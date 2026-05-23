Wykman svävande om notan för AP-fondernas fusion

Finansprofilen Sven Hagströmer har i en intervju i Dagens Industri, som Dagens PS rapporterat, gjort klart att han omöjligt kan begripa hur staten kan lägga ner den AP-fond som bevisligen var bäst i klassen.

”Jag förstår inte hur man ser ut i huvudet då”, sade Hagströmer då bland annat.

Sämsta AP-fonden fick succéfondens pengar

AP1, ytterligare en AP-fond, existerar heller inte längre efter fjolårets fusion av AP-fonderna, där AP2 fick över 80 miljarder kronor extra i samband med att framgångsrika AP6 lades ned.

Till saken hör att AP2 är den buffertfond som genererat sämst avkastning till spararna.

I slutrapporten om kostnaderna för sammanslagningen av AP-fonderna har uppgifterna om att det blivit dyrare än beräknat utelämnats.

Detta har Hagströmer beskrivit som vilseledande information och att det hade resulterat i åtal och böter om det varit ett börsbolag som mörkat dessa siffror.

S-politikern Joakim Sandell har begärt att finansmarknadsminister Niklas Wykman redovisar i en analys vad det kostat att avveckla Första AP-fonden.

