Om fem veckor skärps reglerna – för dig som köper nu och betalar senare

Du ska få veta varför du får nej

Om en kreditansökan avslås ska kreditgivaren snarast berätta varför.

Du får också rätt att begära att en människa medverkar i granskningen av beslutet om kreditprövningen. Kreditgivaren ska bland annat kunna förklara vilken betydelse automatiserad behandling av dina personuppgifter har haft för bedömningen.

Lagen sätter även gränser för reklamen. Den får exempelvis inte antyda att krediter kan ersätta besparingar eller förbättra din ekonomi.

Nya krav på butikerna

Också butiker och andra företag som erbjuder eller förmedlar krediter vid sidan av sin vanliga verksamhet berörs av nya regler för verksamheten.

Enligt Konsumentverket ska de företag som omfattas stå under myndighetens eller Finansinspektionens tillsyn. Personalen behöver ha kunskap om krediter och de lagar som skyddar konsumenterna.

Företagets storlek och kreditens utformning påverkar vilken myndighet som ansvarar för tillsynen och om det behövs tillstånd.

Skillnad på faktura och faktura

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Men en faktura direkt från säljaren behandlas inte alltid på samma sätt som en kredit från ett separat kreditbolag.

Vissa ränte- och avgiftsfria fakturakrediter som säljaren själv lämnar undantas från reglerna för verksamheten. Som huvudregel krävs då att köpet ska betalas inom 50 dagar från leveransen.

För större företag som säljer på distans är tidsgränsen kortare: 14 dagar. Fordran får då inte heller överlåtas under kredittiden.

För att veta vilka regler som gäller räcker det alltså inte att titta på om du har valt faktura. Det spelar också roll vem du är skyldig pengar, när betalningen ska ske och om krediten har ränta eller avgifter.

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