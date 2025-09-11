Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Lista: Här är Sveriges bästa stad att köpa bostad i

Köpa bostad i visby
Visby – förvisso urdyrt men här är det helheten som räknas (Foto: Karl Melander/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Att köpa bostad handlar om både kvadratmeterpris och livskvalitet. Det konstaterar Jotex som i en ny ranking tagit reda på var i Sverige man kan kombinera rimliga kostnader med parker, kaféer och ett trivsamt stadsliv.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Man borde verkligen passa på att köpa nu”, konstaterade mäklaren Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling häromveckan. 

Räntorna är tillbaka på en mer normal nivå och ett högt utbud bromsar prisuppgången tillfälligt. 

ANNONS

Men i vilken stad ska man köpa? 

Pris och livsstil 

Jotex har tagit reda på var i Sverige man kan hitta bostäder “med rimliga kvadratmeterpriser, låg månadskostnad för kollektivtrafik och hög livskvalitet med grönområden och kaféer runt hörnet”. 

Rankningen bygger på kvadratmeterpris, kollektivtrafik, antal parker och kaféer, närhet till högre utbildning samt tillgång till publika wifi-platser. Varje faktor har getts poäng mellan 0 och 100, och summan har avgjort placeringen.

Här är resultatet: 

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Visby toppar listan

Högst upp på listan hittar vi Visby.

ANNONS

Den gotländska pärlan lockar med sin medeltida stadskärna, närhet till hav och natur samt ett rikt kaféliv.

Söker man låga priser bör man dock leta vidare. Kvadratmeterpriset ligger på nästan 50 000 kronor per kvadratmeter. Ändå får staden en poäng på 84,69, något som Jotex menar beror på helheten.

“Staden erbjuder en livsstil som få andra kan matcha”, skriver man i ett pressmeddelande. 

Staden erbjuder hela 14 parker och 16 kaféer per 100 000 invånare. Ett månadskort för kollektivtrafiken kostar dessutom bara 485 kronor. Den som bor på ön får dock räkna med extra kostnader för resor till fastlandet.

Gävle – mest prisvärt

På andraplats blir det billigare. I Gävle ligger kvadratmeterpriserna på runt 21 000 kronor, vilket gör staden betydligt mer prisvärd än exempelvis Uppsala. 

Gävle erbjuder åtta parker och sju kaféer per 100 000 invånare medan ett månadskort för kollektivtrafik kostar 556 kronor.

Med en bra mix av stadsliv och grönområden lyfts Gävle fram som ett attraktivt val för både unga vuxna och barnfamiljer.

Köpa bostad i Gävle
Gävle har en bra mix av stadsliv och grönområden (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
ANNONS

Eskilstuna, Kalmar och Piteå på topp fem

Trea på listan är Eskilstuna, där priserna ligger på runt 31 000 kronor per kvadratmeter. Staden lockar inte minst med sitt läge i Mälardalen och enkel pendling till Stockholm. Här finns fem parker och hela 15 kaféer per 100 000 invånare.

Kalmar placerar sig på fjärde plats med priser på cirka 41 000 kronor per kvadratmeter. Närheten till havet, parker och en charmig stadsmiljö gör staden attraktiv för både förstagångsköpare och familjer.

Piteå rundar av topp fem med bostadspriser kring 36 000 kronor per kvadratmeter. Här kombineras lugn och natur med ett växande utbud av kaféer och parker.

Här är Sveriges bästa städer att köpa bostad i, enligt Jotex: 

  1. Visby
  2. Gävle
  3. Eskilstuna
  4. Kalmar
  5. Piteå
  6. Kristianstad
  7. Halmstad
  8. Luleå
  9. Mora
  10. Falun
  11. Östersund
  12. Sundsvall
  13. Malmö
  14. Trollhättan
  15. Örebro

Vill du veta var i Sverige du har störst chans att köpa en bostad under utgångspris? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsaffärListaStadTopplista
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS