Här hittar pensionärerna sitt nya paradis

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

De svenska pensionärerna var redan där

Det som nu är en fransk nyhet har svenskarna vetat i decennier. Torrevieja, Fuengirola och Marbella är redan små svenska kolonier, med kyrka, skola, tandläkare och ICA-ersättare. När fransmännen nu packar resväskan för samma adresser möts de av vältrampade svenska stigar – från boulebanan till tapasbaren.

Här är trottoarerna platta nog för både rollator och barnvagn. (Foto: Pressbild)

Semesterboendet som testballong för pensionärerna

För många börjar allt med ett semesterboende. Två eller tre månader under vintern i en hyrd lägenhet på Costa Blanca ger mersmak. Plötsligt känns villan i Borlänge mest som en sommarstuga och Spanien som den egentliga basen. Ekonomin går ihop: en trea i Alicante kostar runt 1 000 euro i månaden och matpriserna ligger fortfarande under svenska.

Närheten gör det möjligt

Det tar knappt fyra timmar att flyga från Arlanda till Málaga. Direktlinjerna är många och billiga, vilket gör det realistiskt att både leva i solen och vara närvarande hemma. Barnbarnens födelsedagar, konfirmationer och studenten behöver inte hoppas över bara för att man bytt snöskyffel mot solhatt.

Skatten på pensionen

Det är inte bara solen som värmer. Pensionen beskattas enbart i det nya hemlandet – en tydlig fördel jämfört med Portugal efter skattereformen. Dessutom slipper man sociala avgifter, vilket gör att vardagen känns både ljusare och lättare.

Svensk vardag i sydlig tappning för pensionärerna

Det handlar inte längre om att emigrera och börja om. Det handlar om att förlänga semestern och förkorta vintern. Marknaden, vårdcentralen och tapasbaren finns runt hörnet. Lägg till svenska skolor och nätverk, så blir omställningen minimal.

Fyra timmar från Arlanda – och du slipper skotta snö hela vintern. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide pensionärernas nya paradis

– Nyheten: Portugal har stängt sitt pensionssystem, pensionärerna flyttar nu till grannen.

– Svenskar: Över 8 000 folkbokförda i landet, uppskattningsvis tre gånger fler bor där delar av året.

– Semesterboende: Perfekt test för den som vill prova vintersol innan permanent flytt.

– Ekonomi: Ett par klarar sig på cirka 2 000 euro i månaden i städer som Alicante.

– Flyg: Direktlinjer från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Källa: Grazia.fr, SCB, Svenska kyrkan i utlandet.

