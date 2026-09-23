4 av 10 tror att pensionen kräver ett mirakel: "Gudomligt ingripande"

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I en undersökning som bolaget gjorde bland 7 050 privatinvesterare i 21 länder uppgav 43 procent att det skulle krävas ett mirakel för att de ska få en trygg pension.

Det handlar dessutom om personer som redan har ett kapital att investera. Deltagarna hade minst 100 000 dollar i investerbara tillgångar. Bland dem med tillgångar på över en miljon dollar svarade omkring var tredje på samma sätt.

”För många investerare är utmaningen att veta hur mycket de behöver för att gå i pension, och hur motståndskraftigt deras sparande är på lång sikt när det kan påverkas av störningar i hälsan, ekonomin eller miljön. Att hoppas på gudomligt ingripande är ingen hållbar strategi för att lösa dagens problem med att finansiera pensionerna, men politiska ingripanden ger hopp om verkliga framsteg”, säger David Goodsell, chef för Centre for Investor Insight på Natixis IM.

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Priserna äter av sparandet

Inflationen är en del av förklaringen. Nästan sju av tio, 69 procent, oroar sig för att stigande priser ska minska värdet på deras sparande. Och för många börjar problemet långt före pensionen: 66 procent säger att högre vardagskostnader har fått dem att spara mindre.

Oron gäller också vad staten kommer att kunna betala ut framöver. Hela 72 procent befarar att växande statsskulder ska leda till sänkta pensionsförmåner.

Samtidigt tycker allt fler att ansvaret hamnar på dem själva. I undersökningen uppger 78 procent att de i ökande grad själva måste finansiera sin pension. För tio år sedan var motsvarande andel 67 procent.

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