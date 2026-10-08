Den som ska byta bostad har både räntan och försäljningspriset att grubbla över. Men säljarna tycks inte dra i handbromsen. Erik Olssons skräckindex visar hur de agerar på en marknad där fler bostäder byter ägare.
Skräckindex visar: Så agerar svenskarna på bostadsmarknaden
Först sälja, sedan köpa. Eller tvärtom?
Nu uppger Erik Olsson Fastighetsförmedling att fler vågar köpa en ny bostad innan de säljer sin gamla. Enligt företagets skräckindex är säljarna inte heller mer oroliga än vanligt.
Det sker samtidigt som köparna räknar med högre räntor.
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Räknar med högre räntor – och priser
I sitt Bostadsindex ser Erik Olsson att en ovanligt stor andel av visningsbesökarna förväntar sig stigande bostadspriser, trots att de också räknar med högre räntor.
Mäklarfirmans förklaring är att väntade räntehöjningar blir mindre dramatiska när marknaden redan är förberedd. Företaget bedömer att dagens bostadspriser redan är anpassade till ett par höjningar.
Enligt Erik Olsson bidrar förutsägbarheten till att fler vågar agera. Köparna fattar snabbare beslut och fler säljare vågar köpa nästa bostad först.
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Lägenheterna stiger – villorna backar
De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar samtidigt att bostadspriserna går åt olika håll.
Bostadsrättspriserna steg med 1,6 procent i september medan villapriserna sjönk med 0,4 procent. På ett års sikt ligger båda fortfarande på plus: 5,4 procent för bostadsrätter och 3,9 procent för villor.
För bostadsrätter var månadsuppgången störst i Storstockholm, med 2 procent. I centrala Stockholm har priserna stigit med 9,3 procent på ett år.
Och affärerna blir fler. Under september såldes 18 500 bostäder, jämfört med 17 000 samma månad förra året. Det motsvarar en ökning med 9 procent.
Flytten har fått vänta
Hos Svensk Fastighetsförmedling vittnar vd Fredrik Kullman om välbesökta visningar. Han ser ett uppdämt flyttbehov efter flera år då hushållen har avvaktat.
Kullman pekar också på att fler försäljningar sätter fart på flyttkedjorna. De förändrade bolånereglerna kan enligt honom göra det möjligt för fler att köpa större, flytta mer centralt eller byta lägenheten mot ett hus.
Han bedömer att fler affärer och stigande priser kan fortsätta under 2027, förutsatt att inga större omvälvningar sker i omvärlden.
”Samtidigt är bostadsmarknaden känslig för förändringar i räntor, inflation och hur allmänheten ser på sin framtidsekonomi”, resonerar Kullman.
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