Äldre betalar dubbelt så mycket för sina fonder

Personer mellan 35 och 44 år har 50 procent av det kapital som de sparar i aktiefonder i passivt förvaltade fonder, som indexfonder eller indexnära fonder.

Bland personer över 64 år är motsvarande andel cirka 20 procent, enligt siffror från Finansinspektionen.

Stora generationsskillnader

Det finns även generationsskillnader i de avgifter spararna betalar. Personer i åldern 35–44 år betalar i genomsnitt 0,6 procent i avgift för sina aktiefonder.

För sparare över 64 år är motsvarande nivå cirka 1,1 procent.

”Det finns flera möjliga förklaringar till skillnaden. Billiga indexfonder har fått större genomslag under senare år. Yngre sparare använder oftare digitala plattformar där sådana produkter är vanliga”, resonerar Moa Langemark hos Finansinspektionen.

