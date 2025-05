Pessimismen växer hos svenskarna

Väntar sig hög inflation

”Dessutom väntar de sig att inflationen kommer ligga på drygt 9 procent det kommande året vilket kan ses som en förklaring till varför konsumtionen inte tagit fart. Om Riksbankens senaste räntebesked blir tillräckligt för att lugna hushållen blir något att följa i kommande mätningar”, påpekar Fernández.

Färre är beredda att binda sina bolån. Av de hushåll bland de svarande som helt eller delvis har rörlig ränta säger 11 procent av de tänker binda den det närmaste kvartalet.

Det är 1 procentenhet färre än för en månad sedan.

Regionala skillnader för syn på bopriserna

Denna månad ökar boprisindikatorn i hälften av de svenska regionerna och sjunker följaktligen i den andra halvan.

I Norrland ökar indikatorn med 20 enheter från plus 30 till plus 50. I Stockholm ökar indikatorn från plus 39 till plus 43 och i Västra Götaland från plus 36 till plus 38.

I Östra Götaland sjunker indikatorn med 15 enheter från plus 31 till plus 16, medan den sjunker från plus 37 till plus 36 i Skåne och i Svealand exklusive Stockholm från plus 35 till plus 29.

