Guldpriset ligger nära 1 360 kronor per gram och allt fler tömmer byrålådorna. Men mormors halsband och morfars guldmynt eller tackor beskattas helt olika, och skillnaden kan bli över 20 000 kronor på samma försäljningssumma.
Ärvda guldsmycken ger dig 50 000 kronor skattefritt
Skatteverket delar guld i två fack. Smycken som du eller din familj har burit räknas som personliga tillgångar. Mynt och tackor räknas som placeringstillgångar. Reglerna skiljer sig kraftigt åt.
Här kan du enkelt följa guldpriset. Nordic Gold Trade
För personliga tillgångar finns ett fribelopp på 50 000 kronor per år och ägare. Saknar du kvitto får du dra av 25 procent av försäljningspriset som schablon.
Vinsten över fribeloppet beskattas med 30 procent.
För guldmynt och tackor finns inget fribelopp alls. Schablonavdraget får inte användas. Skatten är 30 procent från första kronan.
Skillnaden blir 21 600 kronor
Ta två arvingar som var för sig säljer guld för 120 000 kronor.
Den som säljer ärvda smycken drar av 30 000 kronor med schablonregeln. Vinsten blir 90 000 kronor. Efter fribeloppet beskattas 40 000 kronor, vilket ger 12 000 kronor i skatt.
Den som säljer ärvda guldmynt eller tackor får inget av detta. Hen övertar förälderns anskaffningsvärde på 8 000 kronor, vinsten blir 112 000 kronor och skatten 33 600 kronor.
Skillnaden är 21 600 kronor på identiska belopp.
Arvet ger inget nytt anskaffningsvärde
”Om du har fått tillgången genom arv, gåva eller liknande övertar du omkostnadsbeloppet från den tidigare ägaren”, skriver Skatteverket. Mynt köpta 1974 behåller 1974 års pris som avdrag.
Många tror också att momsfriheten på investeringsguld betyder skattefrihet. Den gäller bara vid köpet. Vinsten beskattas ändå.
Guldet går inte heller att omklassa efter vad som passar bäst. ”En tillgång är inte en kapitalplaceringstillgång bara för att den är värdefull”, skriver Skatteverket. Det är den faktiska användningen som avgör.
Tyskland gör precis tvärtom
I Tyskland blir guld skattefritt efter ett års innehav enligt paragraf 23 i inkomstskattelagen. Arvingen övertar dessutom förälderns förvärvsdatum. Ärvda guldmynt säljs därför normalt helt utan skatt.
Sverige saknar den regeln. Här spelar innehavstiden ingen roll alls.
Priset varierar mer än skatten
Skattefällan är inte den enda. Buden på samma guld skilde 27 000 kronor under en och samma dag, från 11 757 till 39 168 kronor. En mobil uppköpare höjde sitt bud från 19 387 till 32 000 kronor på några minuter. Som privatperson har du ingen ångerrätt.
Trycket hemma är högt. Pantbanken Sveriges utlåning nådde 1,5 miljarder kronor när fler rusar till pantbanken.
Globalt går utvecklingen åt andra hållet. World Gold Council rapporterar att återvinningen av guld föll 6 procent till 326 ton under andra kvartalet 2026, trots att centralbankerna köpte rekordhöga 289 ton. Rallyt oroar de rikaste investerarna.
Handlare som tar emot eller betalar ut minst 5 000 euro omfattas dessutom av penningtvättslagen. Räkna med att visa legitimation.
Den som ska sälja bör därför göra två saker. Ta reda på vilket fack guldet hamnar i, och hämta in minst tre bud innan affären görs.