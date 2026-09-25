Den här löneförmånen ger dig 8 000 kronor mer i plånboken – varje månad

I ett av bolagets typfall har en privatanställd tjänsteman med medianlön arbetat tio år utan tjänstepension i början av yrkeslivet. Det kan ge omkring 1 500 kronor mindre i pension varje månad. Inbetalningarna för de åren kommer inte tillbaka senare.

Läs även: Var ledig varje fredag med full lön – så gjorde företagen. Dagens PS

Flera tusen kronor ovanpå den allmänna pensionen

Länsförsäkringar har också jämfört vad fyra vanliga pensionsavtal kan ge en person med en månadslön på 38 300 kronor. I beräkningen blir den allmänna pensionen omkring 19 400 kronor i månaden. Med tjänstepension stiger den totala pensionen till mellan 25 300 och 27 600 kronor, beroende på avtal.

Tjänstepensionen ger därmed 5 900-8 200 kronor extra i månaden i dessa typfall. För en privatanställd tjänsteman handlar det om 5 900 kronor. För en privatanställd arbetare är beloppet 6 200 kronor. I kommuner och regioner blir det 6 700 kronor och för en statligt anställd 8 200 kronor.

Skillnaderna hänger bland annat ihop med hur mycket arbetsgivaren betalar in och hur avtalen är utformade. Siffrorna är beräkningar utifrån ett helt yrkesliv på heltid och pension vid 67 år, inte löften om vad en enskild person får.

Missa inte: De tar ut sin pension – men slutar inte jobba. Dagens PS

Pensionsmyndigheten: Kolla vad du har

Även Pensionsmyndigheten lyfter tjänstepensionens betydelse inför söndagen. I myndighetens eget typfall beräknas en person mitt i yrkeslivet, med 38 500 kronor i månadslön, få cirka 8 200 kronor i tjänstepension per månad. Det motsvarar 26 procent av den totala pensionen.

ANNONS

Enligt Pensionsmyndigheten har ungefär nio av tio tjänstepension via jobbet. Det betyder också att inte alla har det.

För den som är osäker är första steget enkelt: fråga arbetsgivaren och kontrollera pensionsbeskeden. Pensionsmyndigheten tipsar också om att logga in på minPension.se för att se sina pensioner samlade. Särskilt när du byter jobb är det värt att ställa frågan.

Läs också: Debbie, 57, pensionerade sig på Bali – lever på 13 000 kronor i månaden. E55