Pengar in i Sverige-fonder samtidigt som Ryssland är stängt och vi minskar i Kina och USA. Det ger nytt fondrekord.
Rekordförmögna – när vi skippar USA, Kina och Ryssland
I juni noterades ett totalt nysparande i fonder i Sverige på 16,4 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i aktiefonder, följt av korta respektive långa räntefonder.
Men vad som är mer värt att uppmärksamma är att den samlade fondförmögenheten i Sverige under månaden ökade med 306 miljarder kronor och vid halvårsskiftet uppgick till rekordnivån 10 016 miljarder kronor.
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Starkt inflöde i fonder
Juni månad såg alltså ett nettoinflöde i fonder på 16,4 miljarder. Aktiefonder hade netto in 9,6 miljarder, korta räntefonder 5,8 miljarder och långa räntefonder 4,4 miljarder.
Däremot såg månaden nettouttag från hedgefonder och blandfonder med 3,7 respektive 0,4 miljarder.
Inom premiepensionssystemet gav månaden ett nettouttag, i form av pensionsutbetalningar, på 3,5 miljarder, meddelar Fondbolagens förening.
Tar man bort det var nysparandet i fonder närmare 20 miljarder i juni. Ser vi till hela året hittills är det totala nysparandet i fonder 67 miljarder kronor.
”Nettoinflöde och tillväxt”
Inom premiepensionssystemet gjordes det under månaden ett nettouttag, i form av pensionsutbetalningar, på 3,5 miljarder kronor. Exkluderas detta flöde uppgick nysparandet i fonder till närmare 20 miljarder kronor i juni.
”Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni”, sammanfattarFredrik Hård, ekonom hos Fondbolagens förening.
Stockholms-börsen upp 1 procent
I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 1 procent, inklusive utdelningar, och aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 9,6 miljarder kronor.
Sedan årsskiftet uppvisar Sverigefonder ett nettoinflöde på 16 miljarder kronor, medan betydande nettoutflöden noteras för Nordamerikafonder och branschfonder.
Ska man anlägga en geopolitisk synvinkel på svenskarnas sparande är som bekant Ryssland nollat och Rysslands-fonderna historia.
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Hissar Sverige – dissar USA och Kina
Men intressant är att medan Sverige-fonderna netto ökat 16 miljarder kronor första halvåret i år, har Nordamerika-fonderna minskat med netto minus 18,2 miljarder – och dessutom har Kina-fonderna netto minskat med 762 miljoner kronor.
Men när de kursförändringarna hos svenskarna leder fram till en ny rekordnivå i fondsparandet, är det väl inget att anmärka på den saken?
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Svenskarnas fondförmögenhet
(Avser miljarder 30 juni 2026)
Aktiefonder 6 916 miljarder
Blandfonder 1 816 miljarder
Långa räntefonder 831 miljarder
Korta räntefonder 359 miljarder
Hedgefonder 36 miljarder
Övriga foder 59 miljarder
Totalt 10 016 miljarder kronor
(Källa: Fondbolagens förening)
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