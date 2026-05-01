Äldre betalar dubbelt så mycket för sina fonder
Yngre sparare väljer oftare billiga indexfonder och betalar lägre avgifter än äldre. Nya siffror från Finansinspektionen visar skillnader både i fondval och kostnader.
Personer mellan 35 och 44 år har 50 procent av det kapital som de sparar i aktiefonder i passivt förvaltade fonder, som indexfonder eller indexnära fonder.
Bland personer över 64 år är motsvarande andel cirka 20 procent, enligt siffror från Finansinspektionen.
Stora generationsskillnader
Det finns även generationsskillnader i de avgifter spararna betalar. Personer i åldern 35–44 år betalar i genomsnitt 0,6 procent i avgift för sina aktiefonder.
För sparare över 64 år är motsvarande nivå cirka 1,1 procent.
”Det finns flera möjliga förklaringar till skillnaden. Billiga indexfonder har fått större genomslag under senare år. Yngre sparare använder oftare digitala plattformar där sådana produkter är vanliga”, resonerar Moa Langemark hos Finansinspektionen.
”Kan bero på äldre innehav”
”Äldre sparare kan samtidigt ha äldre innehav som inte har bytts ut i samma takt, till exempel för att innehaven ligger på en fonddepå och att en försäljning sannolikt innebär att spararna behöver betala en kapitalskatt”, tillägger hon.
Finansinspektionen publicerar varje kvartal medianavgifter för de vanligaste fondkategorierna.
Medianavgiften är den mittersta avgiften i urvalet och används som ett enkelt jämförelsetal för sparare.
I den senaste mätningen för det första kvartalet 2026 ligger medianavgiften för passiva svenska fonder kvar på 0,20 procent.
För aktivt förvaltade svenska fonder är medianavgiften oförändrad på 1,30 procent.
Kan göra stor skillnad
Bland globala fonder syns mindre rörelser. Medianavgiften för passiva globalfonder sjunker från 0,40 procent till 0,35 procent, medan den för aktivt förvaltade globalfonder sjunker från 1,30 till 1,25 procent.
”Den som har sparat länge kan ha mycket att vinna på att se över sina fondavgifter. Även små skillnader i avgift kan få stor betydelse för avkastningen när sparandet växer under många år”, påpekar Moa Langemark.
Svenska aktiefonder dominerar fortsatt hushållens fondsparande och utgör knappt 60 procent av fondtillgångarna.
Blandfonder står för omkring en fjärdedel, medan räntefonder utgör en mindre andel.
Fakta/Medianavgifter för fonder första kvartalet 2026
(Föregående kvartal inom parentes)
- Aktivt förvaltade Sverigefonder: 1,30 procent (1,30)
- Sverigeindexfonder: 0,20 procent (0,20)
- Aktivt förvaltade globalfonder: 1,25 procent (1,30)
- Globalindexfonder: 0,35 procent (0,40)
(Källa: Finansinspektionen)
Fakta/Så sparar olika åldersgrupper i fonder
(Andel passiva aktiefonder)
- 18–24 år: cirka 30 procent
- 25–34 år: cirka 45 procent
- 35–44 år: cirka 50 procent
- 45–54 år: cirka 35 procent
- 55–64 år: cirka 30 procent
- 64+ år: cirka 20 procent
(Källa: Finansinspektionen)
Fakta/Genomsnittlig avgift för aktiefonder
- 18–24 år: 0,9 procent
- 25–34 år: 0,65 procent
- 35–44 år: 0,6 procent
- 45–54 år: 0,8 procent
- 55–64 år: 0,95 procent
- 64+ år: 1,1 procent
(Källa: Finansinspektionen)