Nu går Chile om Sverige – här är världens bästa och sämsta pension

Danmark drar ifrån

Nederländerna behåller förstaplatsen med 85,8 poäng. Danmark går om Island och blir tvåa med 84,1 poäng, mot Islands 84,0.

Därefter följer Singapore och Israel. Danmark får också högst poäng av samtliga länder för pensionssystemets långsiktiga hållbarhet.

Hos danska Børsen lyfter Jannik Andersen, kundchef på Marsh Danmark, fram att pensionerna kommer från flera håll och att danskarna under arbetslivet sparar till sin egen pension.

”Flera andra europeiska länder har skjutit upp reformerna. Ju längre de väntar, desto större blir problemet”, säger han.

Danmarks pensionsålder följer också den förväntade livslängden, vilket enligt Andersen bidrar till systemets hållbarhet.

De tio bästa pensionssystemen:

Nederländerna – 85,8 poäng Danmark – 84,1 poäng Island – 84,0 poäng Singapore – 82,0 poäng Israel – 81,9 poäng Australien – 80,6 poäng Chile – 79,2 poäng Sverige – 78,8 poäng Finland – 77,6 poäng Norge – 77,0 poäng

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Högre poäng för Sverige

Indexet väger samman pensionernas tillräcklighet med systemets långsiktiga hållbarhet. Även reglering, tillsyn och skydd för pensionsspararna bedöms.

Sverige förbättrar resultatet för pensionernas tillräcklighet från 76,8 till 78,2 poäng. För reglering och skydd ökar poängen från 83,0 till 83,6, vilket ger A inom det området.

Hållbarheten sjunker däremot marginellt, från 76,3 till 76,2.

Att fler lever längre medan födelsetalen sjunker är årets fördjupningstema. Pensionerna ska betalas under fler år, och den arbetande delen av befolkningen minskar i förhållande till de äldre.

”Människor lever längre, arbetslivet förändras och trycket på pensionssystemen ökar”, konstaterar rapportens huvudförfattare Tim Jenkins.

Skillnaden mellan dagens pensioner och framtidens finansiering märks i Frankrikes resultat. Landet får 85,0 poäng för pensionernas tillräcklighet, men bara 49,3 för hållbarheten.

Längst ner i årets totalrankning hamnar Argentina med 43,7 poäng. Lägst poäng för långsiktig hållbarhet får Österrike, 23,9.

De tio pensionssystemen längst ner:

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Peru – 55,7 poäng Vietnam – 54,6 poäng Kenya – 53,1 poäng Thailand – 52,2 poäng Indonesien – 50,7 poäng Sydafrika – 50,4 poäng Filippinerna – 49,2 poäng Indien – 46,8 poäng Turkiet – 46,6 poäng Argentina – 43,7 poäng

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