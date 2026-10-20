Sverige får bättre poäng men sämre placering när världens pensionssystem jämförs. Australien och Chile går om medan Danmark klättrar till en andraplats.
Nu går Chile om Sverige – här är världens bästa och sämsta pension
Det går att förbättra sitt resultat och ändå halka efter. Det svenska pensionssystemet får erfara just det i årets Marsh CFA Institute Global Pension Index.
Sverige landar på åttonde plats bland 55 pensionssystem, två placeringar lägre än förra året. Poängen ökar, ändå, från 78,2 till 78,8, men Australien och Chile förbättrar sina resultat mer och passerar oss.
Betyget blir B+, samma som i fjol. Sex länder får högsta betyget A.
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Därför går de om
Australien når 80,6 poäng och tar sjätteplatsen. Chile hamnar precis framför Sverige med sina 79,2 poäng.
Förbättringarna förklaras bland annat med uppdaterade beräkningar av hur stor del av arbetsinkomsten pensionen väntas ersätta.
För Chile har aviserade höjningar av pensionsavgifterna påverkat beräkningarna. För Australien tar underlaget bättre hänsyn till hur behovsprövningen fungerar för pensionärer som köper vissa produkter med livslånga utbetalningar.
Placeringarna påverkas alltså även av uppdaterade uppgifter och beräkningsunderlag.
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Danmark drar ifrån
Nederländerna behåller förstaplatsen med 85,8 poäng. Danmark går om Island och blir tvåa med 84,1 poäng, mot Islands 84,0.
Därefter följer Singapore och Israel. Danmark får också högst poäng av samtliga länder för pensionssystemets långsiktiga hållbarhet.
Hos danska Børsen lyfter Jannik Andersen, kundchef på Marsh Danmark, fram att pensionerna kommer från flera håll och att danskarna under arbetslivet sparar till sin egen pension.
”Flera andra europeiska länder har skjutit upp reformerna. Ju längre de väntar, desto större blir problemet”, säger han.
Danmarks pensionsålder följer också den förväntade livslängden, vilket enligt Andersen bidrar till systemets hållbarhet.
De tio bästa pensionssystemen:
- Nederländerna – 85,8 poäng
- Danmark – 84,1 poäng
- Island – 84,0 poäng
- Singapore – 82,0 poäng
- Israel – 81,9 poäng
- Australien – 80,6 poäng
- Chile – 79,2 poäng
- Sverige – 78,8 poäng
- Finland – 77,6 poäng
- Norge – 77,0 poäng
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Högre poäng för Sverige
Indexet väger samman pensionernas tillräcklighet med systemets långsiktiga hållbarhet. Även reglering, tillsyn och skydd för pensionsspararna bedöms.
Sverige förbättrar resultatet för pensionernas tillräcklighet från 76,8 till 78,2 poäng. För reglering och skydd ökar poängen från 83,0 till 83,6, vilket ger A inom det området.
Hållbarheten sjunker däremot marginellt, från 76,3 till 76,2.
Att fler lever längre medan födelsetalen sjunker är årets fördjupningstema. Pensionerna ska betalas under fler år, och den arbetande delen av befolkningen minskar i förhållande till de äldre.
”Människor lever längre, arbetslivet förändras och trycket på pensionssystemen ökar”, konstaterar rapportens huvudförfattare Tim Jenkins.
Skillnaden mellan dagens pensioner och framtidens finansiering märks i Frankrikes resultat. Landet får 85,0 poäng för pensionernas tillräcklighet, men bara 49,3 för hållbarheten.
Längst ner i årets totalrankning hamnar Argentina med 43,7 poäng. Lägst poäng för långsiktig hållbarhet får Österrike, 23,9.
De tio pensionssystemen längst ner:
- Peru – 55,7 poäng
- Vietnam – 54,6 poäng
- Kenya – 53,1 poäng
- Thailand – 52,2 poäng
- Indonesien – 50,7 poäng
- Sydafrika – 50,4 poäng
- Filippinerna – 49,2 poäng
- Indien – 46,8 poäng
- Turkiet – 46,6 poäng
- Argentina – 43,7 poäng
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