 euro. I Istanbul kostar motsvarande yta knappt 212 000 euro. Det skiljer alltså drygt 6,6 miljoner kronor.
Det framgår av Deutsche Banks rapport Mapping the World’s Prices 2026. Rapporten jämför kvadratmeterpriset för centralt belägna lägenheter i 69 städer, varav 28 ligger i Europa.
Missa inte: På tisdag öppnar ansökan – villaägare kan få 60 000 kronor. Dagens PS
Stockholm bland Europas dyraste
Stockholm placerar sig på nionde plats med ett kvadratmeterpris på 10 037 euro. En centralt belägen lägenhet på 80 kvadratmeter kostar därmed omkring 8,9 miljoner kronor.
Det är dyrare än i bland annat Oslo, Amsterdam, Milano, Helsingfors, Madrid och Berlin.
Bland de nordiska städerna är endast Köpenhamn dyrare. Där kostar samma bostad omkring 815 000 euro. Oslo hamnar strax bakom Stockholm på knappt 783 000 euro.
Nära 20 miljoner i Zürich
Allra dyrast är Zürich. Där ligger kvadratmeterpriset på 22 910 euro, vilket ger ett pris på drygt 1,83 miljoner euro för 80 kvadratmeter. Det motsvarar omkring 20 miljoner kronor.
Genève kommer tvåa, följt av London och Paris. Det är endast i dessa fyra städer som en lägenhet på 80 kvadratmeter passerar en miljon euro.
London är dessutom omkring 35 procent dyrare än Paris.
Läs även: AI-assistenten skulle städa datorn – raderade 700 gigabyte. Dagens PS
Prag dyrare än Berlin och Madrid
Prag är dyrare än både Madrid och Berlin, medan Bryssel hör till de billigaste städerna i jämförelsen.
I EU:s politiska huvudstad kostar 80 kvadratmeter omkring 350 000 euro. Endast Aten och Istanbul har lägre priser.
Genomsnittet för de 28 europeiska städerna är 9 090 euro per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 727 000 euro.
Hela listan: Priset för 80 kvadratmeter
- Zürich: 1 832 813 euro
- Genève: 1 555 083 euro
- London: 1 379 256 euro
- Paris: 1 021 704 euro
- Wien: 998 663 euro
- München: 914 795 euro
- Luxemburg: 880 850 euro
- Köpenhamn: 815 292 euro
- Stockholm: 802 949 euro
- Oslo: 782 788 euro
- Milano: 750 214 euro
- Amsterdam: 741 848 euro
- Helsingfors: 674 507 euro
- Prag: 668 198 euro
- Madrid: 626 504 euro
- Berlin: 609 018 euro
- Rom: 586 251 euro
- Dublin: 574 799 euro
- Frankfurt: 572 947 euro
- Lissabon: 530 842 euro
- Barcelona: 518 773 euro
- Edinburgh: 456 643 euro
- Warszawa: 435 453 euro
- Budapest: 419 407 euro
- Birmingham: 373 667 euro
- Bryssel: 350 420 euro
- Aten: 275 398 euro
- Istanbul: 211 682 euro
Källa: Euronews
Underlaget bygger på uppgifter från Numbeo och Deutsche Bank. Beloppen har räknats om till euro med Europeiska centralbankens genomsnittliga växelkurser under första halvåret 2026.
Läs också: Nu får Kinas struptag konsekvenser – brist på utrustning till datacenter. Realtid