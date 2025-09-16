Därför erbjuds du ett nytt kök

Ungefär en tredjedel av alla svenskar bor i hyresrätter och dessutom är de flesta arbetsplatser hyresrätter, det vill säga företag och organisationer hyr sina lokaler.

I dessa bostäder och arbetsplatser är det fastighetsbolags och hyresvärdars roll att se till att bostaden/arbetsplatsen är i bra skick.

Hyresgästföreningen företräder dessutom de boende genom att förhandla hyrorna med fastighetsägarna.

Vad som renoveras i en lägenhet beror till stor del på vilka åtgärder som anses ”standardhöjande” och därmed ger fastighetsägaren möjlighet att höja hyran.

Det är såväl lagstiftning som olika typer av detaljerade checklistor som styr detta område, enligt Ulla Janson.

”Regelverket förlegat”

Hon är forskare i hållbart byggande vid LTH på Lunds universitet och har i flera år studerat frågan.

Hon menar att regelverket är förlegat och behöver uppdateras för att minska avfallsmängder, användandet av naturresurser och minska klimatpåverkan.

Nuvarande riktlinjer utgår från att det som kommer direkt från fabrik eller butik har högst standard, men så behöver det inte alls vara, konstaterar forskaren.

”Kök före 1970-talet har ofta stommar av massivt trä exempelvis. Jag har själv sett hundra år gamla kök med stommar i perfekt skick som rivits ut och ersatts med uppblåsta masonitskivor”, konstaterar hon i en pressrelease från Lunds universitet.