Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta?
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension.
“Det är något som är allvarligt fel när inte ens de som jobbat och slitit i 40 eller 50 års tid lyckas skrapa ihop tillräckligt mycket i allmän pension för att klara sig”, konstaterade Eva Eriksson (SPF Seniorerna) och Liza di Paolo-Sandberg (SKPF Pensionärerna) i en debattartikel i fjol.
Av ovanstående anledning blir följande fråga högaktuell: Vilket är världens bästa land för pensionering?
Ska vi lita på U.S. News 2024 Best Countries finns det åtta länder där vi till synes kan få ett ännu skönare pensionärsliv än vad vi kan få i Sverige.
Schweiz toppar listan
Schweiz har, återigen, utsetts till världens bästa land för en bekväm pension.
Landet får höga betyg för sjukvård, respekt för äganderätt och som plats att bo, även om det knappast är det billigaste alternativet.
Enligt rankningen ligger Schweiz i topp först och främst tack vare sin kombination av trygghet och välfungerande samhällssystem.
Nya Zeeland på uppgång
På andra plats hittar vi Nya Zeeland, som har klättrat från en fjärde plats.
Landet ses av äldre respondenter som det främsta landet de faktiskt kan tänka sig att bo i. Det lyfts också fram som familjevänligt, naturskönt och vänligt.
Ett strålande val för den som drömmer om att gå i pension bland berg och kustlandskap.
Läs även: Här finns världens bästa – och sämsta – pension. Dagens PS
Portugal – prisvärt och soligt
Portugal får högst betyg av alla när det gäller prisvärdhet och placerar sig även högt för sitt behagliga klimat.
Det ses dessutom som kulturellt tillgängligt, glatt och med god mat. Däremot har landets tidigare generösa skatteregler för utländska pensionärer förändrats, vilket gör att nya inflyttare inte längre får samma förmånliga villkor.
Australien halkar ner
Australien har fallit från tredje till fjärde plats.
Landet är fortfarande populärt bland respondenter över 45 år, som beskriver det som vänligt, modernt och roligt. Men de senaste årens ökade levnadskostnader gör att Australien inte längre ses som lika attraktivt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Missa inte: Historiskt beslut: Ny ”gas” ska ge högre pensioner. Dagens PS
Spanien lockar med klimat och kultur
Att Spanien tar hem femteplatsen kan komma som en positiv överraskning för svenskarna. Spanien ligger nämligen i topp när man frågar svenskarna var de helst vill pensionera sig.
Här framhålls klimatet, kulturen och den sociala öppenheten. Spanien rankas också som det mest vänliga landet bland de svarande.
Dessutom erbjuder Spanien ett så kallat “golden visa”-program för den som investerar minst 500 000 euro i fastigheter, något som kan ge uppehållstillstånd.
Sverige på topp-10
Sverige finns också med på listan, på plats nio.
Vi har tappat två placeringar sedan 2023, då vi låg på sjunde plats.
Enligt undersökningen ses Sverige fortsatt som ett starkt alternativ för en trygg pension. Vi får dock konkurrens av andra europeiska länder som Danmark, Nederländerna och Luxemburg, vilka alla klättrat i rankingen.
Så gjordes rankningen
Resultatet bygger på en internationell undersökning med nästan 17 000 personer, där drygt 5 900 över 45 år fick bedöma 89 länder utifrån sju kriterier: prisvärdhet, skatteklimat, vänlighet, attraktivitet som bostadsland, klimat, äganderätt och sjukvård.
Läs också: Då tjänar du in till pensionen – utan jobb. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension.
