Lista: Här är Sveriges bästa stad att köpa bostad i

Visby toppar listan

Högst upp på listan hittar vi Visby.

Den gotländska pärlan lockar med sin medeltida stadskärna, närhet till hav och natur samt ett rikt kaféliv.

Söker man låga priser bör man dock leta vidare. Kvadratmeterpriset ligger på nästan 50 000 kronor per kvadratmeter. Ändå får staden en poäng på 84,69, något som Jotex menar beror på helheten.

“Staden erbjuder en livsstil som få andra kan matcha”, skriver man i ett pressmeddelande.

Staden erbjuder hela 14 parker och 16 kaféer per 100 000 invånare. Ett månadskort för kollektivtrafiken kostar dessutom bara 485 kronor. Den som bor på ön får dock räkna med extra kostnader för resor till fastlandet.

Gävle – mest prisvärt

På andraplats blir det billigare. I Gävle ligger kvadratmeterpriserna på runt 21 000 kronor, vilket gör staden betydligt mer prisvärd än exempelvis Uppsala.

Gävle erbjuder åtta parker och sju kaféer per 100 000 invånare medan ett månadskort för kollektivtrafik kostar 556 kronor.

Med en bra mix av stadsliv och grönområden lyfts Gävle fram som ett attraktivt val för både unga vuxna och barnfamiljer.

Gävle har en bra mix av stadsliv och grönområden (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Eskilstuna, Kalmar och Piteå på topp fem

Trea på listan är Eskilstuna, där priserna ligger på runt 31 000 kronor per kvadratmeter. Staden lockar inte minst med sitt läge i Mälardalen och enkel pendling till Stockholm. Här finns fem parker och hela 15 kaféer per 100 000 invånare.

Kalmar placerar sig på fjärde plats med priser på cirka 41 000 kronor per kvadratmeter. Närheten till havet, parker och en charmig stadsmiljö gör staden attraktiv för både förstagångsköpare och familjer.

Piteå rundar av topp fem med bostadspriser kring 36 000 kronor per kvadratmeter. Här kombineras lugn och natur med ett växande utbud av kaféer och parker.

Här är Sveriges bästa städer att köpa bostad i, enligt Jotex:

Visby Gävle Eskilstuna Kalmar Piteå Kristianstad Halmstad Luleå Mora Falun Östersund Sundsvall Malmö Trollhättan Örebro

Vill du veta var i Sverige du har störst chans att köpa en bostad under utgångspris? Då kan vi slå ett slag för den här listan.