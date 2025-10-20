Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket 

I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar.

En annan förlorade 290 000 kronor i ett bedrägeri där man kunde konstatera att banken brast i kontroll. Där tvingades den drabbade stämma banken.

I många fall får de drabbade själva ta hela ansvaret och hela förlusten, medan tusentals kunder får nej till ersättning av banken.

Därför är det kanske inte helt märkligt att förtroendet för bankerna numera är “oroväckande lågt”.

Kunderna får betala priset

Bankbedrägerier kostade svenskarna över en miljard kronor förra året. I hela 85 procent av fallen var det kunderna själva som fick stå för förlusten.

Den nya enkäten, som besvarats av 5 500 medlemmar i Villaägarna, visar att missnöjet nu växer.

Hela 93 procent av de svarande tror att bankerna skulle skärpa säkerheten om de tvingades ta ett större ekonomiskt ansvar när bedrägerier sker. Bara 11 procent tycker att det är rimligt att det ekonomiska ansvaret helt ska ligga på kunden.

”Bankerna saknar ekonomiska skäl att stoppa bedrägerierna så länge det är kunderna som står för förlusterna. Det är som om brotten inte tas på allvar bara för att bankerna inte drabbas och att de sker på distans”, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg i ett pressmeddelande.