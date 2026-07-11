Populäraste aktierna: Här placerar våra grannar pengarna

Mellan mars och juni ökade antalet privatplacerare som äger Kone-aktier med nästan 8 500 till totalt 107 500, vilket gjorde att man kunde sno tiondeplatsen från Finnair.

Det underlättades naturligtvis även av att flygbolaget tappade netto 3 800 finska småsparare samma period.

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Blir störst i världen

Börsstiftelsen pekar ut Kones jätteförvärv av konkurrenten TK Elevator som den huvudsakliga orsaken till att allt fler valt bolaget.

Med en prislapp på 29,4 miljarder euro är företagsköpet det största i finsk företagshistoria.

Köpet kommer att göra Kone till världens största hisstillverkare, etta före konkurrenterna Otis och Schindler.

Finska Börsstiftelsens vd Sari Lounasmeri ser det växande intresset för Kone som ett tecken på de finska investerarnas långsiktighet.

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