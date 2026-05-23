Kritik mot enklare uthyrning: “Bedrövligt"

Det är bedrövligt, säger HSB:s ordförande Johan Nyhus.

Riksdagen röstade i onsdags ja till flera lagändringar på bostadsområdet.

Det gäller bland annat ändrade regler för så kallad blockhyra för fastighetsägare som vill hyra ut minst tre lägenheter till samma hyresgäst, exempelvis ett företag. I ändringarna ingår även en ny privatuthyrningslag med tydligare regler.

Det som framför allt väckt kritik är dock att det ska bli enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Det blir bland annat möjligt att hyra ut under en längre period än i dag, vilket väckt farhågor om bostadsköp där det enda syftet är att tjäna pengar.

”Bara ideologi”

Vi har jobbat intensivt med att kunna ge ett bra underlag till politiken. Men de har helt struntat i vår erfarenhet, säger Johan Nyhus, förbundsordförande på HSB.

Jag blir lite upprörd faktiskt, för det här är bara ideologi. Man har bestämt att nu ska det vara tillåtet att spekulera i bostäder.

Enligt bostadsminister Andreas Carlson (KD) är syftet med lagändringarna dock att göra hyresmarknaden mer flexibel.

”Samtidigt står en viktig princip fast: bostadsrätter ska inte användas som rena spekulationsobjekt. Om syftet enbart är att tjäna pengar finns det inte skäl för uthyrning”, skrev Carlson i en debattartikel i Aftonbladet i samband med att ändringarna röstades igenom.