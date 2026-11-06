Det har blivit dyrare att köpa lägenhet i huvudstaden. På bara ett år har priset på en tvåa ökat med över 600 000 kronor, räknat på genomsnittspriserna. Men hur ser det ut i övriga Sverige?
Priserna rusar – här har tvåan blivit 600 000 kronor dyrare
En tvåa på 55 kvadratmeter för nästan sju miljoner kronor. Det är vad du får räkna med om du vill köpa en bostadsrätt i centrala Stockholm, sett till områdets genomsnittliga kvadratmeterpris.
Enligt Svensk Mäklarstatistiks nypublicerade siffror har bostadsrättspriserna i centrala Stockholm stigit med 10 procent på ett år. I hela Storstockholm ökade priserna med 3,8 procent bara under oktober.
Läs även: Här skänks husen bort gratis – därför vill ägarna bli av med dem. Dagens PS
Tvåan har blivit över 600 000 kronor dyrare
I centrala Stockholm ligger det genomsnittliga kvadratmeterpriset nu på 125 613 kronor. En bostadsrätt på 55 kvadratmeter kostar således omkring 6,9 miljoner kronor.
”Stockholms innerstad lever just nu i en egen verklighet. Med dagens prisnivå kostar en tvåa på 55 kvadratmeter i centrala Stockholm över 600 000 kronor mer än för ett år sedan”, kommenterar Fredrik Kullman, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
I Göteborg och Malmö har priserna också stigit, men inte alls i samma takt som i Stockholm.
I centrala Göteborg har priserna ökat med 6,6 procent på ett år och i centrala Malmö med 4 procent.
Villapriserna går åt andra hållet
Medan lägenhetspriserna stiger har oktober varit en betydligt sämre månad för Sveriges villaägare.
På riksnivå sjönk villapriserna med 0,6 procent medan bostadsrätterna ökade med 1,9 procent.
Bakom nedgången ligger framför allt utvecklingen utanför storstäderna. Där säljs omkring 70 procent av landets villor och under oktober föll priserna med över 1 procent.
Att villamarknaden haft en svagare månad bekräftas av SBAB:s senaste Housing Price Index. Enligt bankens mätning sjönk huspriserna med 2,4 procent under oktober.
”Det var ett tungt prisfall på hus i oktober får man säga”, konstaterar chefsekonom Robert Boije.
Missa inte: Riktåldern kan ändras, pension vid 64 och 80 000 kronor – varje månad. Dagens PS
Rekordmånga svenskar köper bostad
De sjunkande villapriserna tycks förvisso inte ha avskräckt köparna.
Under oktober såldes 17 900 bostäder i Sverige, vilket är 6 procent fler än under samma månad förra året.
Av dessa var 6 500 villor, en ökning med 7 procent och ett nytt oktoberrekord.
Även försäljningstiderna har blivit kortare. Jämfört med 2025 har den genomsnittliga säljtiden, mätt som median under de senaste sex månaderna, minskat med omkring 10 procent för bostadsrätter och 20 procent för villor.
”Det är en tudelad bostadsmarknad. Bostadsrätterna rusar, framför allt i Stockholm, medan villaköparna tar det lugnt och jämför”, säger Kullman.
Dyrare nu – men allt fler tror på fallande priser
Trots höstens prisuppgångar har bostadsköparna börjat se mer pessimistiskt på framtiden.
Enligt en ny Köparbarometer från Hemnet tror nu 20,9 procent av de tillfrågade att bostadspriserna kommer att sjunka under de kommande sex månaderna. I oktober var motsvarande andel 17,7 procent.
Andelen som tror på stigande priser har i sin tur minskat från 34,4 till 32,3 procent.
”Att fler bostadsköpare nu räknar med sjunkande bostadspriser är väntat mot bakgrund av det högre ränteläget”, förklarar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Läs också: Vinsten på villaförsäljningen kan bli en förlust: ”Inte rimligt”. E55