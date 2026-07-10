Har du en pensionsförsäkring från 1980- eller 1990-talet? Då kan du sitta på ett löfte som dagens pensionsbolag aldrig skulle ge dig i dag. Släpp det inte utan att tänka efter.
Sitter du på en bortglömd guldgruva i pensionssparandet?
Många äldre pensionsförsäkringar är så kallade traditionella försäkringar. Det betyder att pensionsbolaget sköter placeringarna åt dig och lovar en viss lägsta avkastning varje år, en så kallad garantiränta.
På den tiden var den ofta hög. Som mest har svenska bolag lovat runt 5 procent per år, och det var i en tid med hög inflation och höga räntor, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Så generösa löften ger ingen längre. Nya traditionella försäkringar som tecknas i dag garanterar oftast bara att du får tillbaka 75 till 90 procent av pengarna du betalat in, alltså ingen hög ränta alls.
Ett räkneexempel
Säg att du har 300 000 kronor i en gammal försäkring med 5 procents garantiränta. Det ger 15 000 kronor om året.
Ett bra sparkonto med insättningsgaranti ger i dag runt 2,5 procent, alltså 7 500 kronor, hälften så mycket, enligt sammanställningar av sparräntor i juli 2026.
Låter du pengarna ligga och växa i tio år blir den gamla försäkringen värd runt 489 000 kronor, mot cirka 384 000 kronor på sparkontot. Skillnaden är ungefär 105 000 kronor, före skatt och avgifter.
Tumregeln som avslöjar om du ska behålla
Kolla vilken garantiränta din gamla försäkring har. Siffran står i villkoren eller får du från bolaget. Är den högre än vad du kan få på ett säkert sparande i dag, håll hårt i den.
Att flytta eller säga upp försäkringen betyder nästan alltid att du förlorar garantin. Många gamla försäkringar går inte heller att flytta. Vi har tidigare skrivit om att en flytt bara lönar sig av rätt skäl: Flytta pensionen kan löna sig, men bara ibland.
När det ändå kan löna sig att flytta
Har du i stället en dyr fondförsäkring utan någon värdefull garanti, där avgifterna äter upp avkastningen, så kan en flytt till lägre avgifter vara smart. Ta dock inga förhastade beslut.
Under själva flytten står pengarna ofta utanför börsen en period, något som kan kosta. Pensionsbeslut kan dessutom vara svåra att göra om. Många som tar ut tjänstepensionen för snabbt riskerar att pengarna tar slut i förtid, rapporterar Realtid.
Regnigt väder under ledigheten? Leta då rätt på dina gamla försäkringar på minPension.se och läs villkoren. Har du en hög gammal garantiränta, rör den inte.
Den kan vara den bästa avkastningen du någonsin blir lovad.
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