Populäraste aktierna: Här placerar våra grannar pengarna

Kone in efter ny storaffär – Finnair ut. Det handlar om tio-i-topp-listan för vilka aktier våra finländska grannar helst äger.
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Kone petar ner Finnair från listan över vilka aktier finländarna helst äger. Hisstillverkaren är tillbaka bland de tio aktier finländska småsparare äger, efter att ha stått utanför tio i topp i tre år.
Mellan mars och juni ökade antalet privatplacerare som äger Kone-aktier med nästan 8 500 till totalt 107 500, vilket gjorde att man kunde sno tiondeplatsen från Finnair.
Det underlättades naturligtvis även av att flygbolaget tappade netto 3 800 finska småsparare samma period.
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Blir störst i världen
Börsstiftelsen pekar ut Kones jätteförvärv av konkurrenten TK Elevator som den huvudsakliga orsaken till att allt fler valt bolaget.
Med en prislapp på 29,4 miljarder euro är företagsköpet det största i finsk företagshistoria.
Köpet kommer att göra Kone till världens största hisstillverkare, etta före konkurrenterna Otis och Schindler.
Finska Börsstiftelsens vd Sari Lounasmeri ser det växande intresset för Kone som ett tecken på de finska investerarnas långsiktighet.
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”Långsiktiga investerare”
”Det handlar om långsiktiga investerare som är beredda att vänta i flera år på att företagsförvärvet börjar ge avkastning”, säger Lounasmeri i Börsstiftelsens pressmeddelande.
Kones aktiekurs har samtidigt inte fått någon skjuts uppåt av nyheten om köpet. I stället har aktien fallit fem procent sedan affären tillkännagavs i april, påpekar HBL.
Kones återuppståndelse på topplistan är den enda förändringen jämfört med kvartalet innan.
Den överlägset mest populära aktien för finländarna är alltjämt Nordea, som attraherar nästan 340 000 småsparare.
Tvåa och trea på listan är Mandatum och Nokia, båda med drygt 200 000 finska småsparare bland sina aktieägare.
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”Besvikna på utdelningen”
Utöver Finnair är det energibolagen Fortum och Neste som tappat flest småsparare det senaste kvartalet.
Börsstiftelsens slutsats är att orsaken är osäkerhet kring utdelningsnivåer och även en besvikelse över utdelningar i bolagen, menar Lounasmeri.
”Fortums minskande utdelning beror på att resultatet har försvagats. Neste har ingen utdelningspolitik, så investerarnas skepsis är berättigad”, säger Lounasmeri i pressmeddelandet.
Listan/Finländarnas favoritaktier
(Antalet privatpersoner med aktier andra halvåret 2026)
Nordea: 339 300
Mandatum: 216 003
Nokia: 207 440
Sampo: 196 714
Fortum: 186 607
Neste: 169 444
Elisa: 167 167
UPM: 141 626
Kesko: 118 138
Kone: 107 528
(Källa: HBL/Euroclear)
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