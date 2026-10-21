Höga matpriser, dyra bostäder och pressade hushåll får människor att gå ut på gatorna i flera europeiska länder. Även i Sverige har matkassen blivit dyrare. Men här har något förändrats.
Matpriserna upp 34 procent – nu kokar ilskan
Det har blivit dyrt att leva i Europa. Så pass dyrt att hundratusentals människor nu har gett sig ut på gatorna för att protestera.
I Frankrike samlades stora folkmassor under helgen för att demonstrera mot stigande levnadskostnader och brister i den offentliga servicen.
Enligt den franska handelsorganisationen Fédération du commerce et de la distribution drabbades omkring 1 500 butiker av skadegörelse och plundring. Kostnaderna uppskattas till flera hundra miljoner euro.
”Att demonstrera är en rättighet, och ilskan förtjänar att bli hörd. Men inga meningsskiljaktigheter eller klagomål kan rättfärdiga förstörelse av offentlig egendom”, säger Limoges borgmästare Guillaume Guérin till Euronews.
Missa inte: Nu slår bostadsmarknaden rekord: ”Stigande priser”. Dagens PS
Protesterna sprider sig
Även i Belgien, Portugal och Italien har människor gått ut på gatorna för att protestera mot de höga levnadskostnaderna.
I Belgien drabbade demonstranter samman med polis i Bryssel och Liège. Även gymnasieelever har protesterat mot stigande utbildningskostnader.
I Portugal kräver fackförbund och bostadsorganisationer högre löner, bättre pensioner och åtgärder mot de höga boendekostnaderna.
Läs även: Super-El Niño slår mot världsekonomin – så drabbas din plånbok. Dagens PS
Matpriserna har rusat
En förklaring till frustrationen hittar vi i matbutikerna.
Enligt statistik från Eurostat har priserna på livsmedel och alkoholfria drycker i EU stigit med 34 procent mellan augusti 2021 och augusti 2026.
Lönerna har heller inte alltid hängt med.
I Frankrike har mängden mat som en månatlig minimilön räcker till minskat med 4 procent under perioden. I Spanien är minskningen 5 procent och på Malta 6 procent.
Men hur ser det ut i Sverige?
Svenska hushåll har också fått se sin matnota växa.
Mellan mars 2021 och mars 2026 steg de svenska matpriserna med 33,2 procent, enligt statistik från Länsförsäkringar. Det kan jämföras med EU:s 36,8.
Men, under våren 2023 kom en vändning. Sedan dess har den svenska prisutvecklingen lugnat ner sig.
”Den svenska matkassen har inte blivit dyrare än i andra europeiska länder och de senaste tre åren har prisökningen faktiskt varit något lägre i Sverige än i övriga Europa”, kommenterar Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.
Under våren 2026 sänktes dessutom den svenska matmomsen från 12 till 6 procent och enligt siffror från SCB har matpriserna faktiskt sjunkit med 6,6 procent mellan september 2025 och september 2026.
Bland annat har mejeriprodukter blivit hela 12,3 procent billigare.
”Även kaffepriset fortsatte att sjunka med nära 5 procent i september jämfört med augusti. På ett år har kaffepriset sjunkit med knappt 14 procent”, konstaterar Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.
Läs också: Vi rankar Stockholms bästa hotell – här är vinnaren. Realtid