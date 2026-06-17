Att renovera hemma kan bli dyrt. För många har lösningen varit att utöka bolånet när köket ska bytas, taket lagas eller badrummet göras om. Men nu har spelplanen förändrats.
Nya regeln kan stoppa din renovering: "Mitt bästa råd"
Sedan den 1 april gäller nya regler för tilläggslån. Ett sådant lån får som mest uppgå till 80 procent av bostadens värde.
Det kan i sin tur slå mot hushåll som redan har en hög belåningsgrad – särskilt om bostaden dessutom är i behov av renovering.
Faktum är att hela 59 procent av Sveriges mäklare tror att färre svenskar nu kommer kunna renovera sina bostäder.
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Fler kan tvingas skippa renovering
Syftet med de nya reglerna är att minska skuldsättningen över tid och få fler hushåll att amortera på ett mer hållbart sätt. Begränsningen ska också minska risken för att den som renoverar lånar upp mer än ekonomin egentligen tål.
Men det finns en baksida.
För den som redan har stora lån på bostaden kan det bli svårare att finansiera en renovering med bolånet som säkerhet. Saknas sparade pengar kan hushållet antingen behöva strunta i renoveringen eller vända sig till lån utan säkerhet.
Det kan i sin tur leda till att renoveringstakten bromsar in i äldre bostäder.
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”Prioriteras och det är ju inte fel”
”Det är ännu för tidigt att tala om effekterna av de nya reglerna, det behövs ytterligare tid för att utvärdera”, konstaterar Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna, som också menar att det finns positiva aspekter av de nya reglerna.
Inte minst eftersom det kan få fler att tänka ett varv till innan hammaren åker fram.
”Alla känner väl någon som rivit ut fullt fungerande kök för att de vill sätta sin egen prägel. Hållbarhetsaspekten i det kan man verkligen ifrågasätta. De nya reglerna kan bidra till att nödvändig renovering prioriteras och det är ju inte fel”, säger hon.
Gör de stora jobben först
När möjligheten att utöka bolånet begränsas blir planeringen viktigare. Den som inte längre lika enkelt kan låna till en renovering behöver veta både hur mycket låneutrymme som finns kvar och vilka åtgärder som faktiskt måste göras först.
Wörmanns råd är därför att du först och främst tar reda på din belåningsgrad. Den uppgiften finns hos banken där bolånet ligger.
Därefter bör du göra en prioriteringslista. Problem som kan få följdeffekter bör komma först. Det kan handla om elfel, otäta fönster och dörrar, läckande tak, fukt eller mögel.
Först när de större och mer nödvändiga åtgärderna är gjorda kan det vara dags att titta på planlösning, kök och badrum. Ytskikten – som att måla om, tapetsera eller slipa golv – bör komma sist.
”Håll koll på din belåningsgrad och gör de stora arbetena först och ytskikten sist är mitt bästa råd. Då undviker du onödigt dubbelarbete, högre kostnader och sämre resultat”, avslutar Claudia Wörmann.