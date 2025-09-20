Dagensps.se
Här hittar pensionärerna sitt nya paradis

pension i spanien.
Ett glas cava på strandpromenaden kostar mindre än en latte på Arlanda. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

När skatten skärps hemma och snön vägrar smälta flyttar pensionärerna sitt liv till en närmare, soligare adress med plånboksvänligt boende och vård som faktiskt svarar i telefon. För den som inte vill flytta permanent är semesterboendet ett perfekt mellansteg: några vintermånader i solen, resten av året hemma.

Skattestopp i Portugal flyttar pensionärerna söderut

Det är en liten pensionsbomb som exploderat i Europa. Efter att Portugal stängt sitt förmånliga skatteregime har pensionärer, framför allt från Frankrike – men också från Sverige – börjat söka sig vidare. Den nya favoriten är inte längre portvinets hemland utan grannens solkust. Här lockar billigare bostäder, ett vårdsystem i toppklass och en livskvalitet som får ett grått novemberregn att kännas som ett dåligt skämt.

De svenska pensionärerna var redan där

Det som nu är en fransk nyhet har svenskarna vetat i decennier. Torrevieja, Fuengirola och Marbella är redan små svenska kolonier, med kyrka, skola, tandläkare och ICA-ersättare. När fransmännen nu packar resväskan för samma adresser möts de av vältrampade svenska stigar – från boulebanan till tapasbaren.

Här är trottoarerna platta nog för både rollator och barnvagn. (Foto: Pressbild)

Semesterboendet som testballong för pensionärerna

För många börjar allt med ett semesterboende. Två eller tre månader under vintern i en hyrd lägenhet på Costa Blanca ger mersmak. Plötsligt känns villan i Borlänge mest som en sommarstuga och Spanien som den egentliga basen. Ekonomin går ihop: en trea i Alicante kostar runt 1 000 euro i månaden och matpriserna ligger fortfarande under svenska.

Närheten gör det möjligt

Det tar knappt fyra timmar att flyga från Arlanda till Málaga. Direktlinjerna är många och billiga, vilket gör det realistiskt att både leva i solen och vara närvarande hemma. Barnbarnens födelsedagar, konfirmationer och studenten behöver inte hoppas över bara för att man bytt snöskyffel mot solhatt.

Skatten på pensionen

Det är inte bara solen som värmer. Pensionen beskattas enbart i det nya hemlandet – en tydlig fördel jämfört med Portugal efter skattereformen. Dessutom slipper man sociala avgifter, vilket gör att vardagen känns både ljusare och lättare.

Svensk vardag i sydlig tappning för pensionärerna

Det handlar inte längre om att emigrera och börja om. Det handlar om att förlänga semestern och förkorta vintern. Marknaden, vårdcentralen och tapasbaren finns runt hörnet. Lägg till svenska skolor och nätverk, så blir omställningen minimal.

Solkusten
Fyra timmar från Arlanda – och du slipper skotta snö hela vintern. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide pensionärernas nya paradis

– Nyheten: Portugal har stängt sitt pensionssystem, pensionärerna flyttar nu till grannen.
– Svenskar: Över 8 000 folkbokförda i landet, uppskattningsvis tre gånger fler bor där delar av året.
– Semesterboende: Perfekt test för den som vill prova vintersol innan permanent flytt.
– Ekonomi: Ett par klarar sig på cirka 2 000 euro i månaden i städer som Alicante.
– Flyg: Direktlinjer från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Källa: Grazia.fr, SCB, Svenska kyrkan i utlandet.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

