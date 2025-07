Föräldrar betalar 47 000 kr – men inte ens rika känner sig rika längre 

Inte ens höginkomsttagare känner sig rika längre

Att försörja sina vuxna barn kan dock bli knepigt, även för den med hög lön.

Dyra collegekostnader, stigande räntor och en ny sorts livsstil pressar ekonomin för många höginkomsttagare i USA. Trots att de tjänar över 3 miljoner kronor om året känner de sig som medelklass.

“Jag känner inte att vi är rika”, säger Lauren Fichter till Wall Street Journal, trots att hennes hushåll drar in 350 000 dollar per år. Många identifierar sig som HENRYs – high earners, not rich yet.

Enligt University of Michigan uppger endast 26 procent av hushållen i den övre inkomsttredjedelen att de har bättre ekonomi än för ett år sedan. Det verkar krävas mer än miljoninkomst för att känna sig trygg i dagens USA.

Gå i pension vid 62 – med hög inkomst

Här i Sverige gör en ny lag det möjligt att pausa tjänstepensionen i fem år, något som öppnar för ett smart pensionsupplägg.

Den som börjar ta ut tjänstepension vid 62 och sedan pausar vid 67 kan få 89 procent av sin slutlön, och därefter en total pensionsinkomst på 95 procent.

Förutsättningen är dock att du har en lön på över 54 167 kronor och en premiebestämd tjänstepension. Och det finns en hake: skatten blir högre innan riktåldern, vilket kan kosta över 200 000 kronor totalt.

Men enligt pensionsexperten Håkan Svärdman finns det goda skäl att ändå överväga modellen.

Vissa vill sluta jobba tidigare – och få mer tid över till annat (Foto: Pexels)

Gör slut på pensionen – innan det är för sent?

Forskare har uppmanat till att “leva medan man kan” och bränna pensionen tidigt. Men Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, manar till försiktighet.

“Att ta ut allt så snabbt som möjligt är oftast ett dåligt råd”, säger han. Livslängden ökar och många riskerar att pengarna tar slut före livet.

Munter vill inte döma ut drömmen om en aktiv pension, men betonar vikten av planering: Du måste fundera på hur du vill leva – och hur länge du tror att du kommer göra det.

Ekonomen rasar mot råd: “Du är inte en snöflinga”

Din privatekonomi är inte så unik som du tror. Det menar Ramit Sethi, en känd ekonomiprofil i USA. Han går till angrepp mot myten om att all ekonomisk rådgivning måste vara personlig.

“Du är inte en snöflinga”, säger han i en intervju med Yahoo Finance. I stället menar han att de flesta borde fokusera mindre på att vara speciella – och mer på att ta beprövade beslut.

Hans råd: ta inspiration från andra, sluta överanalysera och börja med det du redan vet att du borde göra. Det mesta du behöver veta om pengar finns att hitta via en googling, säger han.

