En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet.
Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket
Mest läst i kategorin
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård kritik från experter. Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare. Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta …
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas
Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern. Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. En av fem gör …
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”
Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka. Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om. …
Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande
Många svenskar tror att globalfonder är den säkra vägen till riskspridning. Men verkligheten är en annan, varnar Swedbanks privatekonom Arturo Arques. Globalfonder har ökat kraftigt i popularitet senaste åren. Av svenskarnas totala kapital som är placerat i aktiefonder är hela 40 procent placerat i globalfonder, visar statistik som Avanza hänvisar till. Det verkar helt enkelt …
Så vill svenskarna bo just nu
Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet. Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge. Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever. Enligt Svensk …
I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar.
En annan förlorade 290 000 kronor i ett bedrägeri där man kunde konstatera att banken brast i kontroll. Där tvingades den drabbade stämma banken.
I många fall får de drabbade själva ta hela ansvaret och hela förlusten, medan tusentals kunder får nej till ersättning av banken.
Därför är det kanske inte helt märkligt att förtroendet för bankerna numera är “oroväckande lågt”.
Kunderna får betala priset
Bankbedrägerier kostade svenskarna över en miljard kronor förra året. I hela 85 procent av fallen var det kunderna själva som fick stå för förlusten.
Den nya enkäten, som besvarats av 5 500 medlemmar i Villaägarna, visar att missnöjet nu växer.
Hela 93 procent av de svarande tror att bankerna skulle skärpa säkerheten om de tvingades ta ett större ekonomiskt ansvar när bedrägerier sker. Bara 11 procent tycker att det är rimligt att det ekonomiska ansvaret helt ska ligga på kunden.
”Bankerna saknar ekonomiska skäl att stoppa bedrägerierna så länge det är kunderna som står för förlusterna. Det är som om brotten inte tas på allvar bara för att bankerna inte drabbas och att de sker på distans”, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Hemligstämpel skyddar bankerna – inte kunderna
Enligt Stenberg är ett av de största problemen att det är hemligstämplat vilka banker som har sämst säkerhet. Han menar att kunderna borde få veta var deras pengar är tryggast – precis som man får veta vilka restauranger som orsakar matförgiftning.
”Om kunderna fick veta vilka banker som är slarviga med säkerheten skulle de kunna flytta sina pengar. Nu skyddas i stället bankerna – inte kunderna”, säger han.
I enkäten svarar 44 procent att de mycket sannolikt skulle byta bank om det blev offentligt att deras bank hör till de minst säkra. Ytterligare 35 procent tycker att det är ganska sannolikt att de då skulle byta.
EU-förslag väcker oro
Samtidigt varnar Villaägarna för ett nytt lagförslag från EU:s ministerråd, som enligt organisationen kan försvaga kundernas skydd ytterligare. Enligt förslaget, som Realtid tidigare skrivit om, kan ersättning bli aktuell om bedragaren utgett sig för att ringa från kundens egen bank.
Om bedragaren däremot utger sig för att representera exempelvis polisen, ett försäkringsbolag eller en myndighet ska kunden inte ha rätt till ersättning.
“Så som bankbedrägerierna går till i Sverige kommer bankkunderna i så fall nästan alltid att få stå för bankbedrägerierna, oavsett brister i bankens säkerhet”, skriver Villaägarna.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Undersökningen visar också att 82 procent av de tillfrågade inte litar fullt ut på att bankerna kan skydda sig mot infiltration av kriminella. Samtidigt oroar sig mer än en tredjedel för att själva drabbas av bedrägeri.
På senare tid har över 5 000 småsparare blivit blåsta i ett nytt bedrägeri. Det kan du läsa mer om här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
EU har fått nog: Dags att borda skuggflottan
Med hjälp skuggflottan har Ryssland kunnat leverera råvaror över hela världen mitt framför näsan på väst. EU verkar ha fått nog av det. Olja och gas är i någon mån grundbulten i den ryska ekonomin. Därför har man upprättat skuggflottan, fartyg som fraktar ryska varor utan att gå under rysk flagg. Genom att ständigt dölja …
KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem
Bland unga ökar användningen av sömnmedel men svensk forskning visar att kognitiv beteendeterapi är lika effektiv och dessutom ger ett långvarigt resultat. Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap. Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket
En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet.?? I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar.? En …
Vab-kontroller: Så mycket minskade felen
När Försäkringskassan gjorde extra kontroller av vård av barn informerade man samtidigt extra. Nu visar sig effekterna. De extra kontrollerna av ersättning för vård av barn, i kombination med en utökad information, har fått tydliga effekter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent och de fel som upptäcktes var …