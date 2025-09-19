Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi
Pension

Var fjärde pensionär riskerar bli utan skattesänkning

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) nya skattesänkning missgynnar pensionärer enligt uträkningar. (Foto: Lars Schröder/ Oscar Olsson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Regeringens planerade skattesänkning för pensionärer 2026 riskerar att missa en stor del av målgruppen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt beräkningar från SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna kan så många som var femte till var fjärde pensionär stå helt utan del av reformen.

De skattesänkningar som presenteras i höstbudgeten den 22 september innehåller en rad lättnader för både löntagare och andra grupper i Sverige. Men lättnaderna når inte de med låg inkomst.

ANNONS

Läs också: 
Ensamhushåll betalar mer i matbutiken: Äldre drabbas hårt. News55

“Skattesänkningen blir inga tusenlappar för någon pensionär. De flesta får som mest någon hundralapp i månaden. Men våra uträkningar visar att många inte får något alls, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna”, till E55.

Löntagarare gynnas, men inte pensionärer

Bakgrunden är att gränsen för att omfattas av skattesänkningen går vid 192 000 kronor per år, motsvarande 16 000 kronor i månaden.

Alla pensionärer omfattas inte av skattesänkningarna.(Foto: Unsplash)

För löntagare är det få som hamnar under den nivån, men bland pensionärer är situationen en annan. Enligt Pensionsmyndigheten hade var fjärde pensionär en inkomst under 180 031 kronor under 2024.

Missa inte: 
Expertens varning: ”Att flytta tjänstepension är svårt, ofta omöjligt”. E55

ANNONS

“Regeringen basunerar ut att den vill stötta hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men om våra beräkningar stämmer gör man något helt annat bakom kulisserna. Man utesluter de pensionärer som har det sämst ställt., säger Liza di Paolo Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.

Det innebär att många av de som har det svårast ekonomiskt inte får någon skattelättnad.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Finns en åldersgräns för grundavdrag

Till det kommer över 100 000 personer under 67 år som redan tar ut pension men inte omfattas av det förhöjda grundavdraget.

Läs även:
Pension vid 40? Så mycket måste du spara. Dagens PS

”Att det finns en åldersgräns för skattesänkningarna på 67 år har inte heller varit särskilt tydligt från Regeringen”, säger Anna Eriksson till E55 och tillägger:

”Vi befarar att hundratusentals pensionärer därmed inte kommer få del av den skattesänkning som utlovas från Regeringen”.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PensionSkattelättnader
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS