"Lita inte på dina vänner" – när du väljer hantverkare

Kontrollera mer än referensbilderna

Fina bilder på ett färdigt kök berättar inte särskilt mycket om vägen dit.

Be därför om referenser till tidigare kunder och kontakta dem. Fråga om arbetet höll tidsplanen, om kostnaden stämde med överenskommelsen och hur företaget agerade när något gick fel.

Du bör också kontrollera att hantverkaren har rätt behörighet, auktorisation eller certifiering för arbetet. Det är särskilt viktigt vid el- och VVS-arbeten.

Elinstallationsföretag som arbetar hemma hos andra måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Företaget bör även vara godkänt för F-skatt. Annars kan du som kund räknas som arbetsgivare och behöva betala arbetsgivaravgifter, försäkringar och göra skatteavdrag.

F-skatt krävs dessutom för att arbetet ska kunna ge rotavdrag.

Låt hantverkarna räkna på samma jobb

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Konsumentverket rekommenderar att du tar in och jämför offerter från flera företag.

Här gäller det dock att inte bara hoppa längst ned på sidan och välja den lägsta slutsumman. Två offerter kan avse helt olika saker.

Gör därför en tydlig beskrivning av arbetet och låt företagen räkna på samma underlag. Kontrollera vad som ingår i fråga om material, resor, städning och bortforsling.

Den billigaste offerten blir ju mindre imponerande om viktiga delar dyker upp som tillägg på fakturan.

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Tre priser – helt olika risker

Det räcker inte heller att fråga vad arbetet kostar. Du behöver veta vilken sorts pris hantverkaren lämnar.

Ett fast pris får inte överskridas. Ett ungefärligt pris får som huvudregel bli högst 15 procent dyrare än uppskattningen. Vid löpande pris betalar du i stället för den tid arbetet tar.

Skillnaden är värd att få ned på papper.

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Kom även överens om vem som betalar för material och resor. Moms ska ingå i prisuppgiften, om du inte tydligt har fått information om något annat.

Ett muntligt löfte om att renoveringen ”nog landar runt” en viss summa är helt enkelt en ganska klen livboj när fakturorna börjar komma.

Så skiljer sig hantverkarens priser Fast pris: Det överenskomna priset får inte överskridas.

Ungefärligt pris: Får som huvudregel överskridas med högst 15 procent.

Löpande pris: Du betalar för den tid hantverkaren arbetar och ofta även för material.

Inget avtalat pris: Då ska du betala ett skäligt pris utifrån arbetets omfattning och vilken typ av arbete det gäller.

Moms: Ska ingå i prisuppgiften, om du inte tydligt har fått veta något annat. Källa: Konsumentverket

Skriv ned vad ni kommit överens om

Muntliga avtal kan vara bindande, men blir betydligt svårare att bevisa när parterna minns samtalet på varsitt praktiskt sätt.

Ett skriftligt avtal bör därför ange vad som ska göras, vilket pris som gäller, hur betalningen ska ske och när arbetet ska vara färdigt.

För större projekt går det även att avtala om förseningsvite. Då bestämmer ni i förväg vilken ersättning som ska utgå om arbetet inte blir klart i tid.

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Se upp med tilläggen

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Även ett genomtänkt projekt kan förändras när väggar öppnas och oväntade problem tittar fram.

Därför bör avtalet redan från början reglera hur ändringar och tilläggsarbeten ska hanteras. Kom överens om priset och hur tidsplanen påverkas innan extrajobbet utförs.

Konsumentverket har en särskild blankett för sådana arbeten.

Myndigheten rekommenderar också att du inte betalar i förskott. Vid större renoveringar kan delbetalningar behövas, men då bör det framgå vilka arbetsmoment som ska vara färdiga före varje betalning.

Om ni inte har kommit överens om någon annan betalningstid har du rätt att betala när arbetet är färdigt.

Förtroende räcker inte hela vägen

Din vän kan förstås ha rätt. Det kan mycket väl vara världens bästa hantverkare som står där med tumstocken i handen.

Men innan arbetet börjar bör du ändå kontrollera företaget, jämföra offerter och skriva ned vad priset omfattar.

Vänskap bygger på förtroende. En renovering mår vanligtvis bättre av ett avtal.

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