Det börjar röra på sig igen på bostadsmarknaden. Men den som hoppas på ett brett lyft får hålla igen lite på jublet. Utvecklingen drivs uteslutande av husmarknaden.
Nu är det lättare att sälja hus – men inte lägenhet – i Sverige
Det händer mycket på bostadsmarknaden. Priserna stiger och optimismen likaså.
När SBAB/Booli nu släpper sin Bomarknadstemp, där man mäter hur lätt det är att sälja en bostad i Sverige, visar det sig att temperaturen fortsätter stiga på marknaden.
Uppgången hade dock husen som en tydlig motor. För lägenheter var utvecklingen betydligt trögare.
Husen drar upp temperaturen
Bomarknadstempen mäter alltså hur lätt det är att sälja en bostad. Detta gör man bland annat genom att väga in försäljningstid, antal budgivare och hur ofta priser sänks.
Och i april pekade kurvan uppåt igen.
”Vår indikator som väger ihop 6 olika faktorer bland annat antalet budgivare, budpremiernas storlek och försäljningstiderna, visar att temperaturen fortsätter uppåt på bostadsmarknaden i Sverige som helhet”, kommenterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Han tillägger:
”Ökningen i april drevs dock uteslutande av en varmare husmarknad”.
Budgivare på nästan normala temperaturen
Det finns dock vissa ljuspunkter även på lägenhetsmarknaden. Bland annat låg antalet budgivare och budpremierna på ungefär normala nivåer i april.
Försäljningstiderna – som ökat i flera år – har också blivit kortare jämfört med tidigare under våren, även om de fortfarande är längre än de historiska snitten.
Ettorna får fart – men är fortfarande kallast
Det syns förvisso ytterligare en förändring på lägenhetsmarknaden, och då särskilt bland de minsta lägenheterna. Redan i mars konstaterade PS att priserna på små lägenheter har rusat och nått nya toppnivåer. Detta beror på att efterfrågan ökat till följd av de nya bolånereglerna.
Och så har det fortsatt. SBAB vittnar om en ”större procentuell ökning i antalet sålda ettor jämfört med andra lägenhetsstorlekar”.
Däremot ligger ”temperaturen för ettor fortfarande tydligt under den för större lägenheter”, tillägger man.
Skåne hämtar in Stockholm
Bland storstadslänen är marknaden fortfarande svalare än normalt, särskilt i Västra Götaland. Däremot har lägenhetsmarknaden i Skåne nu klättrat upp till samma nivå som i Stockholms län.
I Stockholms och Göteborgs innerstäder ser det ljusare ut. Där ligger temperaturen för lägenheter ungefär på en normal nivå.
Så visst finns det vårtecken på bostadsmarknaden. Men än så länge är det framför allt villaägarna som känner värmen.
