Efter en separation ska ett hem, i regel, bli två. Men när SBAB räknar på vem som har råd med en trea syns – kanske inte helt oväntat – en klyfta: Män klarar köpet i sju kommuner, kvinnor inte i någon av de 25 som granskats.
Skilsmässosmockan: Kvinnor har inte råd i en enda kommun: "Nattsvart"
SBAB har undersökt möjligheten för en ensamstående förälder med två barn att köpa en genomsnittlig trerummare efter en separation. Kartläggningen omfattar Sveriges 25 största kommuner och visar en bostadsmarknad som delar män och kvinnor i två läger.
För män har läget ljusnat. Deras inkomster räcker till den genomsnittliga trean i sju kommuner:
- Linköping
- Västerås
- Norrköping
- Gävle
- Karlstad
- Sundsvall
- Växjö
Bäst ser kalkylen ut i Sundsvall. Där kan mannen enligt SBAB:s beräkning finansiera 145 procent av priset för en genomsnittlig trea. I Västerås är motsvarande andel 129 procent och i Linköping 117 procent.
I ytterligare sju kommuner är männen nära att klara köpet. Dit hör bland andra Helsingborg, Jönköping, Örebro och Lund.
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Kvinnor når inte hela vägen
För kvinnorna är kartan dystrare.
Inte i någon av de 25 kommunerna räcker inkomsten till hela köpeskillingen. Närmast kommer kvinnorna i Sundsvall, där de kan finansiera 80 procent av priset.
Därefter följer Huddinge och Nacka med 67 procent vardera. I Linköping når kvinnorna 63 procent och i Västerås 61 procent.
Skillnaderna blir särskilt tydliga i storstäderna. I Stockholm kan mannen finansiera 52 procent av den genomsnittliga trean medan kvinnan når 45 procent. I Göteborg är fördelningen 62 mot 42 procent och i Malmö 58 mot 37 procent.
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”I jämförelse med tidigare liknande undersökningar ljusnar det ordentligt för männen. För kvinnorna har det också blivit bättre, men det är fortfarande näst intill nattsvart på de flesta håll. Kvinnorna har betydligt mindre låneutrymme än männen eftersom de generellt sett tjänar mindre”, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.
Förra året klarade varken män eller kvinnor att köpa den genomsnittliga trean i någon av kommunerna. Att männen nu har passerat gränsen på flera håll förklaras enligt SBAB av högre disponibla inkomster, lägre amorteringskrav och en relativt svag utveckling av bostadspriserna.
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Lägre tröskel till nästa bostad
Sedan den 1 april är det möjligt att få bolån på upp till 90 procent av bostadens pris. Det betyder att köparen kan klara sig med en kontantinsats på 10 procent, jämfört med tidigare 15 procent.
För en genomsnittlig trea i Stockholm sjunker kontantinsatsen från drygt en miljon kronor till cirka 671 000 kronor. I Göteborg minskar den från 558 000 till 372 000 kronor och i Malmö från 418 500 till 279 000 kronor.
Billigast är Sundsvall. Där behövs 123 000 kronor i kontantinsats med de nya reglerna, jämfört med 184 500 kronor vid en insats på 15 procent.
Svårare att bo kvar
Men de nya reglerna har också en baksida.
Den som köper en ny bostad kan låna upp till 90 procent av marknadsvärdet. Den som i stället vill bo kvar och låna för att köpa ut sin tidigare partner får bara belåna bostaden till 80 procent.
Dessutom kan lånet behöva baseras på ett äldre värde. En bostad får normalt värderas om först fem år efter köpet och därefter med fem års mellanrum.
”Tyvärr riskerar den nya lagen att tvinga fler barn att lämna sin befintliga bostad helt och flytta till två nya när föräldrarna separerar”, säger Linda Hasselvik.
SBAB beräkning utgår från en 40-årig förälder med två barn, fast anställning och medianinkomsten för män respektive kvinnor i varje kommun. Personen antas sakna bil och andra lån samt ha 15 procent av bostadens pris i kontantinsats.
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