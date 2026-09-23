Har du kvar det här skyddet? Det kan sänka din tjänstepension

”Återbetalningsskydd är inte bra eller dåligt i sig. Det beror på om någon annan behöver pengarna om du dör. När barnen har flyttat hemifrån, bolånen minskat eller partnern har en egen stabil ekonomi kan behovet se annorlunda ut. Då kan skyddet sänka den egna pensionen i onödan”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

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Pengarna du går miste om

Den som saknar återbetalningsskydd kan få del av så kallade arvsvinster. Det är pensionspengar som fördelas mellan personer med samma typ av försäkring när någon utan skydd avlider. Har du återbetalningsskydd går du miste om de pengarna.

Enligt en genomgång från Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, kan den som väljer bort skyddet få omkring 6-10 procent högre egen tjänstepension. Det är alltså tjänstepensionen som påverkas, inte hela pensionen.

Vad kan det betyda i kronor? Enligt en tidigare beräkning från Collectum, som AP7 tagit del av, fick en exempelperson 9 340 kronor i tjänstepension per månad med återbetalningsskydd och 10 280 kronor utan. Skillnaden var alltså 940 kronor i månaden före skatt.

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När skyddet fortfarande behövs

Det vore förstås en dålig affär för familjen att välja bort skyddet enbart för att höja den egna pensionen, om en partner eller barn skulle behöva pengarna. Frågan är därför inte bara hur mycket mer får jag? utan också vem behöver pengarna om jag dör?

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Pensionsmyndigheten lyfter särskilt fram att behovet kan förändras. Barn blir ekonomiskt självständiga, relationer förändras och en partner kan ha en egen trygg ekonomi. Den som lever ensam utan barn kan också ha skäl att se över sitt val.

Vet du inte om du har återbetalningsskydd kan du börja på minPension.se. Där framgår var dina tjänstepensioner finns och ofta även om skyddet ingår. I vissa fall behöver du kontrollera det hos pensionsbolaget eller valcentralen. Det är också där du kan ändra valet.

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