Ett hus i solen, någon? På Spaniens dyraste gata får köparen räkna med en prislapp på omkring 166 miljoner kronor.
Håll i dig - här är de dyraste platserna i Spanien
Det finns bostadsmarknader – och så finns det bostadsmarknader där prislappen tycks ha tappat kontakten med resten av världen.
Spaniens tio dyraste adresser för bostadsköp finns i Balearerna, Madrid och Málaga. Allra högst når en havsnära gata på Mallorca, enligt en sammanställning från bostadssajten Idealista som El País har tagit del av.
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Mallorca går om Marbella
Camí des Salinar i Andratx är numera Spaniens dyraste gata att köpa bostad på. Medianpriset för de annonserade objekten uppgår till 15 miljoner euro, drygt 166 miljoner kronor.
Gatan följer havet på Mallorcas västkust och låg trea i motsvarande sammanställning förra året. Nu har den gått om den tidigare ettan Coto Zagaleta i Benahavís utanför Marbella.
Där ligger medianpriset i år på 10,5 miljoner euro.
Mellan Mallorca och Costa del Sol har Madrid klämt sig in på andraplatsen. På Paseo de los Lagos i Pozuelo de Alarcón kostar bostäderna som ligger ute till försäljning typiskt 11 miljoner euro.
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Här är Spaniens dyraste platser
- Camí des Salinar, Andratx – 166 miljoner kronor
- Paseo de los Lagos, Pozuelo de Alarcón – 122 miljoner kronor
- Coto Zagaleta, Benahavís – 116 miljoner kronor
- Carrer Mossa, Palma – 109 miljoner kronor
- Paseo del Conde de los Gaitanes, La Moraleja – 99 miljoner kronor
- Carrer Binicaubell, Palma – 88 miljoner kronor
- Calle Osa Menor, Marbella – 87 miljoner kronor
- Calle Serrano, Madrid – 77 miljoner kronor
- Calle José Ortega y Gasset, Madrid – 77 miljoner kronor
- Cascada de Camoján, Marbella – 71 miljoner kronor
Madrid tar plats på listan
Madrid har gjort en rejäl entré. Fyra av årets tio dyraste adresser finns i huvudstaden eller dess exklusiva kranskommuner. Förra året hade Madrid inte en enda adress på topp tio.
Parallellt har Barcelona försvunnit från listan. Förra året låg en adress i Sant Andreu de Llavaneres på andra plats.
Förändringen beror dock inte nödvändigtvis bara på bostadsmarknaden. Idealista har också bytt beräkningsmetod. Årets lista utgår från medianpriset, medan den tidigare byggde på genomsnittspriset.
Priserna gäller dessutom annonserade bostäder på Idealista, inte genomförda försäljningar. Det är alltså vad säljarna begär, inte ett kvitto på vad köparna till slut betalar.
Men en sak står klar: Den som vill ha adressen Camí des Salinar får komma med betydligt mer än en solhatt och handbagage.
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