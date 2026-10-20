Pensionen höjs 2027 – men extrapengarna uteblir

Pensionärerna får därför hålla till godo med den ordinarie uppräkningen. Inkomstpensionen höjs med 2,2 procent i januari, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

”För de flesta består pensionen av flera olika delar och Pensionsmyndigheten kan inte ge besked om de exakta pensionsbeloppen förrän en bit in på 2027”, konstaterar Kristian Seth, analyschef på Pensionsmyndigheten. ”Men vi kan nu berätta att inkomstpensionen, som följer inkomstutvecklingen i samhället, ökar med 2,2 procent efter årsskiftet”, tillägger han.

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Överskottet räcker inte till utdelning

Från och med 2027 införs den så kallade gasen i pensionssystemet.

”Ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer”, sa Socialförsäkringsminister Anna Tenje när gasen presenterades i fjol.

Den, gasen, ska ge pensionärer och pensionssparare ett extra påslag när systemets tillgångar är tillräckligt stora i förhållande till pensionsskulden.

Utdelningen styrs av det så kallade balanstalet, som visar förhållandet mellan systemets tillgångar och pensionsskuld. Ett tal över 1 betyder att tillgångarna är större än skulderna.

För att ge ett extra påslag på pensionerna och pensionsbehållningarna måste talet överstiga 1,15. För 2027 har det beräknats till 1,1472, alltså strax under gränsen.

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Därmed blir det ingen extra utdelning under det första året med de nya reglerna. Inkomstpensionen räknas i stället upp utifrån den vanliga inkomstutvecklingen, med avdrag för förskottsräntan som redan ingår i pensionens beräkning.

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