Här är världens bästa land att pensionera sig i 

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Nya Zeeland på uppgång

ANNONS

På andra plats hittar vi Nya Zeeland, som har klättrat från en fjärde plats.

Landet ses av äldre respondenter som det främsta landet de faktiskt kan tänka sig att bo i. Det lyfts också fram som familjevänligt, naturskönt och vänligt.

Ett strålande val för den som drömmer om att gå i pension bland berg och kustlandskap.

Läs även: Här finns världens bästa – och sämsta – pension. Dagens PS

Portugal – prisvärt och soligt

Portugal får högst betyg av alla när det gäller prisvärdhet och placerar sig även högt för sitt behagliga klimat.

Det ses dessutom som kulturellt tillgängligt, glatt och med god mat. Däremot har landets tidigare generösa skatteregler för utländska pensionärer förändrats, vilket gör att nya inflyttare inte längre får samma förmånliga villkor.

Portugal – ett glatt land? (Foto: Unsplash)

Australien halkar ner

ANNONS

Australien har fallit från tredje till fjärde plats.

Landet är fortfarande populärt bland respondenter över 45 år, som beskriver det som vänligt, modernt och roligt. Men de senaste årens ökade levnadskostnader gör att Australien inte längre ses som lika attraktivt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Missa inte: Historiskt beslut: Ny ”gas” ska ge högre pensioner. Dagens PS

Spanien lockar med klimat och kultur

Att Spanien tar hem femteplatsen kan komma som en positiv överraskning för svenskarna. Spanien ligger nämligen i topp när man frågar svenskarna var de helst vill pensionera sig.

Här framhålls klimatet, kulturen och den sociala öppenheten. Spanien rankas också som det mest vänliga landet bland de svarande.

Dessutom erbjuder Spanien ett så kallat “golden visa”-program för den som investerar minst 500 000 euro i fastigheter, något som kan ge uppehållstillstånd.

Spanien lockar många svenskar (Foto: Unsplash)

Sverige på topp-10

ANNONS

Sverige finns också med på listan, på plats nio.

Vi har tappat två placeringar sedan 2023, då vi låg på sjunde plats.

Enligt undersökningen ses Sverige fortsatt som ett starkt alternativ för en trygg pension. Vi får dock konkurrens av andra europeiska länder som Danmark, Nederländerna och Luxemburg, vilka alla klättrat i rankingen.

Så gjordes rankningen

Resultatet bygger på en internationell undersökning med nästan 17 000 personer, där drygt 5 900 över 45 år fick bedöma 89 länder utifrån sju kriterier: prisvärdhet, skatteklimat, vänlighet, attraktivitet som bostadsland, klimat, äganderätt och sjukvård.

Läs också: Då tjänar du in till pensionen – utan jobb. Dagens PS