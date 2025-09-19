De flesta pensionärer håller med om påståendet att deras pension gärna hade fått vara lite större. Ändå är det många som begår misstaget att skatta bort så mycket som mellan 2 000 och 3 000 kronor mer än nödvändigt. Varje månad.
Ducka skattesmäll på din pension: "2 000 kronor mer – i månaden"
Den första januari 2026 införs en riktålder för svensk pension, som ersätter den nuvarande pensionsåldern. Det innebär att du som fyllt 66 år får full pension och möjlighet till garantipension från månaden du fyller 66.
Pension och skatt
Du kan ta ut pensionen tidigare än så, redan från 63 års ålder, men det är få som rekommenderar eftersom det påverkar din pension med många tusenlappar i månadsinkomst livet ut.
Det många inte vet däremot är att svenska pensionärer som tar ut sin pension vid riktåldern drabbas av en kraftigt höjd skatt.
Först året efter att du nått din riktålder får du ta del av det kraftigt höjda grundavdraget för pensionärer. För 50-talister är riktåldern 66, och för 60-talister är riktåldern 67. Det innebär att du måste vänta till den 1 januari året därpå för att få ta del av skattesänkningen.
Annars står du inför en tråkig överraskning: 2 000 kronor eller till och med 3 000 kronor högre skatt på din pension än på den lön du precis lämnat bakom dig.
“Dyrt glapp”
PRO kallar det för ett dyrt glapp.
“Jag fick en fråga från en nybliven pensionär så sent som i dag. Man lägger mycket tid på att räkna ut sin exakta pension men så missar man skattesidan”, säger Joel Stade, sakkunnig i frågor om pensionärers ekonomi hos PRO, Pensionärernas riksorganisation, till Svenskt Näringsliv.
Ju tidigare man slutar jobba, desto mer måste du skatta bort på din redan skattade pensionsinkomst.
“Man måste hålla koll på detta om man vill gå tidigare från arbetslivet. Det viktiga är att man är medveten om detta och inte blir förvånad när det kommer mindre pengar än man hade hoppats”, säger Joel Stade.
