Enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) har det gått för kort tid för att bedöma hela kostnadsbilden av fusionen för AP-fonderna
Wykman svävande om notan för AP-fondernas fusion
S-ledamoten Joakim Sandell kräver att Niklas Wykman i egenskap av ansvarig minister utreder vad sammanslagningen av AP-fonderna kostat.
Förutom att notan dragit väg mer än beräknat har kritiken haglat över att AP6 skrotats och att tillgångarna där förts över till AP2.
Finansprofilen Sven Hagströmer har i en intervju i Dagens Industri, som Dagens PS rapporterat, gjort klart att han omöjligt kan begripa hur staten kan lägga ner den AP-fond som bevisligen var bäst i klassen.
”Jag förstår inte hur man ser ut i huvudet då”, sade Hagströmer då bland annat.
Sämsta AP-fonden fick succéfondens pengar
AP1, ytterligare en AP-fond, existerar heller inte längre efter fjolårets fusion av AP-fonderna, där AP2 fick över 80 miljarder kronor extra i samband med att framgångsrika AP6 lades ned.
Till saken hör att AP2 är den buffertfond som genererat sämst avkastning till spararna.
I slutrapporten om kostnaderna för sammanslagningen av AP-fonderna har uppgifterna om att det blivit dyrare än beräknat utelämnats.
Detta har Hagströmer beskrivit som vilseledande information och att det hade resulterat i åtal och böter om det varit ett börsbolag som mörkat dessa siffror.
S-politikern Joakim Sandell har begärt att finansmarknadsminister Niklas Wykman redovisar i en analys vad det kostat att avveckla Första AP-fonden.
Wykman hyllar alltjämt sammanslagningen
Wykman uppger att tillgångar till ett värde av 510 miljarder kronor vid årsskiftet överfördes från AP1 till AP3 och AP4.
”Övriga tillgångar, till ett värde om cirka 9 miljarder kronor, förvaltas nu avskilt”, hävdar Wykman, skriver Pensioner & Förmåner.
Sammantaget menar dock statsrådet att det ”har gått för kort tid” för att gör en helhetsbedömning av de direkta och indirekta kostnaderna av AP-fondsfusionen.
”Detta gäller även de effektiviseringsvinster och stordriftsfördelar som buffertfondsreformen förväntas uppnå”, förklarar Wykman som håller fast vid tron att sammanslagningen på sikt kommer att gynna pensionsspararna.
