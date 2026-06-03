Svenska matpriser sticker inte ut: "Lägre än övriga Europa"

Därför är det inte helt märkligt att debatten om den dyra matkassen har fortsatt, även efter den stora prischocken 2022-2023.

Jämför man Sverige med andra jämförbara europeiska länder sticker vi dock inte ut. Tvärtom har matprisökningen här i flera fall varit något lägre.

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Lägre än i EU

En ny genomgång från Länsförsäkringar visar att svenska matpriser ökade med cirka 7 procent under den senaste treårsperioden fram till matmomssänkningen. I övriga Europa låg ökningen snarare på 8-9 procent.

”Den svenska matkassen har inte blivit dyrare än i andra europeiska länder och de senaste tre åren har prisökningen faktiskt varit något lägre i Sverige än i övriga Europa”, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

Siffrorna gäller perioden före den svenska matmomssänkningen den 1 maj 2026.

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