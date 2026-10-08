Skräckindex visar: Så agerar svenskarna på bostadsmarknaden

Lägenheterna stiger – villorna backar

De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar samtidigt att bostadspriserna går åt olika håll.

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Bostadsrättspriserna steg med 1,6 procent i september medan villapriserna sjönk med 0,4 procent. På ett års sikt ligger båda fortfarande på plus: 5,4 procent för bostadsrätter och 3,9 procent för villor.

För bostadsrätter var månadsuppgången störst i Storstockholm, med 2 procent. I centrala Stockholm har priserna stigit med 9,3 procent på ett år.

Och affärerna blir fler. Under september såldes 18 500 bostäder, jämfört med 17 000 samma månad förra året. Det motsvarar en ökning med 9 procent.

Flytten har fått vänta

Hos Svensk Fastighetsförmedling vittnar vd Fredrik Kullman om välbesökta visningar. Han ser ett uppdämt flyttbehov efter flera år då hushållen har avvaktat.

Kullman pekar också på att fler försäljningar sätter fart på flyttkedjorna. De förändrade bolånereglerna kan enligt honom göra det möjligt för fler att köpa större, flytta mer centralt eller byta lägenheten mot ett hus.

Han bedömer att fler affärer och stigande priser kan fortsätta under 2027, förutsatt att inga större omvälvningar sker i omvärlden.

”Samtidigt är bostadsmarknaden känslig för förändringar i räntor, inflation och hur allmänheten ser på sin framtidsekonomi”, resonerar Kullman.

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