Låneskandalen – över 250 miljoner till privat konto

Låneskandalen medförde att 10 miljoner kronor gick in på ett privat konto varje månad, utan att banken agerade.
Låneskandalen medförde att 10 miljoner kronor gick in på ett privat konto varje månad, utan att banken agerade. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Runt 10 miljoner i månaden rakt in på ett privat konto. Låneskandalen pågick i 2 år och banken vidtog inga åtgärder för att ta reda på var pengarna kom ifrån.

Per Asle Ousdal fick sammanlagt över 250 miljoner norska kronor, eller en kvarts miljard, insatta på sitt konto under två års tid, mellan sommaren 2022 och sommaren 2024.

Det framgår genom Ousdals dödsbo som nu läggs fram offentligt uppger norska Dagens Næringsliv.

Kvarts miljard till privat konto

Genom låneskandalen, som även beskrivs som ett pyramidspel uppsatt av Ousdal, fick norrmannen ta emot alla miljoner till sitt privata konto utan att banken Sparebanken 1 Sør-Norge ifrågasatte vad som pågick, eller var pengarna kom ifrån, under två års tid.

Ledde inte till utredning

Tio miljoner i månaden fortsatte att strömma in på kontot och det var inga konstigheter enligt banken, som dock hade koll på vad som skedde genom sina transaktionssystem, men det var ingen som ville skicka det hela till utredning.

“Larm utlöstes, men som den norska Finansinspektionen påpekade avskrevs de utan tillräckliga bedömningar och utredningar. Vi har granskat detta och implementerat en handlingsplan för att undvika detta”, uppger Øyvind Knoph Askeland, kommunikationschef på Sparebanken 1 Sør-Norge.

Ansvaret ligger hos banken

Finansinspektionen pekar på att det fulla ansvaret ligger hos banken som inte hade gjort tillräckliga utredningar i ärendet som banken är skyldig att göra enligt penningtvättslagen.

Enligt Øyvind Knoph Askeland måste Sparebanken 1 Sør-Norge nu lära sig av sina misstag och blicka framåt.

“Låneskandalen var omfattande, involverade många offer och var av en karaktär vi aldrig sett tidigare. Därför är det viktigt att vi, både ledningen och banken, lär oss av hur vi har hanterat det.”

Bank Konto Larm Misstag Penningtvättskandal storbank Svindel
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

