Matpriserna upp 34 procent – nu kokar ilskan

Matpriserna har rusat

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En förklaring till frustrationen hittar vi i matbutikerna.

Enligt statistik från Eurostat har priserna på livsmedel och alkoholfria drycker i EU stigit med 34 procent mellan augusti 2021 och augusti 2026.

Lönerna har heller inte alltid hängt med.

I Frankrike har mängden mat som en månatlig minimilön räcker till minskat med 4 procent under perioden. I Spanien är minskningen 5 procent och på Malta 6 procent.

Men hur ser det ut i Sverige?

Svenska hushåll har också fått se sin matnota växa.

Mellan mars 2021 och mars 2026 steg de svenska matpriserna med 33,2 procent, enligt statistik från Länsförsäkringar. Det kan jämföras med EU:s 36,8.

Men, under våren 2023 kom en vändning. Sedan dess har den svenska prisutvecklingen lugnat ner sig.

”Den svenska matkassen har inte blivit dyrare än i andra europeiska länder och de senaste tre åren har prisökningen faktiskt varit något lägre i Sverige än i övriga Europa”, kommenterar Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

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Under våren 2026 sänktes dessutom den svenska matmomsen från 12 till 6 procent och enligt siffror från SCB har matpriserna faktiskt sjunkit med 6,6 procent mellan september 2025 och september 2026.

Bland annat har mejeriprodukter blivit hela 12,3 procent billigare.

”Även kaffepriset fortsatte att sjunka med nära 5 procent i september jämfört med augusti. På ett år har kaffepriset sjunkit med knappt 14 procent”, konstaterar Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

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