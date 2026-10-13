Fler budgivare och bättre fart på lägenhetsmarknaden. September gav bostadssäljarna något att glädjas åt. Men hur lätt affären går beror fortfarande på vad du säljer – och var.
Nu blir det lättare att sälja din bostad – de här är mest eftertraktade
Både mäklare och prognosmakare räknar med dyrare bostäder medan köparna räknar med dyrare bolån, enligt Erik Olssons skräckindex. Ljusare ser det ut för säljarna.
September blev nämligen en bättre månad för den som försöker sälja sin bostad. Både hus och lägenheter blev lättare att sälja, visar SBAB och Boolis senaste Bomarknadstemp.
Störst var förbättringen för lägenheter. Där ökade aktiviteten betydligt jämfört med augusti, även om marknaden som helhet fortfarande ligger under normal nivå. Husmarknaden har kommit längre i återhämtningen.
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Fler är med och budar
Antalet budgivare ligger nu över det historiska genomsnittet för både hus och lägenheter. Budpremierna, alltså skillnaden mellan utgångspris och slutpris, ligger nära det normala.
”Efter inflations- och räntechocken 2022 har bostadsmarknaden stegvis men långsamt återhämtat sig. Bland de mer positiva delindikatorerna ser vi nu att antalet budgivare ligger lite över det normala och budpremierna nära det normala”, konstaterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Samtliga fem delar som ingår i mätningen förbättrades i september.
Försäljningarna tar dock fortfarande tydligt längre tid än det historiska snittet. Det finns också många bostäder till salu. Utbudet minskar, men långsamt.
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Fyror och femmor i topp
Fyror och femmor har den starkaste marknaden bland lägenheterna. Under september var det också dessa storlekar som förbättrades mest.
Men även mindre lägenheter blev lättare att sälja. Förbättringen syntes i samtliga storlekar, inklusive ettorna som tidigare haft det trögare.
”Även om fyror och femmor fortfarande är hetast, ser den allra värsta kräftgången för ettor nu ut att vara över”, säger Boije.
Innerstaden drar ifrån
I Stockholms innerstad ligger lägenhetsmarknaden över normal nivå. Stockholms kommun samt Göteborgs och Malmös innerstäder ligger på eller något över det normala.
För den som säljer någon annanstans i storstadslänen är läget inte lika starkt.
Lägenhetsmarknaden förbättrades visserligen i både Stockholms, Västra Götalands och Skåne län under september. Men samtliga ligger fortfarande under sina historiska genomsnitt.
Husmarknaden ligger närmare det normala. Stockholms län har nått dit, medan Västra Götaland och Skåne ligger nära. I Skåne försämrades dock läget för hus något under månaden.
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