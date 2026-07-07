1 000 extra timmar om året: Pensionen kan bli ditt nya kreativa kapitel

Pensionen betyder inte bara ett slut på det dagliga jobbandet. Det innebär även runt 1 000 timmar om året som du inte hade tidigare. Timmarna du kan investera i kreativitet, hjärnhälsa och glädje.
När vi pratar pensionen blir det lätt fokus på kronor och ören. Men den kanske största vinsten handlar inte om pengar – utan om tid.
Enligt tidningen Kiplingers ”1 000-timmarsregel” frigör pensionen ungefär 1 000 timmar om året som tidigare gick åt till jobbet. Över tio år blir det omkring 10 000 timmar – tid nog att bli riktigt bra på nästan vad som helst.
Ett startkapital för nya upplevelser
En utmaning är att vi ser på de här timmarna som ett tomrum att fylla. Ett både roligare och mer kreativt sätt att se på saken är att det är ett startkapital.
Nu har du tid att investera i allt det där som har fått stå tillbaka tidigare i livet.
Hjärnan älskar nya saker
Forskning ger stöd för att nya intressen gör mer nytta än man kanske tror.
Neuroforskaren Agustín Ibáñez har efter över 1 500 hjärnavbildningar sett att kreativa aktiviteter som dans, musik och måleri särskilt stärker de delar av hjärnan som styr minne och beslutsfattande.
Det handlar inte bara om hjärnhälsa. Finska Psykporten lyfter fram att pensionen öppnar för att engagera sig i fritidsintressen man tycker om och uppleva nya saker, där konst och kultur kan ge nya insikter och saker att bli hänförd av.
Musik, sång och naturvistelse nämns som exempel som gynnar både hjärna och välmående.
Han pekar också på en självförstärkande belöningseffekt: när man ägnar sig helhjärtat åt något får man hela tiden känslan av att lyckas, utvecklas och glädjas.
Vad väcker ditt intresse?
Det kan låta lätt att bara börja, men för många av oss kan det nog ta lite tid att verkligen hitta de där sakerna vi alltid velat göra.
En bra sak, som man kan börja med långt innan pensionen är en realitet, är att fundera på vad vi egentligen är intresserade av. Inte vad andra tycker vi borde intressera oss för, utan det som faktiskt talar till oss.