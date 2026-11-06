Priserna rusar – här har tvåan blivit 600 000 kronor dyrare

Villapriserna går åt andra hållet

Medan lägenhetspriserna stiger har oktober varit en betydligt sämre månad för Sveriges villaägare.

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På riksnivå sjönk villapriserna med 0,6 procent medan bostadsrätterna ökade med 1,9 procent.

Bakom nedgången ligger framför allt utvecklingen utanför storstäderna. Där säljs omkring 70 procent av landets villor och under oktober föll priserna med över 1 procent.

Att villamarknaden haft en svagare månad bekräftas av SBAB:s senaste Housing Price Index. Enligt bankens mätning sjönk huspriserna med 2,4 procent under oktober.

”Det var ett tungt prisfall på hus i oktober får man säga”, konstaterar chefsekonom Robert Boije.

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Rekordmånga svenskar köper bostad

De sjunkande villapriserna tycks förvisso inte ha avskräckt köparna.

Under oktober såldes 17 900 bostäder i Sverige, vilket är 6 procent fler än under samma månad förra året.

Av dessa var 6 500 villor, en ökning med 7 procent och ett nytt oktoberrekord.

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Även försäljningstiderna har blivit kortare. Jämfört med 2025 har den genomsnittliga säljtiden, mätt som median under de senaste sex månaderna, minskat med omkring 10 procent för bostadsrätter och 20 procent för villor.

”Det är en tudelad bostadsmarknad. Bostadsrätterna rusar, framför allt i Stockholm, medan villaköparna tar det lugnt och jämför”, säger Kullman.

Dyrare nu – men allt fler tror på fallande priser

Trots höstens prisuppgångar har bostadsköparna börjat se mer pessimistiskt på framtiden.

Enligt en ny Köparbarometer från Hemnet tror nu 20,9 procent av de tillfrågade att bostadspriserna kommer att sjunka under de kommande sex månaderna. I oktober var motsvarande andel 17,7 procent.

Andelen som tror på stigande priser har i sin tur minskat från 34,4 till 32,3 procent.

”Att fler bostadsköpare nu räknar med sjunkande bostadspriser är väntat mot bakgrund av det högre ränteläget”, förklarar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

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