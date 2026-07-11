Rekordförmögna – när vi skippar USA, Kina och Ryssland

Men vad som är mer värt att uppmärksamma är att den samlade fondförmögenheten i Sverige under månaden ökade med 306 miljarder kronor och vid halvårsskiftet uppgick till rekordnivån 10 016 miljarder kronor.

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Starkt inflöde i fonder

Juni månad såg alltså ett nettoinflöde i fonder på 16,4 miljarder. Aktiefonder hade netto in 9,6 miljarder, korta räntefonder 5,8 miljarder och långa räntefonder 4,4 miljarder.

Däremot såg månaden nettouttag från hedgefonder och blandfonder med 3,7 respektive 0,4 miljarder.

Inom premiepensionssystemet gav månaden ett nettouttag, i form av pensionsutbetalningar, på 3,5 miljarder, meddelar Fondbolagens förening.

Tar man bort det var nysparandet i fonder närmare 20 miljarder i juni. Ser vi till hela året hittills är det totala nysparandet i fonder 67 miljarder kronor.

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