Därför ska du köpa bostad i sommar 

Solläge och omgivning syns bäst i sommar

Att köpa bostad på vintern innebär i många fall mörker.

Under sommaren är det enklare att avgöra hur solljuset faller på balkong eller uteplats, hur skuggor rör sig och hur området faktiskt används.

”Eftersom det är just under sommaren du kommer utnyttja balkongen/uteplatsen som mest kan det därför vara en fördel att se den just då”, skriver Booli.

Dessutom syns trafik, ljudnivå och grannars vanor tydligare – sådant som kan påverka din trivsel långsiktigt.

Mäklarna har tid – och du också

Under högsommaren är trycket på många mäklare lägre, vilket gör att de ofta har mer tid för dig som spekulant. Du kan ställa fler frågor, boka privata visningar och få bättre hjälp.

Samtidigt får du som köpare mer tid att tänka efter. En lugnare marknad ger utrymme att läsa på, granska föreningens årsredovisning och göra egen värdering innan du lägger bud.

”Snart till salu” ökar i sommar

Därtill ökar antalet bostäder som markeras som kommande kraftigt under sommaren.

Det beror på att många säljare vill pausa inför hösten, utan att försvinna helt från marknaden. Tidigare togs annonser ofta bort – i dag omvandlas de i stället till ”Snart till salu”.

”Det innebär att bostaden oftast inte längre har bokade visningar, men fortfarande är synlig och kan fånga upp intresse från spekulanter”, skriver Booli.

För dig som köpare kan det betyda ett försprång. Hör du av dig i tid kan du ibland få förhandsvisning och i bästa fall lägga ett bud – före alla andra.

