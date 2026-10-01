Försäkringarna du betalar för i onödan – kolla listan

Men innan du tackar ja finns en annan fråga att ställa: Är den redan försäkrad?

Enligt Finansinspektionen räcker en hemförsäkring med allriskskydd, även kallat drulle, ofta för att skydda dina prylar. Ändå kan du erbjudas en separat försäkring för just mobilen, datorn eller kylskåpet.

Då riskerar du att betala för överlappande skydd.

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Den lilla månadsavgiften växer

FI illustrerar kostnaden med ett exempel där mobilförsäkringen kostar 200 kronor i månaden. Efter åtta månader har du betalat 1 600 kronor.

I samma exempel är självrisken i hemförsäkringen 1 500 kronor. Den extra försäkringen har alltså redan kostat mer än självrisken, även om mobilen fortfarande är hel.

Det betyder inte att produktförsäkringar saknar fördelar. De kan ha lägre självrisk, ibland ingen alls, och bättre villkor för åldersavdrag. Det kan ge högre ersättning än hemförsäkringen.

Men du får inte dubbel ersättning för samma skada på prylen bara för att du har två försäkringar.

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