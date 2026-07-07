1 000 extra timmar om året: Pensionen kan bli ditt nya kreativa kapitel

Hjärnan älskar nya saker

Forskning ger stöd för att nya intressen gör mer nytta än man kanske tror.

Neuroforskaren Agustín Ibáñez har efter över 1 500 hjärnavbildningar sett att kreativa aktiviteter som dans, musik och måleri särskilt stärker de delar av hjärnan som styr minne och beslutsfattande.

Effekterna växer i takt med hur intensivt, länge och intresserat man ägnar sig åt aktiviteten, oavsett om det är en livslång passion eller en helt ny hobby. Med andra ord: det är aldrig för sent att börja.



Fler skäl att testa något nytt

Det handlar inte bara om hjärnhälsa. Finska Psykporten lyfter fram att pensionen öppnar för att engagera sig i fritidsintressen man tycker om och uppleva nya saker, där konst och kultur kan ge nya insikter och saker att bli hänförd av.

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Musik, sång och naturvistelse nämns som exempel som gynnar både hjärna och välmående.

Glädje ger värde

Även glädjen i sig har ett värde. Filosofen Bengt Brülde, en av förgrundsgestalterna inom svensk lyckoforskning, konstaterar att sidoaktiviteter gör oss lyckligare. Och att lyckliga människor generellt presterar bättre.

Han pekar också på en självförstärkande belöningseffekt: när man ägnar sig helhjärtat åt något får man hela tiden känslan av att lyckas, utvecklas och glädjas.

Vad väcker ditt intresse?

Det kan låta lätt att bara börja, men för många av oss kan det nog ta lite tid att verkligen hitta de där sakerna vi alltid velat göra.

En bra sak, som man kan börja med långt innan pensionen är en realitet, är att fundera på vad vi egentligen är intresserade av. Inte vad andra tycker vi borde intressera oss för, utan det som faktiskt talar till oss.

De där 1 000 timmarna är ju faktiskt våra egna.