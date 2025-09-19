Var fjärde pensionär riskerar bli utan skattesänkning

Enligt beräkningar från SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna kan så många som var femte till var fjärde pensionär stå helt utan del av reformen.

De skattesänkningar som presenteras i höstbudgeten den 22 september innehåller en rad lättnader för både löntagare och andra grupper i Sverige. Men lättnaderna når inte de med låg inkomst.

“Skattesänkningen blir inga tusenlappar för någon pensionär. De flesta får som mest någon hundralapp i månaden. Men våra uträkningar visar att många inte får något alls, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna”, till E55.

Löntagarare gynnas, men inte pensionärer

Bakgrunden är att gränsen för att omfattas av skattesänkningen går vid 192 000 kronor per år, motsvarande 16 000 kronor i månaden.

Alla pensionärer omfattas inte av skattesänkningarna.(Foto: Unsplash)

För löntagare är det få som hamnar under den nivån, men bland pensionärer är situationen en annan. Enligt Pensionsmyndigheten hade var fjärde pensionär en inkomst under 180 031 kronor under 2024.

“Regeringen basunerar ut att den vill stötta hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men om våra beräkningar stämmer gör man något helt annat bakom kulisserna. Man utesluter de pensionärer som har det sämst ställt., säger Liza di Paolo Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.

Det innebär att många av de som har det svårast ekonomiskt inte får någon skattelättnad.