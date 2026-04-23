Arbetsmarknaden står inför ett skifte. Nya EU-regler om löner och pensioner tvingar arbetsgivare att se över strukturer som länge varit otydliga.
Lönetransparens och pensionsålder – nya EU-regler närmar sig
EU:s direktiv om lönetransparens är på väg att rullas ut, och medlemsländerna förbereder nu implementeringen.
I praktiken innebär det att arbetsgivare måste bli betydligt mer öppna kring löner, både vid rekrytering och internt.
Det är en förändring som går rakt in i företagens kärna.
Samtidigt är utvecklingen redan på väg att slå igenom i Sverige.
EU:s krav på lönetransparens väntas bryta upp en arbetsmarknad där löner traditionellt hållits relativt slutna, vilket innebär att både arbetsgivare och anställda måste anpassa sig till en mer öppen modell.
Lönerna blir synliga
Ett av de mest konkreta kraven är att löneintervall ska anges redan i platsannonser.
Samtidigt skärps kraven på att kunna motivera löneskillnader mellan anställda.
Syftet är att minska löneskillnader, inte minst mellan män och kvinnor. Men konsekvenserna sträcker sig längre än så.
För arbetsgivare innebär det att gamla lönestrukturer kan behöva granskas och i vissa fall justeras. Det kan leda till ökade lönekostnader, särskilt i organisationer där skillnaderna varit svåra att förklara.
”Arbetsgivare måste visa att lika arbete ger lika lön utifrån könsneutrala kriterier”, säger Ger Connolly, arbetsrättsjurist.
Motstånd från näringslivet
Trots att många företag uttrycker stöd för ambitionen bakom reglerna, finns en tydlig skepsis.
I en undersökning bland arbetsgivare uppger över var femte att de ser direktivet som en onödig administrativ börda.
Det speglar en bredare oro.
Transparens kräver inte bara system och rapportering, utan också en intern omställning där känsliga frågor blir synliga.
Företag som redan har rättvisa och tydliga löneprocesser har lite att frukta.
Pensionsfrågan seglar upp
Parallellt närmar sig förändringar kring pensionsålder.
Nya regler innebär att anställda i större utsträckning kan begära att arbeta kvar längre, upp till den statliga pensionsåldern.
Det sätter press på arbetsgivare som historiskt haft fasta pensionsåldrar i sina kontrakt.
“Pensionsåldrar måste vara objektivt motiverade”, säger Kady O’Connell, arbetsrättsjurist.
