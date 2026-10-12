Ny studie: Norge har tjänat på extra skatt för miljardärer

Ekonomen Marius A. K. Ring har undersökt effekterna av de norska skattereformerna mellan 2021 och 2024. Reformpaketet omfattade bland annat höjd skatt på utdelningar, förändrade regler för kapitalvinster vid utflyttning och en kraftig ökning av den effektiva marginalskatten på företagsförmögenheter.

Fick 200 miljoner tillbaka på skatten

Enligt studien var utflyttningen verklig, men koncentrerad till de allra rikaste. Högst omkring 100 personer bedöms ha lämnat landet till följd av reformerna. De flesta flyttade under 2022 och 2023.

Dagens PS har rapporterat om flera exempel, bland annat den norske finansmannen Kjell Inge Røkke som fick 200 miljoner i skatteåterbäring från Norge efter att ha flyttat till Schweiz och har beskrivit sig som ”skatteflykting”.

Sverige avskaffade sin förmögenhetsskatt 2007, och de norska erfarenheterna har återkommande använts som argument både för och emot att beskatta stora förmögenheter. Liknande skatter har diskuterats av vänsterblocket i svensk politik, och miljardärer har hotat att fly landet om de införs.

Men enligt forskarens analys är dessa fall av skatteflyktingar undantag. Forskningen visar inte heller några betydande utflyttningar bland grundare av startupbolag eller uppfinnare. Företag som ägdes av personer som flyttade utomlands fortsatte att vara aktiva och minskade inte sina investeringar.

Skatteintäkterna ökade med över 70 procent

Den kanske mest uppseendeväckande slutsatsen i studien gäller statens intäkter.

Om ingen hade flyttat utomlands skulle intäkterna från förmögenhetsskatten ha ökat med 75 procent mellan 2021 och 2024, enligt studien. När forskaren räknar in den utflyttning som kan kopplas till reformerna sjunker ökningen till 71,5 procent.

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Skillnaden är alltså relativt liten. Studien ger därmed inget stöd för att just den reformrelaterade utflyttningen skulle ha urholkat skatteintäkterna i någon större omfattning under den undersökta perioden.

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