När skatten skärps hemma och snön vägrar smälta flyttar pensionärerna sitt liv till en närmare, soligare adress med plånboksvänligt boende och vård som faktiskt svarar i telefon. För den som inte vill flytta permanent är semesterboendet ett perfekt mellansteg: några vintermånader i solen, resten av året hemma.
Här hittar pensionärerna sitt nya paradis
Mest läst i kategorin
Modechefen vill förändra världens mest ikoniska hotellkedja
Laurent Kleitman gick från Dior till världens mest ikoniska hotellkedja med målet att skriva om lyxens framtid. Som ny vd för Mandarin Oriental vill han flytta fokus från silverkupor och perfekt strukna lakan till popkulturell relevans och holistiskt välmående. Frågan är om världens mest ikoniska hotellkedja nu kan bli både kultserie och retreat i ett. …
Du granskas i smyg - på flyget
När du kliver på planet vid boarding möts du av ett vänligt leende. Men bakom det där välkomnandet pågår en snabbscanning. Kabinpersonalen bedömer redan i dörren om du är en potentiell hjälte, ett säkerhetsproblem eller bara någon som borde få mindre vin under resan. Välkommen ombord – på riktigt Vi känner alla igen situationen. Du …
Tv-serien checkar in i världens största turistland
Efter Hawaii, Sicilien och Thailand sägs nu The White Lotus landa i Brieostens hemland. Logiskt – Frankrike är ju världens största turistland, med över 100 miljoner besökare per år. Frågan är bara – blir det ännu en rundtur i klichéernas land eller vågar Mike White och hans team ge oss ett Frankrike bortom croissanter och …
Så slipper du huvudvärken i solen
Stark sol, hetta och lite för många timmar i solstolen kan snabbt förvandla en härlig dag till ett dunkande elände. Men huvudvärken i solen går ofta att förebygga – med rätt dryck, rätt skydd och lite framförhållning. Solen är livets motor, men också en smärtsam trigger för många svenskar. Den som någon gång känt hur …
Underverk på väg att bli underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …
Skattestopp i Portugal flyttar pensionärerna söderut
Det är en liten pensionsbomb som exploderat i Europa. Efter att Portugal stängt sitt förmånliga skatteregime har pensionärer, framför allt från Frankrike – men också från Sverige – börjat söka sig vidare. Den nya favoriten är inte längre portvinets hemland utan grannens solkust. Här lockar billigare bostäder, ett vårdsystem i toppklass och en livskvalitet som får ett grått novemberregn att kännas som ett dåligt skämt.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
De svenska pensionärerna var redan där
Det som nu är en fransk nyhet har svenskarna vetat i decennier. Torrevieja, Fuengirola och Marbella är redan små svenska kolonier, med kyrka, skola, tandläkare och ICA-ersättare. När fransmännen nu packar resväskan för samma adresser möts de av vältrampade svenska stigar – från boulebanan till tapasbaren.
Semesterboendet som testballong för pensionärerna
För många börjar allt med ett semesterboende. Två eller tre månader under vintern i en hyrd lägenhet på Costa Blanca ger mersmak. Plötsligt känns villan i Borlänge mest som en sommarstuga och Spanien som den egentliga basen. Ekonomin går ihop: en trea i Alicante kostar runt 1 000 euro i månaden och matpriserna ligger fortfarande under svenska.
Så blev bussresor i Småland en global miljardaffär
Fem katastrofer om dagen är ändå bättre än sex.” Så börjar intervjun när Perfect Weekend vill veta med om resan från bussresor i Småland till global succé.
Närheten gör det möjligt
Det tar knappt fyra timmar att flyga från Arlanda till Málaga. Direktlinjerna är många och billiga, vilket gör det realistiskt att både leva i solen och vara närvarande hemma. Barnbarnens födelsedagar, konfirmationer och studenten behöver inte hoppas över bara för att man bytt snöskyffel mot solhatt.
Skatten på pensionen
Det är inte bara solen som värmer. Pensionen beskattas enbart i det nya hemlandet – en tydlig fördel jämfört med Portugal efter skattereformen. Dessutom slipper man sociala avgifter, vilket gör att vardagen känns både ljusare och lättare.
Svensk vardag i sydlig tappning för pensionärerna
Det handlar inte längre om att emigrera och börja om. Det handlar om att förlänga semestern och förkorta vintern. Marknaden, vårdcentralen och tapasbaren finns runt hörnet. Lägg till svenska skolor och nätverk, så blir omställningen minimal.
Perfect Weekend Guide pensionärernas nya paradis
– Nyheten: Portugal har stängt sitt pensionssystem, pensionärerna flyttar nu till grannen.
– Svenskar: Över 8 000 folkbokförda i landet, uppskattningsvis tre gånger fler bor där delar av året.
– Semesterboende: Perfekt test för den som vill prova vintersol innan permanent flytt.
– Ekonomi: Ett par klarar sig på cirka 2 000 euro i månaden i städer som Alicante.
– Flyg: Direktlinjer från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
Källa: Grazia.fr, SCB, Svenska kyrkan i utlandet.
Äldre har dubbelt så stor chans att bygga miljardbolag
Att vara 50 och sugen på att starta eget är ingen kris – det är en konkurrensfördel när du vill bygga ett miljardbolag.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Den gyllene drycken som tar över hösten
September är här och med den gyllene drycken plus snuva, halsont och en armé av förkylda kollegor som envisas med att ändå gå till jobbet. Samtidigt exploderar Instagram av bilder på en gul, rykande kopp. Golden milk. Eller gullmjölk. Eller gurkmejalatte om man vill vara helt ärlig. Det ser snyggt ut i flödet. Men fungerar …
Modechefen vill förändra världens mest ikoniska hotellkedja
Laurent Kleitman gick från Dior till världens mest ikoniska hotellkedja med målet att skriva om lyxens framtid. Som ny vd för Mandarin Oriental vill han flytta fokus från silverkupor och perfekt strukna lakan till popkulturell relevans och holistiskt välmående. Frågan är om världens mest ikoniska hotellkedja nu kan bli både kultserie och retreat i ett. …
Här hittar pensionärerna sitt nya paradis
När skatten skärps hemma och snön vägrar smälta flyttar pensionärerna sitt liv till en närmare, soligare adress med plånboksvänligt boende och vård som faktiskt svarar i telefon. För den som inte vill flytta permanent är semesterboendet ett perfekt mellansteg: några vintermånader i solen, resten av året hemma. Skattestopp i Portugal flyttar pensionärerna söderut Det är …
En fjädrande stol - symbolen för svensk sommar
Det började med en smed i Grythyttan och slutade med en stol som gungar hela folkhemmet. När Artur Lindqvist lanserade sin fjädrande fåtölj A2 på 1930-talet satte han ribban för hur en svensk sommar ska kännas. Sedan dess har generationer njutit av sill, jordgubbar och småprat – alltid med samma mjuka gungrörelse i ryggen. Från …
Forskare varnar: AI kan skapa en ny våg av utbrändhet
Utbrändhet kostar företag miljardbelopp varje år. Samtidigt pekar nya studier på att artificiell intelligens kan spela en avgörande roll för att minska stress och avlasta medarbetare. Men frågan är om AI verkligen minskar stress – eller om tekniken i själva verket riskerar att spä på problemen. Världshälsoorganisationen klassar utbrändhet som ett arbetsrelaterat fenomen. Det är …