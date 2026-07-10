Sitter du på en bortglömd guldgruva i pensionssparandet?

På den tiden var den ofta hög. Som mest har svenska bolag lovat runt 5 procent per år, och det var i en tid med hög inflation och höga räntor, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Så generösa löften ger ingen längre. Nya traditionella försäkringar som tecknas i dag garanterar oftast bara att du får tillbaka 75 till 90 procent av pengarna du betalat in, alltså ingen hög ränta alls.

Ett räkneexempel

Säg att du har 300 000 kronor i en gammal försäkring med 5 procents garantiränta. Det ger 15 000 kronor om året.

Ett bra sparkonto med insättningsgaranti ger i dag runt 2,5 procent, alltså 7 500 kronor, hälften så mycket, enligt sammanställningar av sparräntor i juli 2026.

Låter du pengarna ligga och växa i tio år blir den gamla försäkringen värd runt 489 000 kronor, mot cirka 384 000 kronor på sparkontot. Skillnaden är ungefär 105 000 kronor, före skatt och avgifter.