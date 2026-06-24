Om en vecka ändras lagen – nya regler för bostadsrättsägare 

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Tidigare uthyrning räcker inte

Även efter lagändringen krävs giltiga skäl för att få hyra ut bostadsrätten. Det kan handla om arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, provsamboende, uthyrning till närstående eller att bostaden är svårsåld.

Den kanske största förändringen gäller istället bostadsrättshavare som redan har hyrt ut sin lägenhet och vill fortsätta.

Hittills har en förening kunnat säga nej med hänvisning till att bostaden redan varit uthyrd under en tid. Från den 1 juli räcker inte det som skäl i sig.

”Bostadsrättshavare får större flexibilitet om de vill bo någon annanstans och hyra ut sin lägenhet en längre tid”, förklarar Maria Mati, bolags-och fastighetsjurist på HSB Riksförbund.

För att föreningen ska kunna neka fortsatt uthyrning med hänvisning till tidigare uthyrning krävs att lägenheten redan har varit uthyrd i ”betydande omfattning”. Någon exakt gräns finns inte, men enligt Bostadsrätterna kan fem års uthyrning typiskt sett ses som betydande.

Att en lägenhet har hyrts ut i något eller några år räcker däremot inte som skäl för avslag.

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