Inkomstpensionen höjs efter årsskiftet medan garantipensionen får en mindre ökning. De nya reglerna för utdelning av pensionssystemets överskott ger däremot inga extrapengar 2027.
Pensionen höjs 2027 – men extrapengarna uteblir
Pensionssystemet har ett överskott. Men för att en del av det ska delas ut till pensionärer och pensionssparare behöver överskottet nå en viss nivå.
Och där är systemet ännu inte, konstaterar Pensionsmyndigheten.
Pensionärerna får därför hålla till godo med den ordinarie uppräkningen. Inkomstpensionen höjs med 2,2 procent i januari, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.
”För de flesta består pensionen av flera olika delar och Pensionsmyndigheten kan inte ge besked om de exakta pensionsbeloppen förrän en bit in på 2027”, konstaterar Kristian Seth, analyschef på Pensionsmyndigheten. ”Men vi kan nu berätta att inkomstpensionen, som följer inkomstutvecklingen i samhället, ökar med 2,2 procent efter årsskiftet”, tillägger han.
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Överskottet räcker inte till utdelning
Från och med 2027 införs den så kallade gasen i pensionssystemet.
”Ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer”, sa Socialförsäkringsminister Anna Tenje när gasen presenterades i fjol.
Den, gasen, ska ge pensionärer och pensionssparare ett extra påslag när systemets tillgångar är tillräckligt stora i förhållande till pensionsskulden.
Utdelningen styrs av det så kallade balanstalet, som visar förhållandet mellan systemets tillgångar och pensionsskuld. Ett tal över 1 betyder att tillgångarna är större än skulderna.
För att ge ett extra påslag på pensionerna och pensionsbehållningarna måste talet överstiga 1,15. För 2027 har det beräknats till 1,1472, alltså strax under gränsen.
Därmed blir det ingen extra utdelning under det första året med de nya reglerna. Inkomstpensionen räknas i stället upp utifrån den vanliga inkomstutvecklingen, med avdrag för förskottsräntan som redan ingår i pensionens beräkning.
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Mindre höjning med garantipension
Hur mycket mer som faktiskt betalas ut beror på vilka pensionsdelar du har.
Drygt 1,2 miljoner pensionärer har inkomstpension och/eller tilläggspension utan grundskydd som garantipension eller bostadstillägg. Dessa inkomstgrundade pensionsdelar höjs med 2,2 procent.
Garantipensionen följer i stället prisutvecklingen genom prisbasbeloppet och höjs med 0,7 procent.
Nästan 800 000 pensionärer har både inkomstpension och en del garantipension. Deras allmänna pension ökar med mellan 0,7 och 2,2 procent.
För nästan 300 000 pensionärer med låg eller ingen inkomstpension samt garantipension och bostadstillägg blir ökningen av den allmänna pensionen upp till 0,7 procent.
Tidigare tapp finns kvar
Höjningen 2027 är större än årets uppräkning av inkomstpensionen på 1,9 procent. Den överstiger också prisbasbeloppets ökning på 0,7 procent.
Men de senaste årens förbättringar har ännu inte hämtat igen tidigare tapp.
I Pensionsmyndighetens historiska jämförelse har inkomstpensionen ökat med sammanlagt 54,9 procent under perioden 2002–2027. Prisbasbeloppet har under samma period stigit med 61,5 procent.
Myndigheten beräknar den samlade reala förändringen till minus 4,1 procent. Jämförelsen utgår från prisbasbeloppets utveckling och beskriver alltså inte hur pensionärernas faktiska utgifter förändras under nästa år.
Den totala pensionen för 2027 är heller inte färdigräknad. Premiepensionens utveckling beräknas i slutet av december. De personliga beloppen blir tillgängliga på Pensionsmyndighetens Mina sidor och i pensionsbeskeden i januari 2027.
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