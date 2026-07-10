Pensionsvalet som kan ge dig 35 000 kronor mer

Problemet är bara att lösningarna har gått olika bra.

”Med rätt fondförsäkring kan värdet på tjänstepensionen öka med hundratusentals kronor”, konstaterar Privata Affärer.



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Stor skillnad för kommunanställda

Privata Affärer har jämfört entrélösningarna inom de fyra största kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen.

För en kommun- eller regionanställd som sparat 2 250 kronor i månaden hade valet av bolag kunnat ge betydligt mer i plånboken. Swedbanks lösning hade en genomsnittlig avkastning på 14,1 procent per år under fem år, medan KPA Pension låg på 9,7 procent.

Efter fem år motsvarar det omkring 35 000 kronor mer i samlat pensionskapital.

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