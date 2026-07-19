Bostadsmarknaden ser ljus ut framöver i Sverige – tempot ökar

Stabilare marknad

Det ledde till färre affärer och längre försäljningstider. Nu bedömer flera mäklare att marknaden åter börjar fungera mer normalt. Antalet besökare på visningar har ökat, och fler bostadsköpare känner sig redo att fatta beslut.

Enligt Irja Amolin, vd på Bjurfors, finns det fler budgivare som är redo att slå till på en bostadsaffär i höst.

”Vi går in i sommaren med en betydligt högre aktivitet än vi har sett på flera år. Vi har haft omkring 25 procent fler besökare på våra visningar under maj och juni jämfört med samma period i fjol”, säger hon till Di.

Högre tempo och en stabilare marknad i höst. Det bådar alltså gott för bostadsmarknaden.

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”Stabiliteten är viktigare än en tillfällig ränta upp eller ned. Vi som konsumenter, oavsett om vi är säljare eller köpare, vill gärna kunna se framåt”, säger Daniel Lundberg på Skandiamäklarna vidare.

Högt tryck på bostadsmarknaden

Han tror också att trycket kommer vara särskilt högt på bostäder i populära städer, där det finns universitet och högskolor, framför allt på mindre bostadsrätter.

”Jag tror att det blir en utmaning för marknaden att hänga med här i slutet på sommaren”, säger Lundberg.

Enligt Irja Amolin kommer priserna öka långsamt framöver, men det lär inte ske några snabba ökningar under hösten.

Utbudet kommer dock pressas ner framöver – ”när fler går på visningar, deltar i budgivningar och fler affärer genomförs”.

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