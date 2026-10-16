Brukar du handla på faktura eller dela upp betalningen? Den 20 november börjar nya kreditregler gälla. Fler krediter omfattas av konsumentskyddet och du får rätt att begära en mänsklig granskning av kreditprövningen. För vissa fakturaköp finns dock undantag.
Om fem veckor skärps reglerna – för dig som köper nu och betalar senare
Även ett räntefritt köp är ett lån. Med den nya konsumentkreditlagen ska fler av de krediter som erbjuds i handeln omfattas av konsumentskyddet.
Lagen börjar gälla den 20 november, efter att riksdagen sa ja den 27 maj. Den bygger på EU:s nya konsumentkreditdirektiv.
Den 13 oktober beslutade också Finansinspektionen om kompletterande föreskrifter och allmänna råd. De börjar gälla samma dag som lagen.
För dig som handlar på kredit gäller förändringarna bland annat kreditprövningen, informationen du ska få och möjligheten att få en bedömning förklarad.
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Även räntefria köp omfattas
Den nya lagen ska i princip omfatta alla slags krediter som företag erbjuder konsumenter. Vissa kredittyper undantas dock från delar av reglerna.
Riksdagens betänkande tar särskilt upp räntefria krediter där någon annan än butiken står för krediten. Dit hör betalningslösningar av typen köp nu, betala senare.
Kreditgivaren ska göra en grundlig prövning av om du kan betala tillbaka. Den ska göras i ditt intresse och krediten får bara beviljas om din ekonomi räcker till.
Bedömningen ska bygga på uppgifter om inkomster, utgifter och skulder. Kreditgivaren ska också kontrollera uppgifterna ”på ett lämpligt sätt”.
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Du ska få veta varför du får nej
Om en kreditansökan avslås ska kreditgivaren snarast berätta varför.
Du får också rätt att begära att en människa medverkar i granskningen av beslutet om kreditprövningen. Kreditgivaren ska bland annat kunna förklara vilken betydelse automatiserad behandling av dina personuppgifter har haft för bedömningen.
Lagen sätter även gränser för reklamen. Den får exempelvis inte antyda att krediter kan ersätta besparingar eller förbättra din ekonomi.
Nya krav på butikerna
Också butiker och andra företag som erbjuder eller förmedlar krediter vid sidan av sin vanliga verksamhet berörs av nya regler för verksamheten.
Enligt Konsumentverket ska de företag som omfattas stå under myndighetens eller Finansinspektionens tillsyn. Personalen behöver ha kunskap om krediter och de lagar som skyddar konsumenterna.
Företagets storlek och kreditens utformning påverkar vilken myndighet som ansvarar för tillsynen och om det behövs tillstånd.
Skillnad på faktura och faktura
Men en faktura direkt från säljaren behandlas inte alltid på samma sätt som en kredit från ett separat kreditbolag.
Vissa ränte- och avgiftsfria fakturakrediter som säljaren själv lämnar undantas från reglerna för verksamheten. Som huvudregel krävs då att köpet ska betalas inom 50 dagar från leveransen.
För större företag som säljer på distans är tidsgränsen kortare: 14 dagar. Fordran får då inte heller överlåtas under kredittiden.
För att veta vilka regler som gäller räcker det alltså inte att titta på om du har valt faktura. Det spelar också roll vem du är skyldig pengar, när betalningen ska ske och om krediten har ränta eller avgifter.
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