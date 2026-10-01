En försäkring för mobilen, en för bilen och lite extra skydd inför resan. Visst är det tryggt. Men delar av tryggheten kan du redan ha betalat för, och en extra försäkring ger inte automatiskt mer pengar när något händer.
Försäkringarna du betalar för i onödan – kolla listan
Du ska köpa en mobil. Säljaren undrar om du vill försäkra den också. Rimlig fråga. Den ska trots allt följa med överallt, gärna balanserande på kanten av ett handfat.
Men innan du tackar ja finns en annan fråga att ställa: Är den redan försäkrad?
Enligt Finansinspektionen räcker en hemförsäkring med allriskskydd, även kallat drulle, ofta för att skydda dina prylar. Ändå kan du erbjudas en separat försäkring för just mobilen, datorn eller kylskåpet.
Då riskerar du att betala för överlappande skydd.
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Den lilla månadsavgiften växer
FI illustrerar kostnaden med ett exempel där mobilförsäkringen kostar 200 kronor i månaden. Efter åtta månader har du betalat 1 600 kronor.
I samma exempel är självrisken i hemförsäkringen 1 500 kronor. Den extra försäkringen har alltså redan kostat mer än självrisken, även om mobilen fortfarande är hel.
Det betyder inte att produktförsäkringar saknar fördelar. De kan ha lägre självrisk, ibland ingen alls, och bättre villkor för åldersavdrag. Det kan ge högre ersättning än hemförsäkringen.
Men du får inte dubbel ersättning för samma skada på prylen bara för att du har två försäkringar.
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Kolla de här försäkringarna
Konsumenternas Försäkringsbyrå pekar ut flera skydd som är värda att granska:
- Produktförsäkring. Har du allrisk i hemförsäkringen kan den redan skydda dina saker vid plötsliga och oförutsedda händelser. Produktförsäkringen gäller däremot bara den särskilda varan.
- Separat ID-skydd. Motsvarande skydd finns ofta redan i hemförsäkringen.
- Assistansförsäkring för bilen. Liknande skydd kan ingå i en halv- eller helförsäkring. Kontrollera vad den separata försäkringen faktiskt tillför.
- Extra avbeställningsskydd. Det kan redan finnas i en mer omfattande hemförsäkring.
- En ytterligare hemförsäkring. Kontrollera om du redan omfattas av en hemförsäkring genom ett fackförbund innan du betalar för en separat.
- Självriskeliminering för hyrbil. Enligt Småspararguiden kan vissa kreditkort redan innehålla ett sådant skydd. Läs villkoren innan du köper till det.
Poängen är att jämföra innehållet. Två försäkringar med olika namn kan täcka liknande saker. Två med liknande namn kan ha olika villkor.
Olycksfallsförsäkringar fungerar annorlunda
Flera olycksfallsförsäkringar behöver däremot inte vara pengar i sjön. Konsumenternas påpekar att du kan få viss ersättning från flera sådana försäkringar.
De ska därför inte behandlas som dubbla försäkringar för samma mobil. Kontrollera både ersättningen och vilket skydd du har, exempelvis genom facket, innan du bestämmer dig.
Rensa med viss urskillning
Det finns dock försäkringar som Konsumenternas uttryckligen avråder från att säga upp: de som skyddar mot stora och allvarliga ekonomiska händelser.
Hemförsäkringen är ett sådant grundskydd. För barnfamiljer lyfter byrån även barnförsäkringen som ett viktigt komplement till samhällets skydd.
Börja därför med att kontrollera vad du har, vad det kostar och vad som faktiskt ingår.