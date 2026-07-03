Slott till salu: Så mycket kostar det att köpa – och driva 

Slott vid Vänern

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Ett annat slottsobjekt är Börstorp slott i Mariestads kommun. Här ligger utgångspriset på den snäppet mer överkomliga summan 28 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 126,1 hektar och har egen strandlinje mot Vänern. Själva slottet har 27 rum och en boarea på 1 325 kvadratmeter. Platsen har anor från 1400-talet medan det nuvarande stenslottet uppfördes 1646.

Här finns också två flygelbyggnader, ekonomibyggnader, tidigare mejeri, småbåtshamn, fiskevatten och jaktmöjligheter.

Driftkostnaden anges till 221 400 kronor per år. Utöver det tillkommer fastighetsavgift eller fastighetsskatt på 57 662 kronor. Totalt landar kostnaden då på 279 062 kronor per år.

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Slottslikt i Sörmland

För den som vill ha slottskänsla snarare än ett klassiskt slott finns Hammartorp i Flens kommun.

Priset är 29,9 miljoner kronor. Fastigheten ligger vid Båven i Sörmland och omfattar 20,6 hektar, varav en del är vatten. Till gården hör cirka 600 meter egen strand, brygga, poolanläggning, garage och rätt till både fiske och jakt.

Huvudbyggnaden uppfördes 1917 och har 13 rum och en boarea på 750 kvadratmeter.

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Driften är lägre än på Börstorp. Den anges till 87 492 kronor per år, eller 7 291 kronor per månad. Överkomligt? Absolut.

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Herrgård för 65 miljoner

Ribbingsholms Herrgård i Norrköpings kommun ligger även den ute – för 65 miljoner kronor.

Egendomen omfattar 300 hektar landareal och ligger vid sjön Glan. Dessutom finns en tillhörande vattenareal på 633 hektar och över fyra kilometer strandlinje.

Huvudbyggnaden, ett corps-de-logi i nyklassicistisk stil, uppfördes 1809. På fastigheten finns även tre uthyrningshus med totalt fem lägenheter, ekonomibyggnader, 125 hektar åkermark, 34 hektar betesmark och 115 hektar produktiv skogsmark.

Här handlar det alltså inte bara om ett boende, utan om en egendom där jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske och sjöliv kan kombineras.

Ribbingsholms Herrgård ligger ute för 65 miljoner kronor (Foto: Areal)

Slott nära Stockholm

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Kan du tänka dig att kompromissa en aning? Då kan du, istället för att köpa ett eget slott, köpa in dig i en del av ett slott.

På Lennartsnäs Slott i Upplands-Bro kommun finns en paradvåning till salu för 16,9 miljoner kronor.

Det handlar om en bostadsrätt i slottsmiljö, bara omkring 30 minuter från Stockholm. Våningen ligger i Lennartsnäs Slott, som uppfördes 1787.

Till slottet hör bland annat park, brygga, tennisbana, båthus, jaktbod och fruktträdgård.

Månadsavgiften ligger på 9 700 kronor och inkluderar värme och vatten. Därutöver anges driftskostnaderna till 18 824 kronor per år, fördelat på el, sotning och försäkring.

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