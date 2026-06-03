Matpriserna har stigit på senare år och det väcker, inte helt oväntat, både ilska och oro bland svenska hushåll. Men nya siffror från Länsförsäkringar visar att Sverige inte sticker ut i Europa – snarare tvärtom.
Svenska matpriser sticker inte ut: "Lägre än övriga Europa"
I mars 2023 hade maten blivit 22 procent dyrare på tolv månader. Sedan dess har prisökningen dämpats.
Under 2025 ökade priset på Swedbanks exempelmatkasse med 2,6 procent och sedan 2022 har kassen blivit 2 617 kronor dyrare för en familj.
Därför är det inte helt märkligt att debatten om den dyra matkassen har fortsatt, även efter den stora prischocken 2022-2023.
Jämför man Sverige med andra jämförbara europeiska länder sticker vi dock inte ut. Tvärtom har matprisökningen här i flera fall varit något lägre.
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Lägre än i EU
En ny genomgång från Länsförsäkringar visar att svenska matpriser ökade med cirka 7 procent under den senaste treårsperioden fram till matmomssänkningen. I övriga Europa låg ökningen snarare på 8-9 procent.
”Den svenska matkassen har inte blivit dyrare än i andra europeiska länder och de senaste tre åren har prisökningen faktiskt varit något lägre i Sverige än i övriga Europa”, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.
Siffrorna gäller perioden före den svenska matmomssänkningen den 1 maj 2026.
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Inte samma sak som billig mat
Det betyder däremot inte att maten är billig i Sverige. Prisnivån är fortfarande hög efter den kraftiga uppgången under inflationsåren.
Däremot menar Länsförsäkringar att själva prisökningstakten har normaliserats. Från våren 2023 fram till momssänkningen steg livsmedelspriserna med omkring 5-6 procent i Sverige.
”Lägre inflation innebär inte lägre priser utan långsammare prisökningar. Under de senaste tre åren har matpriserna stigit ganska exakt lika mycket som den generella inflationen i ekonomin, vilket är helt normalt”, säger Alexandra Stråberg.
Hög nivå kvar
Dessutom har matmomssänkningen tillfälligt raderat ut de senaste tre årens prisuppgångar. Efter sänkningen hamnade priset på den svenska matkassen ungefär på samma nivå som våren och sommaren 2023.
Men lättnaden kan bli kortvarig.
”Prischocken 2022–2023 slog hårt mot svenska hushåll och frustrationen över den höga prisnivån finns kvar. Även om ökningen normaliserats sker det från en hög nivå, och osäkerheten kring framtida förändringar är stor, inte minst med oroligheterna i Hormuzsundet”, avslutar Stråberg.
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