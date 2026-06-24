Den 1 juli blir det lättare för dig som bor i bostadsrätt att hyra ut din bostad i andra hand. Det påverkar både bostadsrättsägare och landets bostadsrättsföreningar.
Om en vecka ändras lagen – nya regler för bostadsrättsägare
Riksdagen har beslutat om nya regler som ska göra hyresmarknaden mer flexibel.
Det innebär dels att en ny privatuthyrningslag införs och att möjligheterna att hyra ut en bostadsrätt i andra hand under en längre tid utökas.
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Tidigare uthyrning räcker inte
Även efter lagändringen krävs giltiga skäl för att få hyra ut bostadsrätten. Det kan handla om arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, provsamboende, uthyrning till närstående eller att bostaden är svårsåld.
Den kanske största förändringen gäller istället bostadsrättshavare som redan har hyrt ut sin lägenhet och vill fortsätta.
Hittills har en förening kunnat säga nej med hänvisning till att bostaden redan varit uthyrd under en tid. Från den 1 juli räcker inte det som skäl i sig.
”Bostadsrättshavare får större flexibilitet om de vill bo någon annanstans och hyra ut sin lägenhet en längre tid”, förklarar Maria Mati, bolags-och fastighetsjurist på HSB Riksförbund.
För att föreningen ska kunna neka fortsatt uthyrning med hänvisning till tidigare uthyrning krävs att lägenheten redan har varit uthyrd i ”betydande omfattning”. Någon exakt gräns finns inte, men enligt Bostadsrätterna kan fem års uthyrning typiskt sett ses som betydande.
Att en lägenhet har hyrts ut i något eller några år räcker däremot inte som skäl för avslag.
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Du måste fortfarande ha ett skäl
Den nya lagen betyder alltså inte att den som äger en bostadsrätt automatiskt får rätt att hyra ut den hur som helst. Föreningen ska fortfarande pröva ansökan och medlemmen behöver kunna visa varför bostaden ska hyras ut.
En annan viktig del av lagändringen rör gränsen mellan inneboende och andrahandsuthyrning.
Om bostadsrättshavaren inte bor permanent i lägenheten, eller inte använder den som bostad i tillräcklig omfattning, ska upplåtelsen räknas som andrahandsuthyrning. I lagkommentaren nämns 80-100 dagar per år, eller 2-3 dagar i veckan, som riktmärke.
Ansökningarna kan öka
SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, bedömer att lagändringen kan leda till fler ansökningar om andrahandsuthyrning. Därför uppmanas bostadsrättsföreningar att se över sina rutiner.
”Andrahandsuthyrning är en fråga där det ofta uppstår osäkerhet, både hos styrelser och bostadsrättsägare. När reglerna blir mer generösa kan fler medlemmar vilja hyra ut sin bostad och då blir det ännu viktigare att föreningen har tydliga rutiner på plats”, säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef Juridik på SBC.
Styrelsen behöver fortfarande veta varför medlemmen vill hyra ut, vilken period ansökan gäller och vem som faktiskt ska bo i lägenheten.
”Det handlar både om att hantera ansökningar korrekt och om att skapa trygghet för de boende i föreningen. Styrelsen behöver fortsatt veta vilket skäl det finns till uthyrningen för att kunna motivera sitt beslut samt följa upp vem som faktiskt bor i lägenheten under uthyrningsperioden. Det skapar tydlighet för medlemmen som ansöker men också trygghet för grannarna”, fortsätter af Jochnick.
Många kritiska
Både Bostadsrätterna och HSB har varit kritiska till förändringen och menar att reglerna redan i dag är tillräckligt generösa.
”Det finns ökad risk att personer köper eller behåller lägenheter i syfte att tjäna pengar på dem. Tryggheten i föreningen kan minska om människor ofta flyttar in och ut. Hyresgäster är ofta inte lika engagerade i föreningen eller i lägenhetens skick. Det kan bli svårt att skapa gemenskap och medlemsengagemang”, konstaterar Maria Mati.