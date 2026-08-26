Skilsmässosmockan: Kvinnor har inte råd i en enda kommun: "Nattsvart"

För män har läget ljusnat. Deras inkomster räcker till den genomsnittliga trean i sju kommuner:

Linköping

Västerås

Norrköping

Gävle

Karlstad

Sundsvall

Växjö

Bäst ser kalkylen ut i Sundsvall. Där kan mannen enligt SBAB:s beräkning finansiera 145 procent av priset för en genomsnittlig trea. I Västerås är motsvarande andel 129 procent och i Linköping 117 procent.

I ytterligare sju kommuner är männen nära att klara köpet. Dit hör bland andra Helsingborg, Jönköping, Örebro och Lund.

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Kvinnor når inte hela vägen

För kvinnorna är kartan dystrare.

Inte i någon av de 25 kommunerna räcker inkomsten till hela köpeskillingen. Närmast kommer kvinnorna i Sundsvall, där de kan finansiera 80 procent av priset.

Därefter följer Huddinge och Nacka med 67 procent vardera. I Linköping når kvinnorna 63 procent och i Västerås 61 procent.

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Skillnaderna blir särskilt tydliga i storstäderna. I Stockholm kan mannen finansiera 52 procent av den genomsnittliga trean medan kvinnan når 45 procent. I Göteborg är fördelningen 62 mot 42 procent och i Malmö 58 mot 37 procent.

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”I jämförelse med tidigare liknande undersökningar ljusnar det ordentligt för männen. För kvinnorna har det också blivit bättre, men det är fortfarande näst intill nattsvart på de flesta håll. Kvinnorna har betydligt mindre låneutrymme än männen eftersom de generellt sett tjänar mindre”, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.

Förra året klarade varken män eller kvinnor att köpa den genomsnittliga trean i någon av kommunerna. Att männen nu har passerat gränsen på flera håll förklaras enligt SBAB av högre disponibla inkomster, lägre amorteringskrav och en relativt svag utveckling av bostadspriserna.

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