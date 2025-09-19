Regeringens planerade skattesänkning för pensionärer 2026 riskerar att missa en stor del av målgruppen.
Var fjärde pensionär riskerar bli utan skattesänkning
Enligt beräkningar från SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna kan så många som var femte till var fjärde pensionär stå helt utan del av reformen.
De skattesänkningar som presenteras i höstbudgeten den 22 september innehåller en rad lättnader för både löntagare och andra grupper i Sverige. Men lättnaderna når inte de med låg inkomst.
“Skattesänkningen blir inga tusenlappar för någon pensionär. De flesta får som mest någon hundralapp i månaden. Men våra uträkningar visar att många inte får något alls, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna”, till E55.
Löntagarare gynnas, men inte pensionärer
Bakgrunden är att gränsen för att omfattas av skattesänkningen går vid 192 000 kronor per år, motsvarande 16 000 kronor i månaden.
För löntagare är det få som hamnar under den nivån, men bland pensionärer är situationen en annan. Enligt Pensionsmyndigheten hade var fjärde pensionär en inkomst under 180 031 kronor under 2024.
“Regeringen basunerar ut att den vill stötta hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men om våra beräkningar stämmer gör man något helt annat bakom kulisserna. Man utesluter de pensionärer som har det sämst ställt., säger Liza di Paolo Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.
Det innebär att många av de som har det svårast ekonomiskt inte får någon skattelättnad.
Finns en åldersgräns för grundavdrag
Till det kommer över 100 000 personer under 67 år som redan tar ut pension men inte omfattas av det förhöjda grundavdraget.
”Att det finns en åldersgräns för skattesänkningarna på 67 år har inte heller varit särskilt tydligt från Regeringen”, säger Anna Eriksson till E55 och tillägger:
”Vi befarar att hundratusentals pensionärer därmed inte kommer få del av den skattesänkning som utlovas från Regeringen”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
