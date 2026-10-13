Nu blir det lättare att sälja din bostad – de här är mest eftertraktade

September blev nämligen en bättre månad för den som försöker sälja sin bostad. Både hus och lägenheter blev lättare att sälja, visar SBAB och Boolis senaste Bomarknadstemp.

Störst var förbättringen för lägenheter. Där ökade aktiviteten betydligt jämfört med augusti, även om marknaden som helhet fortfarande ligger under normal nivå. Husmarknaden har kommit längre i återhämtningen.

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Fler är med och budar

Antalet budgivare ligger nu över det historiska genomsnittet för både hus och lägenheter. Budpremierna, alltså skillnaden mellan utgångspris och slutpris, ligger nära det normala.

”Efter inflations- och räntechocken 2022 har bostadsmarknaden stegvis men långsamt återhämtat sig. Bland de mer positiva delindikatorerna ser vi nu att antalet budgivare ligger lite över det normala och budpremierna nära det normala”, konstaterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Samtliga fem delar som ingår i mätningen förbättrades i september.

Försäljningarna tar dock fortfarande tydligt längre tid än det historiska snittet. Det finns också många bostäder till salu. Utbudet minskar, men långsamt.

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