Nya regeln kan stoppa din renovering: "Mitt bästa råd"

”Prioriteras och det är ju inte fel”

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”Det är ännu för tidigt att tala om effekterna av de nya reglerna, det behövs ytterligare tid för att utvärdera”, konstaterar Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna, som också menar att det finns positiva aspekter av de nya reglerna.

Inte minst eftersom det kan få fler att tänka ett varv till innan hammaren åker fram.

”Alla känner väl någon som rivit ut fullt fungerande kök för att de vill sätta sin egen prägel. Hållbarhetsaspekten i det kan man verkligen ifrågasätta. De nya reglerna kan bidra till att nödvändig renovering prioriteras och det är ju inte fel”, säger hon.

Gör de stora jobben först

När möjligheten att utöka bolånet begränsas blir planeringen viktigare. Den som inte längre lika enkelt kan låna till en renovering behöver veta både hur mycket låneutrymme som finns kvar och vilka åtgärder som faktiskt måste göras först.

Wörmanns råd är därför att du först och främst tar reda på din belåningsgrad. Den uppgiften finns hos banken där bolånet ligger.

Därefter bör du göra en prioriteringslista. Problem som kan få följdeffekter bör komma först. Det kan handla om elfel, otäta fönster och dörrar, läckande tak, fukt eller mögel.

Först när de större och mer nödvändiga åtgärderna är gjorda kan det vara dags att titta på planlösning, kök och badrum. Ytskikten – som att måla om, tapetsera eller slipa golv – bör komma sist.

”Håll koll på din belåningsgrad och gör de stora arbetena först och ytskikten sist är mitt bästa råd. Då undviker du onödigt dubbelarbete, högre kostnader och sämre resultat”, avslutar Claudia Wörmann.

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