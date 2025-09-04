Låneskandalen – över 250 miljoner till privat konto

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Ledde inte till utredning

Tio miljoner i månaden fortsatte att strömma in på kontot och det var inga konstigheter enligt banken, som dock hade koll på vad som skedde genom sina transaktionssystem, men det var ingen som ville skicka det hela till utredning.

“Larm utlöstes, men som den norska Finansinspektionen påpekade avskrevs de utan tillräckliga bedömningar och utredningar. Vi har granskat detta och implementerat en handlingsplan för att undvika detta”, uppger Øyvind Knoph Askeland, kommunikationschef på Sparebanken 1 Sør-Norge.

Ansvaret ligger hos banken

Finansinspektionen pekar på att det fulla ansvaret ligger hos banken som inte hade gjort tillräckliga utredningar i ärendet som banken är skyldig att göra enligt penningtvättslagen.

Enligt Øyvind Knoph Askeland måste Sparebanken 1 Sør-Norge nu lära sig av sina misstag och blicka framåt.

“Låneskandalen var omfattande, involverade många offer och var av en karaktär vi aldrig sett tidigare. Därför är det viktigt att vi, både ledningen och banken, lär oss av hur vi har hanterat det.”

