Ärvda guldsmycken ger dig 50 000 kronor skattefritt

Arvet ger inget nytt anskaffningsvärde

”Om du har fått tillgången genom arv, gåva eller liknande övertar du omkostnadsbeloppet från den tidigare ägaren”, skriver Skatteverket. Mynt köpta 1974 behåller 1974 års pris som avdrag.

Många tror också att momsfriheten på investeringsguld betyder skattefrihet. Den gäller bara vid köpet. Vinsten beskattas ändå.

Guldet går inte heller att omklassa efter vad som passar bäst. ”En tillgång är inte en kapitalplaceringstillgång bara för att den är värdefull”, skriver Skatteverket. Det är den faktiska användningen som avgör.

Tyskland gör precis tvärtom

I Tyskland blir guld skattefritt efter ett års innehav enligt paragraf 23 i inkomstskattelagen. Arvingen övertar dessutom förälderns förvärvsdatum. Ärvda guldmynt säljs därför normalt helt utan skatt.

Sverige saknar den regeln. Här spelar innehavstiden ingen roll alls.

Priset varierar mer än skatten

Skattefällan är inte den enda. Buden på samma guld skilde 27 000 kronor under en och samma dag, från 11 757 till 39 168 kronor. En mobil uppköpare höjde sitt bud från 19 387 till 32 000 kronor på några minuter. Som privatperson har du ingen ångerrätt.

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Trycket hemma är högt. Pantbanken Sveriges utlåning nådde 1,5 miljarder kronor när fler rusar till pantbanken.

Globalt går utvecklingen åt andra hållet. World Gold Council rapporterar att återvinningen av guld föll 6 procent till 326 ton under andra kvartalet 2026, trots att centralbankerna köpte rekordhöga 289 ton. Rallyt oroar de rikaste investerarna.

Handlare som tar emot eller betalar ut minst 5 000 euro omfattas dessutom av penningtvättslagen. Räkna med att visa legitimation.

Den som ska sälja bör därför göra två saker. Ta reda på vilket fack guldet hamnar i, och hämta in minst tre bud innan affären görs.