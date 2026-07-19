Efter flera år av osäkerhet börjar den svenska bostadsmarknaden visa tydliga tecken på stabilisering. Marknaden verkar ha landat i en säkerhet där tempot kommer vridas upp under hösten.
Bostadsmarknaden ser ljus ut framöver i Sverige – tempot ökar
Bara en marginell nedgång syns i framtidstron på bostadspriserna, och bara ett fåtal tror på fallande priser, som Dagens PS berättat.
När det gäller räntorna finns det en minskad ränteoro hos hushållen, där det råder en massflykt till billigare boränta – där kunderna överger bundet.
Tempot skruvas upp
När det gäller bostadsmarknaden i stort är den nu mer balanserad och enligt fastighetsmäklerierna ser det ut som att tempot skruvas upp under hösten.
Samtidigt är många svenskar oroliga för hur de överhuvudtaget ska kunna komma in på den. Bland unga vuxna mellan 25 och 34 år är siffran hela 70 procent.
Under perioder med stigande räntor och hög inflation valde många hushåll att avvakta med att köpa eller sälja bostad.
Stabilare marknad
Det ledde till färre affärer och längre försäljningstider. Nu bedömer flera mäklare att marknaden åter börjar fungera mer normalt. Antalet besökare på visningar har ökat, och fler bostadsköpare känner sig redo att fatta beslut.
Enligt Irja Amolin, vd på Bjurfors, finns det fler budgivare som är redo att slå till på en bostadsaffär i höst.
”Vi går in i sommaren med en betydligt högre aktivitet än vi har sett på flera år. Vi har haft omkring 25 procent fler besökare på våra visningar under maj och juni jämfört med samma period i fjol”, säger hon till Di.
Högre tempo och en stabilare marknad i höst. Det bådar alltså gott för bostadsmarknaden.
”Stabiliteten är viktigare än en tillfällig ränta upp eller ned. Vi som konsumenter, oavsett om vi är säljare eller köpare, vill gärna kunna se framåt”, säger Daniel Lundberg på Skandiamäklarna vidare.
Högt tryck på bostadsmarknaden
Han tror också att trycket kommer vara särskilt högt på bostäder i populära städer, där det finns universitet och högskolor, framför allt på mindre bostadsrätter.
”Jag tror att det blir en utmaning för marknaden att hänga med här i slutet på sommaren”, säger Lundberg.
Enligt Irja Amolin kommer priserna öka långsamt framöver, men det lär inte ske några snabba ökningar under hösten.
Utbudet kommer dock pressas ner framöver – ”när fler går på visningar, deltar i budgivningar och fler affärer genomförs”.
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