I Sverige slängs massor av bra kök på tippen, ofta helt i onödan. Orsaken? Det beror, åtminstone delvis, på lagar och regler.
Därför erbjuds du ett nytt kök
Ungefär en tredjedel av alla svenskar bor i hyresrätter och dessutom är de flesta arbetsplatser hyresrätter, det vill säga företag och organisationer hyr sina lokaler.
I dessa bostäder och arbetsplatser är det fastighetsbolags och hyresvärdars roll att se till att bostaden/arbetsplatsen är i bra skick.
Hyresgästföreningen företräder dessutom de boende genom att förhandla hyrorna med fastighetsägarna.
Vad som renoveras i en lägenhet beror till stor del på vilka åtgärder som anses ”standardhöjande” och därmed ger fastighetsägaren möjlighet att höja hyran.
Det är såväl lagstiftning som olika typer av detaljerade checklistor som styr detta område, enligt Ulla Janson.
”Regelverket förlegat”
Hon är forskare i hållbart byggande vid LTH på Lunds universitet och har i flera år studerat frågan.
Hon menar att regelverket är förlegat och behöver uppdateras för att minska avfallsmängder, användandet av naturresurser och minska klimatpåverkan.
Nuvarande riktlinjer utgår från att det som kommer direkt från fabrik eller butik har högst standard, men så behöver det inte alls vara, konstaterar forskaren.
”Kök före 1970-talet har ofta stommar av massivt trä exempelvis. Jag har själv sett hundra år gamla kök med stommar i perfekt skick som rivits ut och ersatts med uppblåsta masonitskivor”, konstaterar hon i en pressrelease från Lunds universitet.
Inbjuder till att slösa
Ett annat exempel är att begagnade varor inte klassas som standard- och därmed hyreshöjande, även om de är oanvända och i perfekt skick.
Nuvarande lagstiftning inbjuder med andra ord till onödiga och slösaktiga åtgärder.
Det finns flera kryphål. Ulla Janson har exempelvis vid flera tillfällen sett stambyten som bekostas med nytt kök.
”Byten av rör och avlopp klassificeras som underhåll, vilket är helt i sin ordning. De ska ju bara fungera och ett byte är därför inte skäl för hyreshöjning. Men har ägaren inga medel avsatta är det vanligt att fungerande kök slängs ut eftersom nytt kök är lätt att installera och ger rätt till hyreshöjning”, påpekar hon.
”Lite märkligt”
”Det är lite märkligt att fastighetsägare fortsätter med linjen att byta kök i stället för att reparera och uppgradera det man har. Det finns många bra och fina exempel på när detta lyckats, med både nöjda hyresgäster och fastighetsägare. Jag förstår inte riktigt varför motståndet är så starkt”, säger Ulla Janson.
Det här är ur miljö- och klimatsynpunkt allvarligt, eftersom fastighetssektorn står för hälften av EU:s materialanvändning och energiutsläpp, en tredjedel av unionens vattenanvändning och en tredjedel av det avfall som genereras.
