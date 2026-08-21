Håll i dig - här är de dyraste platserna i Spanien

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Mallorca går om Marbella

Camí des Salinar i Andratx är numera Spaniens dyraste gata att köpa bostad på. Medianpriset för de annonserade objekten uppgår till 15 miljoner euro, drygt 166 miljoner kronor.

Gatan följer havet på Mallorcas västkust och låg trea i motsvarande sammanställning förra året. Nu har den gått om den tidigare ettan Coto Zagaleta i Benahavís utanför Marbella.

Där ligger medianpriset i år på 10,5 miljoner euro.

Mellan Mallorca och Costa del Sol har Madrid klämt sig in på andraplatsen. På Paseo de los Lagos i Pozuelo de Alarcón kostar bostäderna som ligger ute till försäljning typiskt 11 miljoner euro.

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