Att stanna länge på samma arbetsplats har traditionellt setts som ett tecken på lojalitet och stabilitet. Men i dagens arbetsliv kan alltför många år på samma jobb i stället bli en nackdel. Den som vill utvecklas, höja sin lön och behålla sitt värde på arbetsmarknaden bör därför med jämna mellanrum fundera över om det är dags att gå vidare.
Så länge bör du stanna på jobbet – sedan bromsar karriären
Termen ”jobhopping” har blivit en signatur för dagens arbetsmarknad, där särskilt yngre generationer byter jobb frekvent för att snabbt avancera i sina karriärer.
Samtidigt pågår diskussionen om vi ska jobba från hemmet eller återvända till kontoret, där en växande skara företag kräver att personalen återvänder till kontoret, vilket också kan bidra till att de anställda letar sig vidare till nya arbetsplatser.
Unga byter jobb ofta
Många unga vill numera byta jobb betydligt oftare än generationerna före dem gjorde. Man vill gilla sitt jobb och samtidigt klättra på karriärstegen. Fungerar inte det är det bara att tacka och gå vidare.
Arbetslivet förändras dessutom snabbt genom digitalisering, AI och nya organisationsformer. Det innebär att erfarenhet fortfarande är värdefull, men bara om den kombineras med kontinuerligt lärande.
Dansk forskning om personalarbete har tidigare beskrivit kompetensutveckling som en central del av företagens långsiktiga personalstrategi. Arbetsuppgifter och kvalifikationskrav förändras när teknik och organisation förändras, vilket gör att både arbetsgivare och anställda måste anpassa sig, enligt danska Børsen som tar upp frågan om hur länge det egentligen är optimalt att stanna på samma arbetsplats.
”Jobbhoppare” – hett ord
Ordet ”jobbhoppare” kan klinga olika hos olika arbetsgivare. En del ser det som något positivt medan andra betraktar det som en person de inte vill anställa.
En ny dansk undersökning visar dock att 66 procent av sammanlagt drygt 1 000 rekryterare anser att den senaste anställningen hos de sökande bör ligga mellan tre och fem år.
Rekryterarna gillar inte korta anställningar – men ännu mer intressant – de tycker heller inte om långa anställningar mellan fem till åtta år.
”Förklaringen måste vara att de långa anställningarna är förknippade med något som att en sådan kandidat kan ha fastnat i sitt sätt att tänka, eller arbetar för monotont, eller inte har provat så många olika saker”, säger Morten Ballisager på konsultföretaget Ballisager som ligger bakom undersökningen.
Leder till nya erfarenheter
Någon exakt tidsgräns som fungerar för alla finns förstås inte. Bransch, ålder, befattning och möjligheterna att utvecklas internt spelar stor roll. Men karriärexperternas grundläggande resonemang är att anställningstid inte bör bli ett självändamål. Det viktiga är om jobbet fortfarande ger nya erfarenheter och kompetenser.
Så hur ska man då tänka om man trivs på en arbetsplats? Är det bra att stanna kvar eller bör man istället utvecklas på annat håll?
”Jag skulle inte råda någon att byta jobb bara för att behålla ett attraktivt CV. För det finns inget som slår den livskvalitet som kommer med att ha ett riktigt bra jobb som man är nöjd med. Så självklart ska man hålla fast vid ett sådant jobb”, klargör Morten Ballisager vidare.
Bryt mönstret
Det finns vidare sätt att bryta mönster om du vill stanna kvar på ditt nuvarande jobb.
”Om jag var tvungen att ge ett råd skulle det vara att – om man trivs på sin arbetsplats – kanske man bör överväga att försöka få nya roller eller ansvarsområden hos sin gamla arbetsgivare. På så sätt kan man – utan att byta jobb – fortfarande visa omvärlden att man inte har fastnat.”
Samtidigt finns en motsatt risk.
Ett CV med mycket korta anställningar kan få arbetsgivare att undra om kandidaten kommer att stanna tillräckligt länge för att investeringen i rekrytering och introduktion ska löna sig.
Det handlar därför om balans.
Den moderna karriären handlar därmed mindre om att samla tjänsteår – och mer om att se till att åren faktiskt leder någonstans.
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