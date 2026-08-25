Så länge bör du stanna på jobbet – sedan bromsar karriären

”Jobbhoppare” – hett ord

Ordet ”jobbhoppare” kan klinga olika hos olika arbetsgivare. En del ser det som något positivt medan andra betraktar det som en person de inte vill anställa.

En ny dansk undersökning visar dock att 66 procent av sammanlagt drygt 1 000 rekryterare anser att den senaste anställningen hos de sökande bör ligga mellan tre och fem år.

Rekryterarna gillar inte korta anställningar – men ännu mer intressant – de tycker heller inte om långa anställningar mellan fem till åtta år.

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”Förklaringen måste vara att de långa anställningarna är förknippade med något som att en sådan kandidat kan ha fastnat i sitt sätt att tänka, eller arbetar för monotont, eller inte har provat så många olika saker”, säger Morten Ballisager på konsultföretaget Ballisager som ligger bakom undersökningen.

Leder till nya erfarenheter

Någon exakt tidsgräns som fungerar för alla finns förstås inte. Bransch, ålder, befattning och möjligheterna att utvecklas internt spelar stor roll. Men karriärexperternas grundläggande resonemang är att anställningstid inte bör bli ett självändamål. Det viktiga är om jobbet fortfarande ger nya erfarenheter och kompetenser.

Så hur ska man då tänka om man trivs på en arbetsplats? Är det bra att stanna kvar eller bör man istället utvecklas på annat håll?

”Jag skulle inte råda någon att byta jobb bara för att behålla ett attraktivt CV. För det finns inget som slår den livskvalitet som kommer med att ha ett riktigt bra jobb som man är nöjd med. Så självklart ska man hålla fast vid ett sådant jobb”, klargör Morten Ballisager vidare.

Bryt mönstret

Det finns vidare sätt att bryta mönster om du vill stanna kvar på ditt nuvarande jobb.

”Om jag var tvungen att ge ett råd skulle det vara att – om man trivs på sin arbetsplats – kanske man bör överväga att försöka få nya roller eller ansvarsområden hos sin gamla arbetsgivare. På så sätt kan man – utan att byta jobb – fortfarande visa omvärlden att man inte har fastnat.”

Samtidigt finns en motsatt risk.

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Ett CV med mycket korta anställningar kan få arbetsgivare att undra om kandidaten kommer att stanna tillräckligt länge för att investeringen i rekrytering och introduktion ska löna sig.

Det handlar därför om balans.

Den moderna karriären handlar därmed mindre om att samla tjänsteår – och mer om att se till att åren faktiskt leder någonstans.

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