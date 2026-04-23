Lönetransparens och pensionsålder – nya EU-regler närmar sig

Det är en förändring som går rakt in i företagens kärna.

Samtidigt är utvecklingen redan på väg att slå igenom i Sverige.

EU:s krav på lönetransparens väntas bryta upp en arbetsmarknad där löner traditionellt hållits relativt slutna, vilket innebär att både arbetsgivare och anställda måste anpassa sig till en mer öppen modell.

Lönerna blir synliga

Ett av de mest konkreta kraven är att löneintervall ska anges redan i platsannonser.

Samtidigt skärps kraven på att kunna motivera löneskillnader mellan anställda.

Syftet är att minska löneskillnader, inte minst mellan män och kvinnor. Men konsekvenserna sträcker sig längre än så.

För arbetsgivare innebär det att gamla lönestrukturer kan behöva granskas och i vissa fall justeras. Det kan leda till ökade lönekostnader, särskilt i organisationer där skillnaderna varit svåra att förklara.

”Arbetsgivare måste visa att lika arbete ger lika lön utifrån könsneutrala kriterier”, säger Ger Connolly, arbetsrättsjurist.