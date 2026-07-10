Det kan löna sig att titta närmare på var tjänstepensionen faktiskt hamnar. En ny jämförelse visar att skillnaden mellan olika pensionsbolags standardlösningar kan bli tiotusentals kronor på bara några år.
Pensionsvalet som kan ge dig 35 000 kronor mer
När en sparare väljer fondförsäkring men inte gör egna fondval placeras pengarna normalt i bolagets så kallade entrélösning. Det är en färdig fondportfölj som pensionsbolaget satt ihop.
Problemet är bara att lösningarna har gått olika bra.
”Med rätt fondförsäkring kan värdet på tjänstepensionen öka med hundratusentals kronor”, konstaterar Privata Affärer.
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Stor skillnad för kommunanställda
Privata Affärer har jämfört entrélösningarna inom de fyra största kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen.
För en kommun- eller regionanställd som sparat 2 250 kronor i månaden hade valet av bolag kunnat ge betydligt mer i plånboken. Swedbanks lösning hade en genomsnittlig avkastning på 14,1 procent per år under fem år, medan KPA Pension låg på 9,7 procent.
Efter fem år motsvarar det omkring 35 000 kronor mer i samlat pensionskapital.
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Samma lön – olika pension
Även för statligt anställda syns stora skillnader.
En person med 50 000 kronor i månadslön som började placera sina tjänstepensionspengar 2021 hade enligt beräkningen samlat ihop 189 000 kronor i Swedbanks entrélösning. I Handelsbankens motsvarande lösning hade beloppet stannat på 177 000 kronor.
Skillnaden är 12 000 kronor – trots samma lön och samma inbetalningar.
Entrélösningarna består ofta av aktiefonder i början av sparandet. När pensionen närmar sig minskas normalt risken genom att en större del av pengarna flyttas till räntefonder.
Jämförelsen visar att valet av pensionsbolag kan få stor betydelse över tid. Samtidigt är siffrorna historiska och ingen garanti för framtida avkastning.
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