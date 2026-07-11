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Privatekonomi

Populäraste aktierna: Här placerar våra grannar pengarna

Kone petar ut Finnair från listan över vilka aktier finländarna väljer
Inget lyft för Finnair. Finska småsparare petar bort flygbolaget från tio i topp och låter i stället hissgiganten Kone göra comeback. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Kone in efter ny storaffär – Finnair ut. Det handlar om tio-i-topp-listan för vilka aktier våra finländska grannar helst äger.

Kone petar ner Finnair från listan över vilka aktier finländarna helst äger. Hisstillverkaren är tillbaka bland de tio aktier finländska småsparare äger, efter att ha stått utanför tio i topp i tre år.

Mellan mars och juni ökade antalet privatplacerare som äger Kone-aktier med nästan 8 500 till totalt 107 500, vilket gjorde att man kunde sno tiondeplatsen från Finnair.

Det underlättades naturligtvis även av att flygbolaget tappade netto 3 800 finska småsparare samma period.

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Blir störst i världen

Börsstiftelsen pekar ut Kones jätteförvärv av konkurrenten TK Elevator som den huvudsakliga orsaken till att allt fler valt bolaget.

Med en prislapp på 29,4 miljarder euro är företagsköpet det största i finsk företagshistoria.

Köpet kommer att göra Kone till världens största hisstillverkare, etta före konkurrenterna Otis och Schindler.

Finska Börsstiftelsens vd Sari Lounasmeri ser det växande intresset för Kone som ett tecken på de finska investerarnas långsiktighet.

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Nordea är fortsatt finländarnas tryggaste hamn när det gäller aktier. Samtidigt är hissjätten Kone enda nya aktien på tio i topp. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

”Långsiktiga investerare”

”Det handlar om långsiktiga investerare som är beredda att vänta i flera år på att företagsförvärvet börjar ge avkastning”, säger Lounasmeri i Börsstiftelsens pressmeddelande.

Kones aktiekurs har samtidigt inte fått någon skjuts uppåt av nyheten om köpet. I stället har aktien fallit fem procent sedan affären tillkännagavs i april, påpekar HBL.

Kones återuppståndelse på topplistan är den enda förändringen jämfört med kvartalet innan.

Den överlägset mest populära aktien för finländarna är alltjämt Nordea, som attraherar nästan 340 000 småsparare.

Tvåa och trea på listan är Mandatum och Nokia, båda med drygt 200 000 finska småsparare bland sina aktieägare.

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”Besvikna på utdelningen”

Utöver Finnair är det energibolagen Fortum och Neste som tappat flest småsparare det senaste kvartalet.

Börsstiftelsens slutsats är att orsaken är osäkerhet kring utdelningsnivåer och även en besvikelse över utdelningar i bolagen, menar Lounasmeri.

”Fortums minskande utdelning beror på att resultatet har försvagats. Neste har ingen utdelningspolitik, så investerarnas skepsis är berättigad”, säger Lounasmeri i pressmeddelandet.

Listan/Finländarnas favoritaktier

(Antalet privatpersoner med aktier andra halvåret 2026)

Nordea: 339 300

Mandatum: 216 003

Nokia: 207 440

Sampo: 196 714

Fortum: 186 607

Neste: 169 444

Elisa: 167 167

UPM: 141 626

Kesko: 118 138

Kone: 107 528

(Källa: HBL/Euroclear)

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