Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket 

Bankbedrägerierna är många, och i 85 procent av fallen är det kunderna som får stå för förlusten (Foto: Fredrik Sandberg/Jessica Gow/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet.  

I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar. 

En annan förlorade 290 000 kronor i ett bedrägeri där man kunde konstatera att banken brast i kontroll. Där tvingades den drabbade stämma banken. 

I många fall får de drabbade själva ta hela ansvaret och hela förlusten, medan tusentals kunder får nej till ersättning av banken

Därför är det kanske inte helt märkligt att förtroendet för bankerna numera är “oroväckande lågt”. 

Kunderna får betala priset

Bankbedrägerier kostade svenskarna över en miljard kronor förra året. I hela 85 procent av fallen var det kunderna själva som fick stå för förlusten.

Den nya enkäten, som besvarats av 5 500 medlemmar i Villaägarna, visar att missnöjet nu växer.

Hela 93 procent av de svarande tror att bankerna skulle skärpa säkerheten om de tvingades ta ett större ekonomiskt ansvar när bedrägerier sker. Bara 11 procent tycker att det är rimligt att det ekonomiska ansvaret helt ska ligga på kunden.

”Bankerna saknar ekonomiska skäl att stoppa bedrägerierna så länge det är kunderna som står för förlusterna. Det är som om brotten inte tas på allvar bara för att bankerna inte drabbas och att de sker på distans”, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg i ett pressmeddelande

Hemligstämpel skyddar bankerna – inte kunderna

Enligt Stenberg är ett av de största problemen att det är hemligstämplat vilka banker som har sämst säkerhet. Han menar att kunderna borde få veta var deras pengar är tryggast – precis som man får veta vilka restauranger som orsakar matförgiftning.

”Om kunderna fick veta vilka banker som är slarviga med säkerheten skulle de kunna flytta sina pengar. Nu skyddas i stället bankerna – inte kunderna”, säger han.

I enkäten svarar 44 procent att de mycket sannolikt skulle byta bank om det blev offentligt att deras bank hör till de minst säkra. Ytterligare 35 procent tycker att det är ganska sannolikt att de då skulle byta.

Banker
Många banker att välja mellan – men vilken som är tryggast, det vet vi inte (Foto: Jessica Gow/TT)

EU-förslag väcker oro

Samtidigt varnar Villaägarna för ett nytt lagförslag från EU:s ministerråd, som enligt organisationen kan försvaga kundernas skydd ytterligare. Enligt förslaget, som Realtid tidigare skrivit om, kan ersättning bli aktuell om bedragaren utgett sig för att ringa från kundens egen bank.

Om bedragaren däremot utger sig för att representera exempelvis polisen, ett försäkringsbolag eller en myndighet ska kunden inte ha rätt till ersättning.

“​​Så som bankbedrägerierna går till i Sverige kommer bankkunderna i så fall nästan alltid att få stå för bankbedrägerierna, oavsett brister i bankens säkerhet”, skriver Villaägarna. 

Undersökningen visar också att 82 procent av de tillfrågade inte litar fullt ut på att bankerna kan skydda sig mot infiltration av kriminella. Samtidigt oroar sig mer än en tredjedel för att själva drabbas av bedrägeri.

På senare tid har över 5 000 småsparare blivit blåsta i ett nytt bedrägeri. Det kan du läsa mer om här.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

